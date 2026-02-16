¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ãTV½é¡äºÇÂ®ÊüÁ÷µÇ°¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡§¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÊüÁ÷¶É¡ÖBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Óー¥¨¥¹¥Æ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿ー¡§¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¤é´í¸±¤Ê¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤¬±Ç²è¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤òÅÒ¤±¤¿¡¢Ä¶¿Íµ¤¥¹¥Ñ¥¤¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡Ù ¡£ 2025Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ 2025Ç¯¸ø³«ÍÎ²è¤Ç½é¤á¤Æ³î¤ÄºÇÂ®¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ50²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¥·¥êー¥º½¸ÂçÀ®¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â·æºî¤Ç¤¢¤ëËÜºîÉÊ¤Î
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥«¥¤¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¥·¥êー¥º2ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÈà¤ò°ìÌö¥¹¥¿ー¥À¥à¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿ÀÄ½Õ¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶â»úÅã¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¡¢¿ô½½Ç¯¤ò·Ð¤Æ±Ç²è»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿´ñÀ×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Éð»ÎÆ»Àº¿À¤ËÇ÷¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤òÉÁ¤¤¤¿Îò»ËÂçºî¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤âÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¡¢±Ç²è¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤ëÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=mE2feSBpwls ]
¥¶¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡§¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º
ÊüÁ÷Æü»þ
¡Ú»úËëÈÇ¡Û2·î16Æü(·î)¡¢2·î18Æü(¿å)～2·î20Æü(¶â)¤è¤ë8¡§00(Á´4ºîÉÊ)¡¢2·î23Æü(½Ë¡¦·î)¸á¸å3¡§00(1ºîÉÊ)
¡Ú¿áÂØÈÇ¡Û2·î22Æü(Æü)¸áÁ°11¡§00～Í¼Êý4¡§00¡¢¤è¤ë8¡§00(3ºîÉÊ)
¢¨¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤Ï»úËëÈÇ¤Î¤ßÊüÁ÷
¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¼ç±é¡¢Âç¿Íµ¤¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥êー¥ºÂè8ºî¡£
µæ¶Ë¤Î£Á£É¤ÎË½Áö¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Ï¥ó¥È¤¬ËÛÁö¤¹¤ë¡£
(C)2026 Paramount Pictures.
¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥ì¥³¥Ë¥ó¥°¡×TV½é ÆüËÜºÇÂ®ÊüÁ÷¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î20Æü(¶â)¤è¤ë8¡§00¡¿¡Ú¿á¡Û2·î22Æü(Æü)¤è¤ë8:00
1996Ç¯¤ÎÂè1ºî¤«¤éÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥ºÂè8ºî¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Ëè²óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥È¥àËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë´í¸±¤Ê¥¹¥¿¥ó¥È¥·ー¥ó¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÈô¤Ó²ó¤ë¾®·¿¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¶õÃæ¥¹¥¿¥ó¥È¤¬°µ´¬¡ª ±ê¾å¤¹¤ë¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ç16²ó¹ß²¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï5ºîÌÜ¤«¤éÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Þ¥Ã¥«¥êー¡£
¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¥¨¥êー¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎºÃÀÞ¤ÈÀ®Ä¹¤ò¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Î£´£Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡Ï¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î18Æü(¿å)¤è¤ë8¡§15¡¿¡Ú¿á¡Û2·î22Æü(Æü)¸áÁ°11:30
¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤ò¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤ÎºÂ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡¢1980Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡¢¥È¥Ëー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÆ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤È³ëÆ£¤ÎÊª¸ì¤Ë¡¢¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Æ¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯»Å¾å¤²¤¿¡£³¤·³¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ËÜÊª¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õÃæÀï¤ÏºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¡£¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥±¥Ëー¡¦¥í¥®¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡¢¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¥É¥é¥Þ¤òºÌ¤ë¡£
(C)2025 Paramount Pictures.
¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¼ç±é¤Î¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¡£
À¨ÏÓ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢ºÇÆñ´Ø¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
(C)2025 Paramount Pictures.
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤ë8¡§00¡¿¡Ú¿á¡Û2·î22Æü(Æü)¸á¸å1:30
Âç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶â»úÅã¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¤Î36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¡££Ã£Ç¤ò¶ËÎÏ»È¤ï¤º¡¢¼ÂºÝ¤ËÀïÆ®µ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤«¤ÄÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î±ÇÁü¤¬´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤Î¸µÁêËÀ¥°ー¥¹¤ÎÂ©»Ò¤ò¡Ø¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Æ¥éー¤¬¹¥±é¡£Á°ºî¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À±é½Ð¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥ºÀ½ºî¡¦¼ç±é¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ½»þÂå·à¡£
ÌÀ¼£°Ý¿·Ä¾¸å¡¢À¯ÉÜ¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë»ø¤È¡¢Èà¤é¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î16Æü(·î)¤è¤ë8¡§00 ¢¨»úËëÈÇ¤Î¤ßÊüÁ÷
¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥ºÀ½ºî¡¦¼ç±é¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ½»þÂå·à¡£ÌÀ¼£°Ý¿·Ä¾¸å¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÇ¤Ó¤æ¤¯»ø¤¿¤Á¤«¤éÉð»ÎÆ»Àº¿À¤ò³Ø¤Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹³¤¦»ø¡¦¾¡¸µ¤òÅÏÊÕ¸¬¤¬´ÓÏ½¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤Ï½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£¿Ã²¼Ìò¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤È¶¦¤Ë³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä¾®Àã¡¢»þÂå·à¤ÎÌ¾»Â¤é¤ìÌò¤ÎÊ¡ËÜÀ¶»°¤Ê¤É¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¿ÍÊª¤¿¤Á¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) 2003 Warner Bros.Entertainment Inc.