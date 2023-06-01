¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡¢¡Ø¥»¥Ã¥È500¡ÙÃç´ÖÆþ¤ê¡ªÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤È³áÍµµ®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥»¥Ã¥È500¡Ù¿·TVCM¤Ï2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±Ç³«»Ï¡ª

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯M¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¥È¥¯¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È(R)¡Ø¥»¥Ã¥È500¡Ù¤Ë¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÂÔË¾¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Î500±ß¤Á¤ç¤¦¤É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È500±ß¥»¥Ã¥È¡É¤ò3¼ïÎà¤Ë³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¤¬Éü³è¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥»¥Ã¥È500¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿·TVCM¤Ï¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤È³áÍµµ®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó(R)¤Ê¤É¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È(R)M¥µ¥¤¥º¤Ê¤ÉÁª¤Ù¤ë¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯M¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤ò¡Ø¥»¥Ã¥È500¡Ù¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¥È¥¯´¶¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤«¤éÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¥»¥Ã¥È500¡Ù¤Ë¡¢Éü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë500±ß¥»¥Ã¥È¤¬3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥Õ¡¢¥Á¥¥ó¡¢¥Ý¡¼¥¯¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¡¢Áª¤Ù¤ë¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥É¥ê¥ó¥¯M¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÉý¹¤¤ÁªÂò»è¤ò¡¢¤ª¥È¥¯´¶¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î»ÝÌ£¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥¥ì¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¤âÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËX¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¢¨1¤¬Îß·×4Ëü·ï°Ê¾å¢¨2¤ÈÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÉü³è¤òË¾¤à¤ªÀ¼¤âÂçÊÑÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª¤Æ¤´¤í¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø¥»¥Ã¥È500¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¢¨1) ¥Ý¥¹¥È¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò´Þ¤ó¤ÀÁí¿ô (¢¨2) ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤ÈÀ¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¤ËÍÉ¤é¤ì¤ëÂ¿Éô¤µ¤ó¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¡Á¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡Ä¤¢¤Ã¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤¦¤ì¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤¸ý¤¬¤¹¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¯¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯Éü³è¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë±¿Å¾¼ê¤Î³á¤µ¤ó¡£»×¤ï¤º¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Æ¤ªÎé¤ò¹ð¤²¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ø¤È¶î¤±½Ð¤¹Â¿Éô¤µ¤ó¡£Éü³è¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ëÂ¿Éô¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï»Üºö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿È¶á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢¤½¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÀ´¶¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
