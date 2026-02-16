23Ç¯¤Ö¤ê¤ËIP¥³ー¥É¡ÊÅÅµ¤µ¡³£´ï¶ñ¤ÎÊÝ¸îÅùµé¡Ë¤ÎJIS¤òºþ¿·¡ª
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜµ¬³Ê¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Ä«Æü¹°¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¡¢ÅÅµ¤µ¡³£´ï¶ñ¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Î³°³Ô¤Ë¤è¤ëÊÝ¸îÅùµé¡ÊIP¥³ー¥É¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ»º¶Èµ¬³Ê¡Ê°Ê²¼¡¢JIS¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¬³Ê¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð´ð½à¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿JIS C 0920¤Î¸å·Ñµ¬³Ê¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Îµ»½Ñ¿ÊÊâ¤ËÈ¼¤¤¡¢°åÎÅµ¡´ï¤äÅÅ»Òµ¡´ïÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹â°µ¡¦¹â²¹¿å¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¬³ÊÈÖ¹æ¤ò¹ñºÝµ¬³Ê¡ÊIEC 60529¡Ë¤È°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
JIS C 60529:2026
ÅÅµ¤µ¡³£´ï¶ñ¤Î³°³Ô¤Ë¤è¤ëÊÝ¸îÅùµé¡Ê£É£Ð¥³ー¥É¡Ë
Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§10,120±ß A4È½ 46ÊÇ
¢¨µ¬³ÊÎà¤Ï²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ©Äê¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤ò¼¨¤¹¡ÖIP¥³ー¥É¡×¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢JIS C 0920¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£IP¥³ー¥É¡ÊIngress Protection Code¡Ë¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤¬¡¢´¶ÅÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÍÂÎÊÝ¸î¡¢¥Û¥³¥ê¡Ê¸Ç·ÁÊª¡Ë¤ä¿å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÑµ×À¡ÊËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿åÀÇ½¡Ë¤òÉ½¤¹¹ñºÝÅª¤ÊÊÝ¸îÅùµé¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ±þ¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëIEC 60529¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î²þÄû¤ËÈ¼¤¤¹â°µ¡¦¹â²¹¿åÊ®Î®¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸îÅùµé¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢À½ÉÊ¤ÎÍÑÅÓ³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò¡¦°åÎÅµ¡´ïÊ¬Ìî¤ÎÀ½ÉÊµ¬³Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ÎÊÝ¸îÅùµé¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¼è°ú¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢JIS¤ÎÀ°¹ç²½¤¬¶¯¤¯Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÊÑ¹¹ÅÀ¡§¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¿Ê²½¡Û1¡¥ºÇ¹â¿å½à¤ÎËÉ¿å¤ÎÊÝ¸îÅùµé¡Ö9¡×¤ÎÆ³Æþ
¿å¤Î¿»Æþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸îÅùµé¤òÉ½¤¹ÂèÆóÆÃÀ¿ô»ú¤Ë¡¢½¾Íè¤ÎºÇ¹âÅùµé¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÊÝ¸îÅùµé¡Ö8¡×¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¹â°µ¡¦¹â²¹¿åÊ®Î®¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸îÅùµé¡Ö£¹¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡´ï¤ÎÀÇ½¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¡¦É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ£±-IP¥³ー¥É¤Î¸«Êý
¿Þ£²-ÂèÆóÆÃÀ¿ô»ú(9)¤Î°ÕÌ£
É½1-ÂèÆóÆÃÀ¿ô»ú¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë¿å¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸îÅùµé
2¡¥»î¸³ÊýË¡¡¦ÁõÃÖ¤ÎÌÀ³Î²½
ÊÝ¸îÅùµé¡Ö9¡×¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢¾ÜºÙ¤Ê»î¸³ÁõÃÖ¡¢»î¸³¾ò·ï¡¢¤ª¤è¤Ó»î¸³ÊýË¡¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤È»î¸³µ¡´Ø¤Î´Ö¤Ç¤ÎºÆ¸½À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3¡¥¹ñºÝµ¬³Ê¤È¤Î´°Á´À°¹ç¡ÊIDT¡Ë¤È5·åÈÖ¹æ²½
µ¬³ÊÈÖ¹æ¤ò½¾Íè¤Î4·å¡Ê0920¡Ë¤«¤é¡¢ÂÐ±þ¹ñºÝµ¬³Ê¤ÈÆ±¤¸5·å¤Î¡ÖJIS C 60529¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¤³°¤Î»ÅÍÍ½ñ¤ä¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤È¤Î¾È¹ç¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝËÇ°×¤Î±ß³ê²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥¹½À®¤Î¥·¥ó¥×¥ë²½
µìµ¬³Ê¤ËÂ¸ºß¤·¤¿ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÉíÂ°½ñ¡ÊÌý¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸îÅùµé¤Ê¤É¡Ë¤òºï½ü¤·¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¬³Ê¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¡Û
¡¡IP¥³ー¥É¤ÎÅùµé¤È»î¸³ÊýË¡¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÅÙ¤ÊËÉ¿åÀÇ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Ò¡¦°åÎÅµ¡´ï¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝµ¬³Ê¤È¤ÎÀ°¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ñºÝËÇ°×¤Î±ß³ê²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
