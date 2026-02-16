¤½¤Î°ÜÆ°¤Ë¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹Êª¸ì¤ò¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¤Ç¾èー¤ë¡×¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥³¥«ー¥é¥¤¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÆî ²í½Ó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥«ー¥êー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖSOMPO¤Ç¾èー¤ë(https://sompo-de-noru.jp/)¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò2026Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡Ö¥ª¥ê¥³¤Ç¾èー¤ë¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÎÏ¤ò²Ã¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¿·¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡Ö¥ª¥ê¥³¤Ç¾èー¤ë¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¿·¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°Â¿´´¶¡¦Äó°ÆÎÏ¡×¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¡¢¤è¤ê°Â¿´¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿Ê²½¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¥ª¥ê¥³¥°¥ëー¥×¤Î¿®Íê¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ²ÁÃÍ¤Î¿¼²½¡¡¡¡¡¡¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÄó°ÆÎÏ¡×¤òËá¤¡¢Ë¤«¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°Â¿´¡¡¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊ¬¤«¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
2. ¿·¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö²¹¤â¤ê¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¿·¥í¥´¤Ï¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿µì¥í¥´¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¡Ö»Ù¤¨¤ë»ÑÀª¡×¤òÉ½¸½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÀöÎý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡§¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤¬»ý¤Ä²¹¤â¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥ó¡¡¡§¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¡¢°Â¿´´¶¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÆÏ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡§Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿´¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¥ª¥ê¥³¤Ç¾èー¤ë¡×¤¬ÌóÂ«¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÂÎ¸³
»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¡Ö¥â¥Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤òÆ³¤½Ð¤¹¡Ö¥«ー¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¤´Äó¶¡¤Ç¤¹¡£
- ¥×¥í¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¡¡¡§¥¯¥ë¥Þ¤Î¥×¥í¤¬¡¢Ìµ¿ô¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÌ¤Íè¤Î°¦¼Ö¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
- ÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¡¡¡¡¡¡¡§¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤â²ò¾Ã¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¿Ìä¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÇ¹â¤ÎËþÂ¤òÄó¶¡¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡× ¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ÎÄó°Æ¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ê¥³¤Ç¾èー¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ª¥ê¥³¤Ç¾èー¤ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥³¥«ー¥é¥¤¥Õ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥«ー¥êー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¤¿°Â¿´¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Æ¬¶â¡¦½é´üÈñÍÑ¤ÏÉÔÍ×¡§·î¡¹Äê³Û¤ÎÎÁ¶â¤Î¤ß¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¿·¤·¤¤¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¼ÖÁª¤Ó¡§Ìó300¼Ö¼ï¤«¤é¹ñ»º¡¦Í¢Æþ¼ÖÁª¤Ó¤ò¡¢ÃÎ¼±ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇÅ¬¤Ê°ìÂæ¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
- ½¼¼Â¤Î°Â¿´¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äÆÈ¼«¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£