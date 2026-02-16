¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¥¢¥×¥ê¡×¡Ö³ÚÅ·e-NAVI¡×¤Ç¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¤ÎÀÁµá¶â³Û¤È¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬Æ±°ì¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ë
³ÚÅ·¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¡Ë¤È³ÚÅ·¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¥¢¥×¥ê¡×¤È³ÚÅ·¥«ー¥É²ñ°÷ÍÍÀìÍÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·e-NAVI¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¤ÎÀÁµá¶â³Û¤È¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬Æ±°ì¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹âÉ½¼¨¥¤¥áー¥¸¡Ê»Ä¹âÉÔÂ»þ¡Ë
ËÜµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¥«ー¥É²ñ°÷ÍÍ¤¬¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¤ÎÀÁµá¶â³Û¤Î°úÍî¸ýºÂ¤Ë¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¥¢¥×¥ê¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö³ÚÅ·e-NAVI¡×¤Î²èÌÌ¾å¤Ç¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÁµá¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ßÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÙÊ§Ï³¤ì¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜµ¡Ç½¤Ï³ÚÅ·¥«ー¥É¤¬2025Ç¯10·î¤Ë¡ÖÅÅ»Ò·èºÑÅùÂå¹Ô¶È¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡ÊÅÅÂå¡ËÂè142¹æ¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×ÍøÍÑ¶â³Û¤ò¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¡×¸ýºÂ¤«¤é°ú¤Íî¤È¤·¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤ËÇ¯0.02¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯0.015¡ó¡Ë¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢Í¥¶ø¶âÍø¤È¤·¤ÆÇ¯0.32¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯0.254¡ó¡Ë¡ÊÃí1¡Ë¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¤ªÆÀ¤ÇÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥É¡×¡¢¡Ö³ÚÅ·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥É¡×¡¢¡Ö³ÚÅ·¥´ー¥ë¥É¥«ー¥É¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Î²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËºÇÂçÇ¯0.06¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯0.047¡ó¡Ë¤ò¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¡ÊÃí2¡Ë¤È¤·¤Æ¾å¾è¤»¤·¡¢ºÇÂçÇ¯0.38¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯0.302¡ó¡Ë¡ÊÃí1¡¦3¡Ë¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤Ï¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¶âÍøÍ¥¶ø¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¤ò¤´·ÀÌó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Ç¯0.10¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯0.079¡ó¡Ë¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¾å¾è¤»¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈºÇÂçÇ¯0.64¡ó¡ÊÀÇ°ú¸åÇ¯0.509¡ó¡Ë¡ÊÃí2¡¦4¡¦5¡Ë¤Î¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¶âÍø¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤â¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ÈºÇ¶¯ÍÂ¶â¡Ê¢¨¡Ë¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë³ÚÅ·¶ä¹Ô¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¾å¾è¤»¶âÍø
³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö²áµîºÇ¶¯¤ÎÆÃÅµº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ýºÂ³«Àß¤ÈÆþ¶â¤ÇºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×ÍøÍÑ¶â³Û¤Î¸ýºÂ¿¶ÂØÀßÄê¤È½é¤á¤Æ¤Î°ú¤Íî¤È¤·¼Â¹Ô¤Ç1,000±ß¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡ÊÃí6¡Ë¡£
º£¸å¤â¡¢³ÚÅ·¥«ー¥É¤ª¤è¤Ó³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë2026Ç¯2·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¤¹¡£¤ªÍÂ¤±Æþ¤ì¸å¤Î¶âÍø¤Ï¡¢¶âÍ»¾ðÀªÅù¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.rakuten-bank.co.jp/assets/fixeddep/savings/bonus-interest.html
¡ÊÃí3¡ËºÇÂçÇ¯0.38%¡ÊÀÇ°ú¤¸åÇ¯0.302%¡Ë¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥É¡×¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.rakuten-card.co.jp/premiumprogram/
¡ÊÃí4¡Ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ß³ÚÅ·¶ä¹Ô ¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://network.mobile.rakuten.co.jp/fee/bank-bonus-rate/
¡ÊÃí5¡Ë¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤Ï¡¢º£¸å°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËºÇÂç¶âÍø¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼Á´¤Æ¡¢ÀÇ°úÁ°É½µ
¡¦ 2026Ç¯2·î1Æü»þÅÀ¡§ºÇÂçÇ¯0.54¡ó¡¡
¡¦ 2026Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¡§ºÇÂçÇ¯0.64¡ó¡¡¢¨2026Ç¯2·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤òÅ¬ÍÑ
¡ÊÃí6¡Ë³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¡Ö²áµîºÇ¶¯¤ÎÆÃÅµº×¡×¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï³Æ¼ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/tokuten-fes2025/
¢¨U-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£