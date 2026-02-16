【無料コラボウェビナー】シンミドウ×Yagish 持続可能な採用のつくり方　2/25（水）【シンミドウ】

株式会社シンミドウ

《開催概要》

●開催日程：2月25日（水）

●開催時間：15：00～16:00（60分）

●開催形式：Zoomウェビナー

●対象：全国の中小企業経営者様、営業責任者様、マーケティング担当者様

●参加費：無料



▶︎ [お申し込みはこちら]

https://sinmido.com/news/p5596/(https://sinmido.com/news/p5596/)

累計1,000社以上を支援してきたシンミドウと、「がっちりマンデー!!」などメディアに取り上げられ、115万人以上のユーザーを抱える履歴書DXで知られるヤギッシュがタッグを組み、中小企業のための「持続可能な採用戦略」を公開します。

《こんなお悩みを持つ経営者様・採用担当者様へ》

・ 採用コスト（紹介料・広告費）を削減し、安定させたい

・ 最新のデータに基づいた、2026年以降の採用トレンドを知りたい

・ 5年後を見据え、自社で応募をコントロールできる体制を作りたい

・ 「出しただけ」「導入しただけ」の採用から脱却したい

【セミナー内容】

・2026年の求職者動向と対策

・5年後の採用市場の予測

・採用市場を勝ち抜くための「採用の土台作り」を徹底解説

戦略（シンミドウ）と仕組み（ヤギッシュ）で実現する、最小工数の採用術とは？

皆様のご参加をお待ちしております。

詳細・お申込みはこちら

https://sinmido.com/news/p5596/

※お申し込み後、参加リンクをお送りいたします

■お問合せ

会社名：株式会社シンミドウ（https://sinmido.com）

電話番号：048-657-4343

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

■会社概要

会社名：株式会社シンミドウ

代表者：代表取締役社長 笹田知弘

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル

設立日：2008年1月

資本金：1,000万円

業務内容：工務店特化型ブランディング、採用コンサルティング、地方創生支援、人事コンサルティング、経営コンサルティング

登壇者紹介

株式会社シンミドウ／Growth事業部 asset課 中途紹介 主任 山野由香里

埼玉県生まれ

新卒で入社した企業では人事や採用、その後工務店の総務回り全般を経験。シンミドウに中途入社。埼玉県内の中小企業を中心に、業種・規模を問わず広範な採用支援実績を持つ。

新卒採用部門、人材エージェント部門での経験を通じ、現在は中途採用戦略立案から実行（媒体運用、面接官トレーニング等）まで一貫してサポート。