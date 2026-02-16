Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é´ôÉì¤Ë³ØÀ¸¤¬½¸·ë¡ªÃÏ°è²ÝÂê¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤à3Æü´Ö ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô¡×³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

³ô¼°²ñ¼Òµ»¸¦¥µー¥Ó¥¹

Âç³ØÀ¸¼«¤é¤¬´ôÉì»Ô¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



´ôÉì¸©´ôÉì»Ô


ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ NOROSHI ¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òµ»¸¦¥µー¥Ó¥¹¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£



ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢´ôÉìÂç³Ø¡¦»°½ÅÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸ ·×25Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤äÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¡¢´ë¶È¤È¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤òËá¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£



ºÇ½ªÆü¤Î2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¸«³Ø²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÄ©Àï¤È¡¢´ôÉì¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡þ¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô¡×HP


¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¡ª(https://nagarariverbusinesscontest.studio.site/)



¡þ¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL


¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô¡×ÌµÎÁ¥Ô¥Ã¥Á´ÑÍ÷¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¡ª(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9U1VqpCpT4Pl6ehSk6crFERsUDHfQ6CBKfo_elgRyROT2zA/viewform?usp=header)



³«ºÅÌÜÅª

ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö´ôÉì»Ô¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ò¼ÂºÝ¤ËÊâ¤­¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤­»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¼ÂÁ©·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



²áµî¥¤¥Ù¥ó¥È²èÁü(NOROSHI)

²áµî¥¤¥Ù¥ó¥È²èÁü(³ô¼°²ñ¼Òµ»¸¦¥µー¥Ó¥¹)

³«ºÅ³µÍ×

¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô


ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë


½ÉÇñ¾ì½ê¡§Ä¹ÎÉÀî¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶


²ñ¾ì¡§Ä¹ÎÉÀî¤¦¤«¤¤¥ß¥åー¥¸¥¢¥à »Í°¤


»²²Ã³ØÀ¸¡§Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸ ·×25Ì¾
¡¡¡Ê´ôÉìÂç³Ø¡¢»°½ÅÂç³Ø¤Û¤«¡Ë


¼çºÅ¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô


±¿±Ä:NOROSHI


¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Òµ»¸¦¥µー¥Ó¥¹


¸å±ç¡§´ôÉì»Ô





¥¹¥±¥¸¥åー¥ë³µÍ×

¢£1ÆüÌÜ¡Ê2/18¡Ë


´ë²è¾Ò²ð¡¦¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°


¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ


¤¦¤«¤¤¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¸«³Ø


²Ï¸¶Ä®¡¦³Ú»Ô³ÚºÂ¤Ç¤Î³¹Êâ¤­


ÃÏ°è²ÝÂê¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°


¢£2ÆüÌÜ¡Ê2/19¡Ë


¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÀ©ºî


¶¨»¿´ë¶È¤È¤ÎÊÉÂÇ¤Á


»ö¶È·×²è¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×


¢£3ÆüÌÜ¡Ê2/20¡Ë


¡Ú°ìÈÌ¸«³Ø²ÄÇ½¡Û


13:00～ ³«²ñ°§»¢


13:10～14:30 ³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¡Ê5Ê¬È¯É½¡Ü4Ê¬¹ÖÉ¾¡Ë


14:45～ ¿³ººÈ¯É½¡¦¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦µ­Ç°»£±Æ


15:00～17:00 ¸òÎ®²ñ


¢¨¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸«³Ø¤ÏÌµÎÁ
¢¨¸òÎ®²ñ¤Ï»²²ÃÈñ2,000±ß



¡þ¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL


¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô¡×ÌµÎÁ¥Ô¥Ã¥Á´ÑÍ÷¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¡ª(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9U1VqpCpT4Pl6ehSk6crFERsUDHfQ6CBKfo_elgRyROT2zA/viewform?usp=header)


¿³ºº°÷¡ÊÍ½Äê¡Ë

½©¸µ ¾Í¼£ »á
¡¡´ôÉì»Ô³èÀ­²½¸¦µæ½ê½êÄ¹
¡¡ÉðÂ¢ÌîÂç³ØEMC ¶µ¼ø


Æ½ À¶¹§ »á
¡¡NOBUNAGA¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹


Â­Î© Êâ »á
¡¡³ô¼°²ñ¼Òµ»¸¦¥µー¥Ó¥¹ ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò


µµ°æ ÆÆ¡¡»á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂç³À¶¦Î©¶ä¹Ô Ë¡¿Í±Ä¶ÈÉôÄ¹


²¸ÅÄ ²Â¹¬¡¡»á
¡¡´ôÉì¸©µÄ²ñµÄ°÷


¿³ººÊýË¡

¿³ºº°÷5Ì¾¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¡ÊºÇÂç175ÅÀËþÅÀ¡Ë


ÆÈÁÏÀ­¡¦¥æ¥Ëー¥¯¤µ¡¦º¹ÊÌ²½¡§10ÅÀ


²ÝÂêÀßÄê¡¦¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¡§10ÅÀ


»ýÂ³À­¡¦¼ý±×À­¡§10ÅÀ


¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÎÏ¡§5ÅÀ


»ñÎÁ¤È¥Ô¥Ã¥ÁÆâÍÆ¤òÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¡¢¿³ºº¸å¤Ï³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£



Á´¹ñ¤«¤é´ôÉì¤Ø¡£´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬ËÜµ¤¤Ç¸ò¤ï¤ë3Æü´Ö¡£


NOROSHI¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¬¡¢µ»¸¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è´ë¶È¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÇÆ¯¤¯¡×¡ÖÃÏ°è¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¡×Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯3Æü´Ö¡£´ôÉì¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Î²Ð¤òÅô¤·¤Þ¤¹¡£


¥ª¥Ö¥¶ー¥Ö¡Ê¸«³Ø¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Æü»þ¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～


²ñ¾ì¡§Ä¹ÎÉÀî¤¦¤«¤¤¥ß¥åー¥¸¥¢¥à »Í°¤


»²²ÃÈñ¡§
¡¡¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¸«³Ø¡§ÌµÎÁ
¡¡¡¦¸òÎ®²ñ»²²Ã¡§Âç¿Í2,000±ß¡¢Âç³ØÀ¸1,000±ß¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡£



¡þ¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL


¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È in ´ôÉì»Ô¡×ÌµÎÁ¥Ô¥Ã¥Á´ÑÍ÷¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¡ª(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9U1VqpCpT4Pl6ehSk6crFERsUDHfQ6CBKfo_elgRyROT2zA/viewform?usp=header)



NOROSHI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¼ã¼Ô¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤«¤éÃÏ°è¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤ÎÄ©Àï¤¹¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


´ôÉì¤òÆüËÜ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




³ô¼°²ñ¼Òµ»¸¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

³ô¼°²ñ¼Òµ»¸¦¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¾¼ÏÂ39Ç¯¤Ë¡Ö¤ªÁÝ½ü²°¡×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö·ÙÈ÷»ö¶È¡×¡Ö¸ø¶¦»ÜÀß´ÉÍý¡×¡Öµë¿©±¿±Ä¡×¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯¡×¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶î»È¤·¤¿´Ñ¸÷¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ä¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿¿ÍºàÄêÃå»Ù±ç¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


µ»¸¦¥µー¥Ó¥¹¸ø¼°HP¡Ê¥Ó¥ë´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤Ïµ»¸¦¥°¥ëー¥×¡Ã´ôÉì¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¡Ë(https://www.kk-giken.jp/)






¥³¥ïー¥­¥ó¥°»ÜÀß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¡ª

¶¨»¿´ë¶È

³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Îー¥Û¥ï¥¤¥È


¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥æー¥¹¥­¥ã¥ê¥¢¶µ°éµ¡¹½


¡¡Í­¸Â²ñ¼Ò¥¢¥é¥¤¥Ö


¡¡½©¸µ¾Í¼£



¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè


NOROSHIÂåÉ½:´äÅÄÎ°²æ


Mail:ryuga.shiori@gmail.com


Tel:07075439932