【Ｚ会の通信教育】「GMO顧客満足度ランキング」総合1位を獲得いたしました。

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、GMOリサーチ&AI株式会社（代表取締役社長：荻田剛大）が2026年2月2日に発表した「GMO顧客満足度ランキング」において、2026年の「通信教育 小学生」「通信教育 高校生」の両部門で、顧客満足度総合1位をはじめ、複数の項目でNo.1を獲得いたしました。

日頃よりご利用いただいているお客様に心より感謝申し上げますとともに、今後もこの評価を励みに、お一人おひとりに最適な教育サービスを提供できるよう、教材・サービスのさらなる充実に努めてまいります。

Ｚ会の通信教育：https://www.zkai.co.jp/

■「通信教育 小学生」「通信教育 高校生」の両部門で総合1位を獲得

本ランキングは、GMOリサーチ&AI株式会社が信頼性の高い独自のアンケート基盤と多様な調査手法を用いて算出したものです。

今回、「通信教育 小学生」「通信教育 高校生」にて、顧客満足度総合1位を獲得、ならびに全8項目の評価指標のうち、多数の項目でNo.1の評価をいただきました。

通信教育 小学生

「Ｚ会の通信教育 小学生コース」にて、顧客満足度総合1位を受賞。

また、4項目の評価指標で第1位を獲得いたしました。

・カリキュラムの充実度

・教材・講義

・学習フォロー体制

・受講効果

通信教育 高校生

「Ｚ会の通信教育 大学受験生向けコース」にて、顧客満足度総合1位を受賞。

※「Ｚ会の通信教育 高校生タブレットコース」は総合2位

また、「大学受験生向けコース」では、6項目の評価指標で第1位を獲得いたしました。

・カリキュラムの充実度

・教材・講義

・学習のしやすさ

・学習フォロー体制

・受講効果

・サポート体制

▼調査結果の詳細は、以下のGMO顧客満足度ランキングサイトをご覧ください。

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/tsuhin-el_2026/

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/tsuhin-hs_2026/

【新学年講座開講】2026年度の申込受付中 ！

Ｚ会では現在、幼児から大学受験生まで、新学年からの学習を強力にサポートする「2026年度講座」の申込を受け付けております。

この春、ぜひＺ会の「良質な学び」で新たな学年をスタートしませんか。

▼Ｚ会の通信教育 公式サイト https://www.zkai.co.jp/

GMO顧客満足度ランキング「通信教育_小学生」部門の調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：1501名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年10月6日～2025年11月5日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：25～69歳

地域：全国

条件：過去3年以内に3ヶ月以上、小学生向けの通信教育を有料で受講したことがある現役小学生/中学生の保護者

調査企業・サービス数：10

定義：受験や学校の授業に対応した、以下すべての条件を満たす小学生向けの通信教育

1)主要教科のうち国語・数学・英語の、学校の授業や受験などに対応した教材または映像授業を有していること

2)自宅などの任意の場所で受講できること

3)塾の補講などの補助的なサービスではなく、単独で受講できること

4)a～bのいずれかを満たしていること

a)紙媒体：郵送やWeb等での添削・相談等のシステムを有している

b)Web/アプリ/映像授業：進捗管理等のシステムを有している

5)有料サービスであること

6)中学受験に特化したコースでないこと

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/tsuhin-el_2026/

GMO顧客満足度ランキング「通信教育_高校生」部門の調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：1094名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年10月6日～2025年11月13日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：30～69歳

地域：全国

条件：過去3年以内に3ヶ月以上、高校生向けの通信教育を有料で受講したことがある現役高校生/大学生の保護者

調査企業・サービス数：5

定義：受験や学校の授業に対応した、以下すべての条件を満たす高校生向けの通信教育

1)主要教科のうち国語・数学・英語の、学校の授業や受験などに対応した教材または映像授業を有していること

2)自宅などの任意の場所で受講できること

3)塾の補講などの補助的なサービスではなく、単独で受講できること

4)a～bのいずれかを満たしていること

a)紙媒体：郵送やWeb等での添削・相談等のシステムを有している

b)Web/アプリ/映像授業：進捗管理等のシステムを有している

5)有料サービスであること

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/tsuhin-hs_2026/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社 増進会ホールディングス 経営管理部 ブランド統括室

電話:055-976-8947（受付時間9:00～17:30）

E-mail: press@zkai.co.jp