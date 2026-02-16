¥ëー¥È¥¤¥óBC¥êー¥°¡¦2025Ç¯¡ÔMIKITO AED PROJECT¡ÕÊó¹ð
¥ëー¥È¥¤¥óBC¥êー¥°¡ÊBaseball Challenge League¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥°³«Ëë¤Î2007Ç¯¤«¤é¥êー¥°Á´ÂÎ¤ÇAED¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖMIKITO AED PROJECT¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏAED¤ÎÀßÃÖ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó60ËüÂæ°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ä±Ø¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢AED¤Î»ÈÍÑÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AED¤Î¡ÈÀßÃÖ¡É¤«¤é¡È»È¤¨¤ëÂÎÀ©¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥ëー¥È¥¤¥óBC¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ´µåÃÄµÚ¤Ó¥êー¥°»öÌ³¶É¤¬¡¢Áª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìAED¹Ö½¬²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¥ì¥Ã¥É¥Ûー¥×¥¹
°ñ¾ë¥¢¥¹¥È¥í¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä
ÆÊÌÚ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥ìー¥Ö¥¹
·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹
¹Ö½¬ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ç¤Ï¡¢AED¤Î´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢
¡¦¿´ÇÙÁÉÀ¸¡ÊCPR¡Ë¤Î´ðÁÃÃÎ¼±
¡¦¼ÂºÝ¤Î¶ÛµÞ»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿¼Âµ»ÂÎ¸³
¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
AED¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¤Ç¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ö½¬²ñ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ëÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¦AED¤È¤È¤â¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤ò¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸½¾ì¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ëü¤¬°ì¤Î¾ìÌÌ¤ËÈ÷¤¨¡¢AED¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤ä¿´ÇÙÁÉÀ¸¤Î¼ê½ç¤ò³Ø¤Ó¡¢¼Âµ»¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼Âµ»¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·±Îý¤Ë¤è¤ê¡¢AED¤ÎÁàºîÊýË¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÏ¢·È¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È½ÃÇÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤âÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹Ö½¬²ñ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌä¤â½Ð¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÍ°ÕµÁ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AED¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ëÌ¿¤ò¼é¤ëÆ»¶ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º
¿ÀÆàÀî¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥É¥êー¥à¥¹
»³Íü¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¦¥£¥ó¥º
¿®Ç»¥°¥é¥ó¥»¥íー¥º
º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
AED¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¿ー¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥È¥¤¥óBC¥êー¥°¤Ï¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤à¥êー¥°¤È¤·¤Æ¡¢
¡¦Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊµßÌ¿¶µ°é
¡¦ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎµßÌ¿°Õ¼±¤ÎÉáµÚ
¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢AED¤ÎÀµ¤·¤¤»ÈÍÑÊýË¡¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£