°å»Õ¤¬»å¤òÁªÄê¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼£ÎÅ¡ÖDr¤ªÇ¤¤»»å¥ê¥Õ¥È¥×¥é¥ó¡×°åÎÅË¡¿Í·É°¦²ñ¤¬Äó¶¡³«»Ï¡ªºÇÂç9¼ï¤Î»å¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¤¿¤ë¤ß¡¦¾®´é¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥×¥é¥óÄó°Æ
°åÎÅË¡¿Í·É°¦²ñ¡ÊÍý»öÄ¹¡§µÈÅÄ Í³²Â¡Ë¤Ï¡¢»å¥ê¥Õ¥È¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¡Ë¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö»å¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ÇÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¤â¤È¤Ë¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖDr¤ªÇ¤¤»»å¥ê¥Õ¥È¥×¥é¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöË¡¿Í¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤¤¥¹¥ì¥Ã¥É¤ÎÁªÂò»è¤òÉý¹¤¯Â·¤¨¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©°Ê¹ßÌó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»å¥ê¥Õ¥È¼£ÎÅ¤ÎÃÎ¸«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Î°å»Õ¸þ¤±¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥Éµ»½Ñ¤Î¶¦Í¡¦»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¾ÉÎã·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤ÏºÇÂç9¼ï¤Î»å¤«¤éÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢6ËÜ/8ËÜ/10ËÜ¤Î3¥×¥é¥ó¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.mc-keiaikai.com/menu/treatment/thread/threadliftplan
¡ÖDr¤ªÇ¤¤»»å¥ê¥Õ¥È¥×¥é¥ó¡×³µÍ×- ´°Á´¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡§¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¸ÇÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤¬¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
- ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¡§¤¿¤ë¤ß²þÁ±¡¿¼ãÊÖ¤ê¡¿¾®´é¡¿V¥é¥¤¥ó·ÁÀ®¡¿È©°é¡¦ÈþÈ©¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ
- »å¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡§±¡Æâ¤Ç¼è¤ê°·¤¦Â¿ÍÍ¤Ê»å¤«¤é¡¢°å»Õ¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÁªÄê
¡Ê´µ¼ÔÍÍ¤¬»å¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÁª¤Ö·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
- »Ü½Ñ¤ÎÎ®¤ì¡§¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¦¿Ç»¡¢ªËã¿ì¢ª¥¹¥ì¥Ã¥ÉÁÞÆþ¢ª»Ü½Ñ´°Î»
Áª¤Ù¤ë3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó
£±.¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤òµá¤á¤ëÊý¡¢½é¤á¤Æ¤Î»å¥ê¥Õ¥È¤Ë
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥ì¥Ã¥É¼£ÎÅ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ú¤Äù¤á´¶¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ì¥Ã¥É6ËÜ¥×¥é¥ó¡§198,000±ß¡Ê7¼ï¤«¤é6ËÜ¤ò°å»Õ¤¬ÁªÄê¡Ë
ÂÐ¾Ý»å¡§NFIX¡¿NCOG¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡¿NCOG¥í¥¤¥ä¥ë¡¿¥¹¥¥ã¥Õ¥©ー¥ë¥É¡¿¥ß¥é¥¯¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹(R)¡¿¥ß¥é¥¯¥ë¥¢¥¤¥º(R)¡¿¥ß¥é¥¯¥ë¥ê¥Ã¥×(R)
£².ÌÂ¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¡ªÅö±¡¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¿ô
ËË¤Î¤¿¤ë¤ß¤ä¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ú¤Äù¤á¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ì¥Ã¥É8ËÜ¥×¥é¥ó¡§242,000±ß¡Ê8¼ï¤«¤é8ËÜ¤ò°å»Õ¤¬ÁªÄê¡Ë
ÂÐ¾Ý»å¡§¾åµ¡Ü´Ú¹ñ¼°¥ß¥ó¥È¥ê¥Õ¥È
£³.¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤¾å¤²¡¢ÊÑ²½¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë
¤ª´éÁ´ÂÎ¤Î¼ãÊÖ¤ê°õ¾Ý¤ä¾®´é¼£ÎÅ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¹ç·×10ËÜ¤Î»å¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥é¥¤¥ó·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ì¥Ã¥É10ËÜ¥×¥é¥ó¡§297,000±ß¡Ê9¼ï¤«¤é10ËÜ¤ò°å»Õ¤¬ÁªÄê¡Ë
ÂÐ¾Ý»å¡§¾åµ¡Ü´Ú¹ñ¼°¥ß¥ó¥È¥ê¥Õ¥È¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¥ê¥Õ¥È
¢¨ÊÌÅÓ¡¢½é¿ÇÎÁ¡¦ºÆ¿ÇÎÁ¡¢¥«¥Ë¥åー¥ìÂå¡¢¹³À¸ºÞÂåÅù¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¡¦¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÃÊÌÎÁ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡À YouTube¤Ç¤â²òÀâÃæ¡ª ¡¿
»å¤Î¼ïÎà¤ËÌÂ¤¦Êý¤Ø¡¢µÈÅÄÍ³²Â°å»Õ¤¬Áª¤ÓÊý¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ERYy03GuvM4 ]
°åÎÅË¡¿Í·É°¦²ñ Íý»öÄ¹¡§µÈÅÄ Í³²Â°å»Õ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø¡¡°å³ØÉô°å³Ø²Ê¡¡Â´
ÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñ²ñ°÷
ÆüËÜÈþÍÆ³°²Ê³Ø²ñ²ñ°÷
·ÁÀ®³°²Ê°å/ÈþÍÆ³°²Ê°å/ÈéÉæ²Ê°å/ÈþÍÆÈéÉæ²Ê°å
»å¥ê¥Õ¥È¾ÉÎã¿ô¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡¢¡Ø»å¤ÎÌ¾°å¡Ù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¡ÊÃæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Åù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥ì¥Ã¥É¼£ÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¿ôÉ´¿Í¤ÎÈþÍÆ¥É¥¯¥¿ー¶µ°é¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£ÆüËÜÈþÍÆ³°²Ê³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ý¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥ì¥Ã¥É¤ÎÎ×¾²¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²òË¶Åª¤ËÍ±×¤ÇÄË¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤Äã¿¯½±¤Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ò¹¤á¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È
»å¥ê¥Õ¥È¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢»å¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¤ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡¦½é¤á¤Æ¤ÇÉÔ°Â¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Dr.¤ªÇ¤¤»»å¥ê¥Õ¥È¥×¥é¥ó¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ä¤´´õË¾¤òÃúÇ«¤Ë»Ç¤¤¡¢¿Ç»¡¤ò¤â¤È¤ËËÜ¿ô¤ä»å¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¤È°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¾Ò²ð
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯ÄÌ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±£¤ì²È¤Î¤è¤¦¤ÊÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£Åö°åÎÅË¡¿Í¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëÆàÎÉ³Ø±àÁ°¤Ï¤â¤êÈé¥Õ²Ê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ3¥Ö¥é¥ó¥É¡¦5±¡¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÈþÍÆ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.mc-keiaikai.com/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/keiaikai_group_/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCY6DjIaXOtaG3Zj43Qw1ndg
¢¨ËÜ»Ü½Ñ¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£½Ñ¸å¤Ë¼ð¤ì¡¦ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ì¤Ë±ê¾É¤ä¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤ß¤Ï¿ô»þ´ÖÄøÅÙ¡¢¼ð¤ì¤Ï¿ôÆüÄøÅÙ¡¢Æâ½Ð·ì¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï1～2½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç·Ú²÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸Ä¿Íº¹¤¢¤ê¡Ë