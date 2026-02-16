»ûÅÄÁÒ¸ËÂåÉ½ »ûÅÄ¹ÒÊ¿¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡ÊACC¡ËÆüËÜºâÃÄ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ë½¢Ç¤
»ûÅÄÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄ¹ÒÊ¿¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë»ûÅÄ¹ÒÊ¿¤¬¡¢2026Ç¯2·î10ÆüÉÕ¤Ç°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ëÆüËÜºâÃÄ¡Ê°Ê²¼¡¢ACCÆüËÜºâÃÄ¡Ë¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄÁÒ¸Ë¤Ï¡¢µòÅÀ¤òÃÖ¤¯Åìµþ¡¦Å·²¦½§¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1970Ç¯Âå¤è¤êÈþ½ÑÉÊ¤ÎÊÝ´É¤ò¼ç¼´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¢¥®¥ã¥é¥êー¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î½¸ÀÑ¤ò¿Þ¤ê¡¢Å·²¦½§¤ò¹ñºÝÅª¤Ê¥¢ー¥È¥·¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÈ¯¿®ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤Î¥¢¥¦¥©ー¥É¡ÖTERRADA ART AWARD¡×¤ä¡¢¥¢¥È¥ê¥¨ÂÚºßÀ©ºî¡¦Å¸¼¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖUnis in Unison 2025: Kyoto Rising Artists Project¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ACCÆüËÜºâÃÄ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¡ÊAsian Cultural Council¡¢°Ê²¼ACC¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È±¿±Ä¤òÃ´¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ACC¤Ï¡¢1963Ç¯¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦D¡¦¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éー»°À¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¥¢ー¥ÈÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ª¤è¤ÓÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÈÊÆ¹ñ´Ö¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥¸¥¢°èÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¹ñ°Ê³°¤Ç¸¦½¤¤äÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¤ä½õÀ®»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç700¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áð´Ö×½À¸¡ÊACC 1964*¡¢1996*¡Ë¡¢·¨¸¦¸ã¡ÊACC 1985¡¨JDR»°À¤¾Þ 2019¡Ë*2¡¢Â¼¾åÎ´¡ÊACC 1994¡¢2005*¡¨JDR»°À¤¾Þ 2023¡Ë*2¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ»Ë¤Ë»Ä¤ë³èÆ°¤ò¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥ó¥Æ¥£¡Ê½õÀ®¼õµë¼Ô¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ACC¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯ËÜÉô¤È¡¢ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
* ½õÀ®¼õµëÇ¯¡¢ACC¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²Ã
*2 ¿ô»ú¤Ï½õÀ®¼õµëÇ¯¤Þ¤¿¤Ï¸²¾´Ç¯¡£JDR»°À¤¾Þ¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦D¡¦¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥éー»°À¤¾Þ
Åö¼ÒÂåÉ½¤Î»ûÅÄ¹ÒÊ¿¤Ï¡¢2022Ç¯¤è¤êACCÆüËÜºâÃÄ¤Î»Ù±ç¼ÔÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆACC¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¡¢2024Ç¯10·î¤ËÍý»ö¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏÉûÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËºâÃÄ±¿±Ä¤Ë»²²è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ACCÆüËÜºâÃÄ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢µÚ¤ÓÊÆ¹ñ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯µ¡²ñ¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ûÅÄ¹ÒÊ¿¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ACCÆüËÜºâÃÄ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤ò¡¢½éÂå¤ÎËãÀ¸ÏÂ»Ò»á¤«¤é°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÅÀÕ¤Ë¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î²Í¤±¶¶¤Ç¤¢¤ëACC¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ê¸²½¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ûÅÄ¹ÒÊ¿¡Ê¤Æ¤é¤À ¤³¤¦¤Ø¤¤¡ËÎ¬Îò
»ûÅÄÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£»°É©¾¦»ö¶ÐÌ³¤ä³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥¢¥¤¥ëÀßÎ©¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Åìµþ¡¦Å·²¦½§¤òµòÅÀ¤ËÈþ½ÑÉÊ¤ÎÊÝ´É¡¢Í¢Á÷¡¢Å¸¼¨¡¢ºÊñ¡¢½¤Éü¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤ÉÈþ½ÑÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¡£¹ñºÝÅª¥¢ー¥È¥·¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢Å·²¦½§¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£2023Ç¯4·î¤è¤ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í·ÐºÑÆ±Í§²ñ ÉûÂåÉ½´´»ö¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡£
¢£ACCÆüËÜºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ACC¤Ï1983Ç¯¡¢ÄéÀ¶Æó»á¤ÈÀ¾Éð¥»¥¾¥ó¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Î´óÉí¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÆüÊÆ·Ý½Ñ¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë»öÌ³½ê¤òÅìµþ¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëACC¤Î½õÀ®»ö¶È¤ÏÂç¤¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜ»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ACCÆüËÜºâÃÄ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î±¿±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£ACCÆüËÜºâÃÄ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¡¢¸Ä¿Í¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¡¢Âç³Ø±¡¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¡¢ÃÄÂÎ½õÀ®¤Î4¤Ä¤Î¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó½õÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÀìÌç²È¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¡¢¤ª¤è¤Ó³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆüËÜ¾·æÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ëÆüËÜºâÃÄ
½êºßÃÏ¡§¢©140-0002 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-6-4 G1¥Ó¥ë 3F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î
URL¡§https://www.asianculturalcouncil.org/ja/about-acc/acc-japan-foundation
¡Ú»ûÅÄÁÒ¸Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼ÒÌ¾¡§»ûÅÄÁÒ¸Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊWarehouse TERRADA¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »ûÅÄ¹ÒÊ¿
½êºßÃÏ¡§¢©140-0002 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-6-10
ÀßÎ©¡§1950Ç¯10·î
URL¡§https://www.terrada.co.jp