¾ÈÌÀÀß·×¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Öilluminance EYE iSiTLUS(¥¢¥¤¥·¥È¥é¥¹)¡×ÃÂÀ¸

´äºêÅÅµ¤¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¾ÈÌÀÀß·×¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î²ñ°÷À©(¢¨)¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥·¥È¥é¥¹¡×¤ò¸ø¼°¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÈÌÀ´Ä¶¤ÎÀß·×¡¦É¾²Á¤ËÌòÎ©¤Ä´äºêÅÅµ¤¤Î¾ÈÌÀ·×»»¥Äー¥ë¤äµ»½Ñ¾ðÊó¤Ê¤É¤òËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¾ÈÌÀÀß·×»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥·¥È¥é¥¹¡×¤Î³µÍ×
1.¡¡¾ÈÌÀÀß·×¥µー¥Ó¥¹
¶õ´Ö¤ÎÌÜÅª¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÁªÄê¤äÇÛÃÖ¤¬·×²è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±.²°Æâ¡¡£².´ÇÈÄ¡¡£³.¸ø±à¡¦Ãó¼Ö¾ì¡¡£´.Æ»Ï©¡¡£µ.¥°¥é¥¦¥ó¥É
5¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾ÈÅÙÊ¬ÉÛ¿Þ¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¡¡Àß·×»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¾ÈÌÀ·×²è¤ä´ï¶ñÁªÄê¤ËÌòÎ©¤Ä»ñÎÁ¤¬ºîÀ®¤Ç¤¡¢Àß·×¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£±.Ã±Åô¾ÈÅÙÊ¬ÉÛ¡§
¾ÈÌÀ´ï¶ñ1Åô¤Î¾ÈÅÙÊ¬ÉÛ¿Þ¤òÇ¤°Õ¤Î¼èÉÕ¹â¤µ¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².¾ÈÌÀ·ÐºÑÈæ³Ó¡§
¾ÈÌÀ·×²è¤Î¥³¥¹¥È¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë·ÐºÑÈæ³Ó»ñÎÁ¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.¡¡3Ëü¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÇÛ¸÷¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
´äºêÅÅµ¤¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÇÛ¸÷¥Çー¥¿¤òÌó3Ëü4Àé¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤ËÅ¬¤·¤¿¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¼éÎ¨¤Ï¡Ö¾ÈÌÀÀß·×¤ÎÊÝ¼éÎ¨¤ÈÊÝ¼é·×²èÂè3ÈÇ¡×[¾ÈÌÀ³Ø²ñ¡¦µ»½Ñ»Ø¿ËJIEG-001(2013)]¤È¡ÖLED¾ÈÌÀ´ï¶ñÀÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×[(°ì¼Ò)ÆüËÜ¾ÈÌÀ¹©¶È²ñ¡¦¥¬¥¤¥ÉA134:2024]¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸
4.¡¡¥Þ¥¤¥Úー¥¸
¤µ¤é¤Ë¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¾ÈÌÀ·×»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¡Ö¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡×µ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®ºÑ¤ß¤ÎÂ¾¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¡¢½ÐÎÏ¤·¤¿¾ÈÅÙÊ¬ÉÛ¿Þ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥ê¥ó¥¯¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
5.¡¡ÊØÍø¤Ê´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖÀ½ÉÊ¾ðÊó¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¦¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ(¾ÈÌÀ¹ÖºÂ)¡×¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤Ê¥Äー¥ë¤äµ»½Ñ¾ðÊó¤Ë¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Úー¥¸(¥¤¥áー¥¸)
´äºêÅÅµ¤¤Ï¡¢¾ÈÌÀÀß·×¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥·¥È¥é¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÈÌÀÀß·×¤Ë´Ø¤ï¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÊý¡¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ê¾ÈÌÀÀß·×´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥·¥È¥é¥¹¡×
https://iSiTLUS.iwasaki.co.jp/(https://iSiTLUS.iwasaki.co.jp/?pr=003)
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¯¥»¥¹ÍÑQR¥³ー¥É
¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥·¥È¥é¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
iSiTLUS(¤Ò¤«¤ê´Ä¶Àß·×»Ù±ç¥µ¥¤¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.iwasaki.co.jp/contact/inquiry/list14.html?pr=003)
¼ÁÌäÆâÍÆ¤ò¡ÖiSiTLUS(¤Ò¤«¤ê´Ä¶Àß·×»Ù±ç¥µ¥¤¥È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¡¢Á÷¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£