DMM GAMES¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù2·î16Æü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»Ü¡ª¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¼ÁØ¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¥á¥µ¥¤¥¢¡×³«ºÅ¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2·î16Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¡ÖFLOWER KNIGHT GIRL¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿¼ÁØ¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¥á¥µ¥¤¥¢¡¡ØÖÓ¤ËÎ®Î¥¤¦·î¤ÎÉ±¡×³«ºÅ¡ª
Éõ°õ¤Î·ÀÌó¼Ô――¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°ì¿Í¤ÇÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¦¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿²Öµ³»Î¡£
¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¥Ð¥ìー¤Î¥¿¥±¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢ÀÎ¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡£
²û¤«¤·¤µ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ì¡¹¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«ÏÄ¤ó¤ÀÌ´¤ò¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Î²áµî¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶Ø½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È
¥Ç¥£ー¥×¡¦¥ì¥³ー¥É¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¡Ä¡Ä¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯2·î16Æü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026Ç¯3·î16Æü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
Á°È¾¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¿¼ÁØ¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¥á¥µ¥¤¥¢¡¡ØÖÓ¤ËÎ®Î¥¤¦·î¤ÎÉ±¡×¤Ï
2026Ç¯2·î16Æü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026Ç¯3·î2Æü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§²Öµ³»Î¤È¶¦¤Ë¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶î¤±²ó¤í¤¦¡ª
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡ú5¥«¥Î¥³¥½¥¦(¥á¥¤¥É)¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¢§¥¬¥Á¥ã¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÄÉ²Ã¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¿¥±(¥Ñ¥é¥ì¥ë¥á¥µ¥¤¥¢)¡×¡Ö¥Ó¥íー¥É¥¢¥ª¥¤(¿¼ÁØÌÜÏ¿)¡×
¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥Á¥çー¥¯(¿¼ÁØÌÜÏ¿)¡×¤¬¥¬¥Á¥ã¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¢§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¯¥¨¥¹¥ÈÄÉ²Ã¡ª
¡Ö¥¿¥±(¥Ñ¥é¥ì¥ë¥á¥µ¥¤¥¢)¡×¡Ö¥Ó¥íー¥É¥¢¥ª¥¤(¿¼ÁØÌÜÏ¿)¡×
¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥Á¥çー¥¯(¿¼ÁØÌÜÏ¿)¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤ÇÄÉ²Ã¡ª
¤ª·Þ¤¨¤·¤¿ÃÄÄ¹¤Ï¡¢ÁáÂ®¥¥ã¥é¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
ÆÃ¼ìÇ¤Ì³¤ÎÄÉ²Ã¤ä¸ò´¹½ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¹¹¿·¤Ê¤É¤â¡ª
¿·¤·¤¤²Öµ³»Î¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢³²ÃîÆ¤È²¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª
¢¨²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆâÍÆ¡¢´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤³¤Á¤é¤«¤é¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡ª
https://games.dmm.com/detail/flower
¢§¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://flower-knight-girl.com/
¢§¡ØFLOWER KNIGHT GIRL¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/flower_staff
¢§À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§FLOWER KNIGHT GIRL
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC(¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ)¡¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó(¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ)¡¿App Store¡¿Google Play
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)︎2015 EXNOA LLC
¢§DMM GAMES¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://games.dmm.com/
