KREO¡¡¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN2026¡×½ÐÅ¸¡¡¡ÖÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÈÎÂ¥DX¨¡¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤ò¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð
À¸³è¼Ô»ëÅÀ¤ò¥Ùー¥¹¤ËÅý¹ç·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥ª¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²£°æ»Ê¡Ë¤Ï
2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)～3·î6Æü(¶â)¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÅ¸¼¨²ñ¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Æ³Æ¼ïÈÎÂ¥DX¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ¡¢¥Ç¥âÂÎ¸³¤ä
ÈÎÂ¥³èÆ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¾å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¸¤è¤êÅöÆü¤Î¥Ç¥âÂÎ¸³¡¢¤´¾¦ÃÌÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://kreo.jp/news/260213_rtj26
¢£¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN 2026¡×³«ºÅ³µÍ×
¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN¡×¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÊªÎ®Ë¡²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Î®ÄÌ¡¦¾®Çä¶È¤Ë»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡ÖÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë ÈÎÂ¥DX¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Î®ÄÌ¡¦¾®Çä¶È¤ÎÈÎÂ¥¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÈÎÂ¥DX¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤ò¥µ¥Ö¥Æー¥Þ¤È¤·¡¢À¸³è¼Ô¤ä½¾¶È°÷¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÃµµá¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÊÀ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/16941/table/97_1_a31e32ac402cd13e05e60d59254f9a82.jpg?v=202602171251 ]
¢£ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¡ÖÈÎÂ¥DX¡×¤Ç¥ê¥Æー¥ë´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È
ÈÎÂ¥¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¶ÈÌ³ÎÌ¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤äÎ¥¿¦¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¯¥ì¥ª¤À¤«¤éÄó¶¡¤Ç¤¤ëÈÎÂ¥DX¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿HRÎÎ°è¤Î°ÆÆâ¤â¹Ô¤¤¥ê¥Æー¥ë´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸À½ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
Í½Ìó¾¦ÉÊ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¡ÖiYOYAKU¡×¡¡¢¨¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Ç¥âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹
Å¹ÊÞ¤´¤È¤ÎÍ½Ìó¾õ¶·¤Èºß¸Ë¤ò°ì³ç´ÉÍý¡£Í½Ìó¾¦ÉÊ¤ÎWeb¼õÉÕ¤âOK¡£
E² Compass
½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ä´ë¶È¤Î¼ý±×¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÁÈ¿¥ÎÏ¸þ¾å¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î½¾¶È°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ¼¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤ëÊñ³çÅª¤ÊÀïÎ¬Äó°Æ¤Þ¤Ç¤â¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£
À¸³è¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥ÉÂçÁ´
12¤«·î¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ä¡¢¹ÔÆ°¤Îµ¯°ø¤È¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂª¤¨¡¢ÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤ò²Ä»ë²½¡£
À¸³è¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦Äó°Æ¤ä½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÈÎÂ¥¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼ÔÍÍ¤ä¹ÊóÃ´Åö¼ÔÍÍÉ¬·È¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡ØÀ¸³è¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥ÉÂçÁ´¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iSHU-KYAKU¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆÃ²½·¿¥¢¥×¥ê¡Ë
½¸µÒ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÆÃ²½·¿¥¢¥×¥ê¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥é¥·¡¢¥¯ー¥Ý¥óÇÛ¿®Åù¡£
iPOP Pro¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿POPÀ½ºî¥µー¥Ó¥¹¡Ë
Web¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÇPOP¡¦°õºþÊªºîÀ®¡¿È¯Ãí¡¿ºß¸Ë´ÉÍý¤¬³ð¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡£
ºÎÍÑ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
½¢³èÀ¸¤ÎËÜ²»Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ºÎÍÑ»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤â¤È¤Å¤¯ºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£
¥Þ¥¤¥ó¥ÉAI¥×¥é¥ó¥Êー
KREO¤ÎÂç¹õÃì¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥ÉÂçÁ´¡×¤ò¤â¤È¤ËÈÎÂ¥´ë²è¤òAIÀ¸À®¡£
¢¨³«È¯¸¡Æ¤Ãæ
¥Þ¥¤¥ó¥ÉAI¥é¥¤¥¿ー
¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ê¤É´ÊÃ±¤ÊÆþÎÏ¤ÇÀ¸À®AI¤¬POP¤Î¥³¥Ôー¤òÀ¸À®¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤âÍÑ°Õ¡£
¢¨³«È¯¸¡Æ¤Ãæ
DENTANA+
ÅÅ»ÒPOP¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¤ÈÈÎÂ¥¶¯²½¤òÎ¾Î©¡£
¢¨³«È¯¸¡Æ¤Ãæ
¤¼¤Ò¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ÜºÙ¤òÃúÇ«¤Ë¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤ä¤´¼ÁÌä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³Æ¼ï¤ªÌä¹ç¤»¤ä¤´¾¦ÃÌÍ½Ìó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤è¤ê¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¹ç¤»
¥¯¥ì¥ª ¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN2026Ã´Åö
¥áー¥ë¡§rtj26_support@kreo.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥ª
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£²-£µ-£±´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ¥Ó¥ë£µF
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£°æ»Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¡¢¹¹ð¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
ÀßÎ©¡§1968Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§8,284Ëü±ß
TEL¡§03-4213-2223¡ÊÂåÉ½¡Ë
https://kreo.jp/