【Amazon運用をさらに効率化】通販一元管理システム「GoQSystem」、マーケットプレイス配送サービスのラベルに「ピッキングリスト」の印字が可能に！

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、通販一元管理システム「GoQSystem」は、Amazonが提供する「Amazonマーケットプレイス配送サービス」の伝票発行機能をアップデートいたしました。 本アップデートにより、GoQSystemから発行する配送ラベル（送り状）に、注文商品の内容を記載した「ピッキングリスト」を同時に印字することが可能となりました。

■背景

GoQSystemでは、Amazonマーケットプレイス配送サービスとのAPI連携により、

セラーセントラルにログインすることなく、管理画面内から直接伝票を発行できる機能を提供してまいりました。

しかし、従来のオペレーションでは、配送ラベルとは別に「納品書」や「ピッキングリスト」を出力し、それらを突き合わせながら梱包作業を行う必要がありました。

この工程は手間がかかるだけでなく、「ラベルと中身の貼り違え」といった人為的ミスの原因にもなっていました。

今回のアップデートでは、配送ラベル自体に商品名や数量を印字することで、ラベル1枚で「配送先」と「中身」を同時に確認できる仕組みを実現。

バックヤード業務の大幅な効率化と、発送ミスの防止に貢献します。

また、印字の有無を選択できる「選択制」を採用することで、出荷フローや現場運用に応じた柔軟な利用が可能となりました。

※送り状ラベルにピッキングリストを印字した場合のイメージ画像

■ アップデートによる3つのメリット

- 発送ミスの大幅な削減（誤配送防止）配送ラベル自体に商品内容が印字されるため、梱包時に「どの商品を入れるべきか」が一目で確認可能です。帳票を照合する作業を省き、物理的に入れ間違いを防止します。- 運用に合わせた「選択制」の導入ピッキングリストの印字はワンクリックで切り替え可能。・印字あり： 納品書レスで作業を簡略化したい場合・印字なし： 既存のリストを使用する場合や、中身を秘匿したい場合など、現場の運用に応じた使い分けができます。- 出荷スピードの向上「ラベルを出す」→「商品を探す」→「梱包する」の流れが1枚のラベルで完結。複数帳票を管理する手間を省き、1日あたりの出荷処理件数の向上につながります。

■Amazonマーケットプレイス配送サービスとの連携強み

Amazonが配送会社と提携し提供する本サービスをGoQSystem経由で利用することで、

以下のメリットを最大限に活用できます。

- 特別料金の適用面倒な条件交渉なしで、1枚からおトクな配送料金を利用可能。- 自動化の徹底伝票番号の入力や出荷通知の送信を自動化し、作業負荷を軽減。- 追跡率100%すべての荷物が追跡可能となり、アカウントの健全性維持にも貢献。

■GoQSystemが提供する「配送API」とは

複数モールの受注をワンクリックで送り状発行できる機能です。

e飛伝、ゆうパックプリントR、B2クラウドなどの送り状発行システムは不要。

すべてのショップをまとめて最短3分で、GoQSystem管理画面内で完結します。

ポイント1

CSV連携不要

ポイント2

ワンクリックでPDF出力

ポイント3

追跡番号自動反映

■今後の展開

GoQSystemは今後も、EC事業者の皆様が抱える「日々の定型業務」をITの力で自動化・効率化し、

クリエイティブで戦略的な店舗運営に集中できる環境づくりを強力にサポートしてまいります。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/