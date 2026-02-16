Digital Space Conference 2026 いよいよ明日開幕、見どころ総まとめ

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営協力を行う大規模カンファレンス 「Digital Space Conference 2026（以下、DSC2026）」 を、2026年2月17日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催します。

DSC2026は、AI・Web3・量子コンピューター等の先端技術を単なる研究・実験段階にとどめることなく、実際の社会やビジネスへどのように実装していくかを議論することを目的としたカンファレンスです。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、分野を横断した実務者が一堂に会し、制度・産業・技術の接点を多角的に捉えながら、実装に向けた課題と可能性を共有します。

「Digital Space Conference 2026」は、ついに明日開催です。 本リリースでは、開催直前の最新情報としてアジェンダおよび注目ポイントをお届けします。

■注目セッションのご紹介

【財務大臣 基調講演】

財務大臣 / 内閣府特命担当大臣（金融）/ 租税特別措置・補助金見直し担当 片山さつき

【SMBC セッション発表 ｜量子コンピュータ ~量子の２層構造の新たな発見とそれを使った新たな通信方法】

元TBSアナウンサー 加藤 シルビア

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO 磯和 啓雄

株式会社Perception Quantum 松原 高司

量子コンピュータ分野では、「量子の二層構造」に関する新たな発見と、それを活用した革新的な通信手法について紹介します。基礎研究の最前線と社会実装の可能性を結びつける、次世代インフラを見据えた注目セッションです。

【大討論会 セッション発表 ｜大予測2045年の社会 ~経済・市場から暮らしまで~】

アナウンサー 松丸 友紀

元衆議院議員 杉村 太蔵

元ゴールドマン・サックス 投資部門共同統括 現在投資会社 責任者 田中 渓

吉本興業 お笑い芸人 野田 クリスタル

TWIN PLANET 起業家・タレント くりえみ

「経済・市場から暮らしまで～」をテーマに、大討論会を開催します。マクロ経済や市場動向のみならず、生活者視点までを横断しながら、デジタル時代における金融の役割と未来像を多角的に議論します。

■ メインステージアジェンダのご紹介

当日は、基調講演、特別セッション、パネルディスカッションなどを通じて、

AI・Web3・量子コンピューターをはじめとする先端技術が、実社会やビジネスにどのように実装されていくのかを多角的に掘り下げます。

■ ミニステージアジェンダのご紹介（PR）

■ スポンサーのご紹介

本カンファレンスでは、デジタル社会の実装と発展を共に推進する多くの企業・団体よりご支援をいただいております。

金融、テクノロジー、エンターテインメント、公共分野など、多様な領域を代表するスポンサー各社が参画し、DSC2026の開催を支えています。

■ 展示ブースのご紹介（会場マップ公開）

DSC2026では、全13社が展示ブースを出展します。

各社の最新の取り組みやソリューションを、会場内の展示を通じて紹介いたします。

あわせて、出展ブースの配置を示した会場マップを公開いたしました。

来場前の参考情報として、ぜひご活用ください。

【出展ブース紹介】

【会場マップ】

■ DSC2026ならではの見どころ

～ ネットワーキング強化・ピッチステージ新設 ～

DSC2026では、来場者同士の交流を促進するネットワーキング機能を昨年からさらに強化しています。業界や立場を越えた対話を通じて、新たな連携や共創が生まれる場を提供します。

また、本年は新たな取り組みとして、展示会場内に「ピッチステージ」を新設。

官公庁、企業、スタートアップなどによるプレゼンテーションを通じて、最新の取り組みや課題意識を共有し、実装に向けた議論を加速させます。

＜開催概要＞

開催日：2026年2月17日（火）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム （東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階）

主催：一般社団法人日本デジタル経済連盟

企画・運営協力：株式会社CoinPost

公式サイト：

＜参加方法＞

イベント公式サイトより事前参加登録を受け付けています。ご登録は無料です。

https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket

＜Digital Space Conference 開催の背景＞

Digital Space Conferenceは、デジタル空間における新たな経済と社会のあり方を問い続けてきました。第4回となる2026年は、「未来を考え、今日を切り拓く」 をテーマに、構想から実装へと進む転換点を捉えます。

▼過去の開催テーマ

2023年：「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」

2024年：「生成AI・Web3・リアルとバーチャルの融合による価値創出」

2025年：「次世代を見据えた技術と社会の関係性の多角的議論」

■ ご取材・イベント協賛に関するお問い合わせ

一般社団法人日本デジタル経済連盟

Digital Space Conference 2026 運営事務局

