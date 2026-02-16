ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈUNICEF¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµ¤¸õºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤ò»Ù±ç
2026Ç¯2·î10Æü¡¡¥Ï¥Î¥¤¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡ËÈ¯
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¹ñÏ¢»ùÆ¸´ð¶â¡ÊUNICEF¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê5¥«Ç¯»ö¶È¡ÖÀÈ¼å¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹¿¿åµÚ¤ÓÅÚº½ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯ð×À¶¯²½·×²è¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë9²¯3,900Ëü±ß¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢UNICEF¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àÄéËÉ´ÉÍý¡¦ËÉºÒ¶É¡ÊVDDMA¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Ù¥È¥Ê¥àÇÀ¶È´Ä¶¾Ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿ËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÆÃÄê¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦Ê¬ÀÏ¤Î²þÁ±¡¢¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÅê»ñ¤Î¶¯²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¿¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢ÃÏÊýÅö¶É¤ÎÈ÷¤¨¤ÈÅ¬±þÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÀ®¸ùÎ¢¤Ë´°Î»¤·¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈUNICEF¤Î5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏËÉºÒÀ¯ºö¤ª¤è¤ÓÄ´À°¤ò¶¯²½¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼Ò²ñ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¸þ¾å¤È¡¢µ¤¸õºÒ³²¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¥µー¥Ó¥¹ÃæÃÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÉºÒ·×²è¡¢Áá´ü·ÙÊó¡¢¤ª¤è¤ÓºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÁ´ÅÚ¤ÇÌó2,700Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ª¥Ð¥ó¾Ê¡¢¥é¥ª¥«¥¤¾Ê¡¢¥²¥¢¥ó¾Ê¡¢¥Ï¥Æ¥£¥ó¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀÅª¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â¥ê¥¹¥¯ÃÏ°è¤Ë½»¤à¿äÄê220Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È700Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤¬»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷¥ä¥®¤È2025Ç¯¤Î¿¼¹ï¤Ê¹¿¿å¤ª¤è¤ÓÅÚº½ºÒ³²¤Ï¡¢¿ÓÂç¤Ê¿ÍÅª¡¦·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤äÁá´ü·ÙÊó¡¢ÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤¸õºÒ³²¤ÎÉÑÅÙ¤È¶¯ÅÙ¤ÎÁýÂç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤äÀÈ¼å¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ýÂ³Åª¤«¤Ä½ÅÅÀÅª¤ÊÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÉºÒ¤ÈÈ÷¤¨¡¢Áá´ü·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶ÛµÞ¤Ë¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å£µÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤µ¤ì¤ëËÜ»ö¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
-
¹ñ²È¤ª¤è¤Ó¾Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î·×²èºöÄê¡¢À¯ºöÎ©°Æ¡¢Áá´ü·ÙÊó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¡£
- ³Ø¹»¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÊñÀÝÅª¤«¤Ä¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò´Þ¤à¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯Åê»ñ¤Î¶¯²½¡£
- ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÁá´ü·ÙÊó¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äËÉºÒ·×²èºöÄê¡¢·±Îý¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÈ÷¤¨¡¢Å¬±þÇ½ÎÏ¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡£
- »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤È¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ²È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆËÉºÒ¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤Î¶¯²½¡£
- »Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÈÂÐ±þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂ¥¿Ê¡£
°ËÆ£Ä¾¼ù Ãó¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñÆüËÜ¹ñÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤ª¤è¤ÓUNICEF¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢ËÉºÒ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÆÃÄê¤ÈÊ¬ÀÏ¡¢Áá´ü·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢È÷¤¨¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¿¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÁ´ÅÚ¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¹â¤¤Ì¤Íè¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
UNICEF¥Ù¥È¥Ê¥à»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥À¥Ê¥¤¥í¥Õ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤âÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿ËÉºÒ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢ºÒ³²´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¼Ò²ñ¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ëー¥º¤òÊñÀÝÅª¤ËÂª¤¨¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÈ÷¤¨¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤òÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤º¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡× ¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥¨¥ó¡¦¥Û¥¢¥ó¡¦¥Ò¥¨¥Ã¥×ÇÀ¶ÈÇÀÂ¼³«È¯ÉûÂç¿Ã¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤¬¡¢ºÇ¤âÀÈ¼å¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎËÉºÒÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥¨¥Ã¥×ÉûÂç¿Ã¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓUNICEF¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤¸õºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ÀçÂæËÉºÒÏÈÁÈ¡Ê2015～2030Ç¯¡Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥ê¶¨Äê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÈÊý¸þÀ¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÂº¸·¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒ¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¢UNICEF¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥àÀ¯ÉÜ¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î10Æü¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ï¥°¥¨¥ó¡¦¥Û¥¢¥ó¡¦¥Ò¥¨¥Ã¥×ÇÀ¶ÈÇÀÂ¼³«È¯ÉûÂç¿ÃÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È¡¢°ËÆ£Ä¾¼ù ÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤ÈUNICEF¥Ù¥È¥Ê¥à»öÌ³½êÂåÉ½¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥À¥Ê¥¤¥í¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£