株式会社スペイシー、新・スペース体験予約サービス「Yoyappin（ヨヤッピン）」を西日本旅客鉄道株式会社と共同でリリース

株式会社スペイシー

株式会社スペイシー（東京都港区、代表取締役：平川 雅一、以下「スペイシー」）は、西日本旅客鉄道株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治氏、以下「JR西日本」）と共同で新・スペース体験予約サービス「Yoyappin（ヨヤッピン）」を2026年3月にリリースします。ワークスペースを中心に全国約1.4万カ所の様々なスペースを予約できるようになり、JR西日本やJR九州の会員基盤とも連携することで利用者層を拡大し、またスペース利用によってWESTERポイントがためられるなど、便利でお得なユーザー体験を提供してまいります。

■Yoyappin（ヨヤッピン）とは

スペース予約サービス「Yoyappin（ヨヤッピン）」とは、ワークスペース、パーティルームまで全国約1.4万カ所の様々なスペースを予約でき、更にはスペース利用でWESTERポイントがためられるなど、便利でお得な体験を提供してまいります。今後は、スペースにとらわれることなく、日常生活や移動を「もっと便利で楽しい体験」に変えていくべく、様々なサービスの「予約」にもチャレンジします。

■今後の展開について

【サービスのビジョン】

Yoyappinは、日常と移動体験、そしてまちの未来を変えます。

鉄道ネットワークと駅を中心としたリアル資産を最大限に活かし、“移動と体験をつなぐDX”を推進します。誰もが「やりたい」を「できる」に変え、日常も特別な日も新しい価値と体験を提供するクイック予約サービスを開始します。移動と体験をつなぐ「予約」で、毎日の価値を広げ、沿線・まち・地域の未来をこれからも進化させていきます。

■Yoyappinの概要・機能紹介について

1.サービス概要について

「Yoyappin（ヨヤッピン)」は、”予約（Yoyaku）”と“Pin”を掛け合わせた造語です。「予約」は場所や時間、体験を”自分のものとして確保する”アクションを指し、Pinは”ここだ！と指し示すピン”やお気に入りの情報や予定を固定するピン“、”ピンっときたらすぐに予約できる直観性”を表しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14495/table/67_1_f45c49933ec122a9d3fa077f3e3349d2.jpg?v=202602170251 ]

2. サービスの特徴について

Yoyappin（ヨヤッピン）は全国各地の多様なスペースを、最短15分から時間単位で予約できる予約プラットフォームです。貸会議室やコワーキングスペースを中心に、レンタルキッチンやスタジオ、イベントスペースなどビジネスからプライベート利用まで、幅広いニーズに対応しています。事前予約で無駄な時間を省き、本来やりたいことに時間を使う、スペースを借りて趣味やパーティなど新しい休日の過ごし方を楽しむなど、予約を通して充実した豊かな暮らしの実現をサポートしてまいります。

１.WESTER会員とJR九州Web会員の会員基盤との連携できる

メールアドレスでの会員登録に加え、WESTER IDもしくは、JR九州Web会員IDで会員登録ができます。鉄道利用ユーザーが移動の合間に手軽に会員登録・スペース予約を行うなど、よりシームレスな予約体験が可能になります。

２.WESTERポイントがたまる

WESTER IDで新規会員登録、もしくは既存のアカウントにWESTER IDを連携することでWESTERポイントがたまるようになります。ご利用金額110円（税込）で1ポイントがたまり、たまったポイントは鉄道予約やショッピングに利用可能です。

３.予約できるスペースが多様になる

日本全国に多数展開している「STATION WORK」を掲載予定。これにより「Yoyappin（ヨヤッピン）」では、出張時や外出先でのリモートワークというビジネスパーソンの利用需要に応えます。また、JR西日本という特色を活かし、鉄道関連として廃線当時のままの姿で保存している「邑南町三江線鉄道公園 口羽駅公園（旧JR三江線口羽駅） 」や、万博で好評を博し現在も人気継続中の「Dothealthカラダ測定サービス」の予約開始も予定しています。

■スペイシー会社概要

株式会社スペイシーについて

所在地 ：東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館605

代表者 ：代表取締役社長CEO 平川雅一

設立 ：2013年10月

事業内容：貸会議室シェアサービス「スペイシー」の運営

URL ： https://www.spacee.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スペイシー 広報担当