ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¹âÂ®¥Çー¥¿¤ª¤è¤ÓÄãÅÅ°µ¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë±§Ãè¥°¥ìー¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤òÈ¯É½
ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡ÊNYSE¡§STM¡¢°Ê²¼ST¡Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Çー¥¿Â®ÅÙ¤Î¹âÂ®²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëLVDS¡ÊÄãÅÅ°µº¹Æ°¿®¹æ¡Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡ÖRHFLVDS41(https://www.st.com/ja/space-products/rhflvds41.html?icmp=tt44696_gl_pron_jun2025)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇÂç600Mbps¤Î¥Çー¥¿ÅÁÁ÷Â®ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¡¢QML-VÇ§Äê¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀÇ½´ð½à¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¹ÈÏ¤ÊÆ°ºîÅÅ°µÈÏ°Ï¡Ê2.3V ～ 3.6V¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎÄãÅÅ°µ¥í¥¸¥Ã¥¯ / ÄãÅÅ¸»ÅÅ°µ¤ÎJEDECµ¬³Ê¡ÊTIA/EIA-644¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾Íè¤ÎCMOSÀ½ÉÊ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
RHFLVDS41¤Ï¡¢ÀÇ½¤È½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢4.8V¤ÎÀäÂÐºÇÂçÄê³Ê¡ÊAMR¡Ë¡¢300krad/s¤ÎºÇÂç¥Éー¥ºÎÌ¡ÊTID¡Ë¡¢8kV¤ÎESD¡ÊÀÅÅÅÇË²õ¡ËÂÑÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¿®ÍêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢125MeV¡¦cm²/mg¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥é¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡ÊSEL¡ËÂÑÀ¤È62.5MeV¡¦cm²/mg¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ó¥È¡ÊSET¡ËÂÑÀ¤ò´Þ¤à¡¢½Å¥¤¥ª¥óÂÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î130nm ¥Ô¥å¥¢CMOSµ»½Ñ¤Ï¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤Î10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðÈÄÌÌÀÑ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¿®¹æÅÁÈÂÄ¹¤Î¶Ñ°ì²½¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥íー¥¹¥ëー¡¦¥Ô¥óÇÛÃÖ¤òÈ÷¤¨¤¿RHFLVDS41¤Ï¡¢±§Ãè¥°¥ìー¥É¤Î¹âÂ®¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤ÈÈ¯¿¶´ï¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÎÌ¤ÈÇÛÀþ¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
RHFLVDS41¤ÏÊÆ¹ñÍ¢½Ð´ÉÍýµ¬Â§¡ÊEAR99¡Ë¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤ê·è¤á¤ËÍÆ°×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢±§Ãè¥°¥ìー¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëST¤Î¥ì¥ó¥Ì¹©¾ì¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
RHFLVDS41¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î³¸Â¦¤ËÀÜÃÏ¤µ¤ì¤¿°ìÈÌÅª¤ÊFlat-16¡ÊFP16¡Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¾®·¿¡¦·ÚÎÌ²½¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¤Ï¥Ù¥¢¡¦¥À¥¤¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¤äÆþ¼êÊýË¡¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ST¤Î¥»ー¥ë¥¹¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.st.com/ja/space-products/rhflvds41.html?icmp=tt44696_gl_pron_jun2025)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ST¤Ï¡¢Ìó48,000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÁí¹çÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Ìó20Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¿ôÀé¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ST¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÅÅÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀÜÂ³·¿¼«Î§¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ST¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜÇÓ½Ð¡Ê¥¹¥³ー¥×1¤ª¤è¤Ó2¡Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ½ÉÊÍ¢Á÷¡¢½¾¶È°÷¤Î½ÐÄ¥¡¦ÄÌ¶Ð¤Ë¤è¤ëÇÓ½Ð¡Ê¥¹¥³ー¥×3¤ÎÃíÎÏÊ¬Ìî¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò100¡ó¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏST¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttp://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
