2/18(¿å)¤Þ¤Ç¡¢¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤¬¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥ïー¥ë¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ê¡²¬¡×¤Ø½ÐÅ¸Ãæ¡ª¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤äÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¡ª
¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é(ËÜ¼Ò:Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:±üÇ÷Å¯Ìé)¤Ï¡¢Á´¹ñ3,376Å¹ÊÞ(¢¨1)¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤Ë¥³¥¹¥á¤ò¶¡µë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤È©¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÌµÅº²Ã(¢¨2)¥¹¥¥ó¥±¥¢²½¾ÑÉÊ¤Î³«È¯¡¦²·Çä¡¢ÄÌÈÎ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)2025Ç¯8·îËö»þÅÀ
(¢¨2)ÀÐÌý·Ï¹çÀ®³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó(ËÉÉåºÞ)¤ò´Þ¤àµìÉ½¼¨»ØÄêÀ®Ê¬¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¦¹ÛÊªÌý¤Î5¤Ä¤òÉÔ»ÈÍÑ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)～18Æü(¿å)¤Î´ü´Ö¡¢¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥ïー¥ë¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ê¡²¬¡×¤Ø½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢BEST ITEM¤ò3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤·ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥éºÇ¹âÊö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢¡ÖRecella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)¡×¤ä¡ÖAQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)¡×¤Ê¤É¡¢¾ÉÎã¿ô91,434·ï(¢¨3)¤ò¸Ø¤ë¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤Î³Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥í¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³²ñ¤ä¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡¢À½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ³«ºÅ¤Î¤Û¤«¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖLadire(¥é¥Ç¥£ー¥ë)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire)¡×¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¼Ò°÷°ìÆ±¥Îー¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨3)2025Ç¯8·îËö»þÅÀ
¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é ¥Öー¥¹ ¾ÜºÙ
¢£½ÐÅ¸Æü»þ
2·î16Æü(·î) 10:00～17:00
2·î17Æü(²Ð) 10:00～17:00
2·î18Æü(¿å) 10:00～16:30
¢£¾ì½ê
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è²ÉÍÄ®7-1
¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û Cosmetics zone¡ÖA-E004¡×
¢£ÆâÍÆ
¡¦¥µ¥í¥ó¥±¥¢ÂÎ¸³²ñ
¡¦¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ
¡¦ºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë!?ÃêÁª²ñ
¡¦¥Æ¥¹¥¿ー¥³ー¥Êー
¡¦¸ÂÄê²Á³Ê¤ÎÀ½ÉÊÈÎÇä²ñ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.dr-recella.com/salon-recruit/event/seminar/bw_fukuoka_2026/
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¤Þ¤Ç¸ø³«Ãæ
ADS(¥¨ー¥Ç¥£ー¥¨¥¹)
¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢Á´Ç¯Ï¢Â³ Áí¹çÂè1°Ì(¢¨4)¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤¬¸Ø¤ëºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É(¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ)¡£
¡Ö°ÂÁ´¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¡£
¹âÇ»ÅÙ¤ÊÍÍÑÀ®Ê¬¤ò¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹(¢¨5)¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤¦¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨4)2012Ç¯～2014Ç¯¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíÁªµó ·×3²ó/ÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÄ´¤Ù¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíÁªµó¡×Áí¹çÉôÌçNo.1
(¢¨5)¼«¼ÒÄ´¤Ù
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/
Recella Diva(¥ê¥»¥é ¥Ç¥£ー¥ô¥¡)
¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë½á¤¤¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¹â¤á¤¿´´ºÙË¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢(¢¨6)(¢¨7)¥Ö¥é¥ó¥É(¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥óÀìÇäÉÊ)¡£
¡Ö¿¼¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢½á¤¤¤ËËþ¤Á¤ëÈ©¤Ë¡×¡£
µ¡Ç½À¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤¿²½¾ÑÉÊ¤Î¼Â¸½¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤·¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿À®Ê¬¤¬È©¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Êµ±¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
(¢¨6)Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢
(¢¨7)´´ºÙË¦ÇÝÍÜ±Õ(ÊÝ¼¾)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢¤Î¤³¤È
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/
AQUA VENUS(¥¢¥¯¥¢¥ô¥£ー¥Ê¥¹)
³¤¤Î¿å¤È»³¤Î¿å¡¢¼«Á³¤Î¤Á¤«¤é¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥éÆÈ¼«´ðºÞ¡Ö¦Á Gri-X(R)(https://www.dr-recella.com/cosme/alfagrix)¡×︎¤ÎÎÏ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡Ö¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¿È¤¹¤Ù¤Æ¤¬È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡£
ÀÐÌý·Ï¹çÀ®³¦ÌÌ³èÀºÞ¤ä¹áÎÁ¤Ê¤É¡¢¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤¬¹Í¤¨¤ëÈ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇÛ¹ç¤»¤º¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÀ®Ê¬¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê²½¾ÑÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/
¥é¥Ç¥£ー¥ë ¥»¥é¥à(ÈþÍÆ±Õ)
¥Ö¥é¥ó¥É¡§AQUA VENUS
²Á³Ê¡§16,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§30mL
ÆÃÄ§
È©¤Ë¥¹¥Ã¤È¤Ê¤¸¤ß¡¢½á¤¤¤òÆÏ¤±¤ëÈþÍÆ±Õ¡£
ÉÒ´¶¤Ë·¹¤¤ä¤¹¤¤È©¤ä¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤È©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ï¥ê´¶¤òÍ¿¤¨¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊý
¡¦È©¤¬¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÖ¤ß¤ä¥Ò¥ê¤Ä¤(¢¨8)¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý
¡¦Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë´¥Áç¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Êý
¡¦¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢(¢¨9)²½¾ÑÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦µ¨Àá¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÇÈ©¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊý
(¢¨8)´¥Áç¤Ë¤è¤ë
(¢¨9)Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/serum/ladire-serum
¥é¥Ç¥£ー¥ë ¥¸¥§¥ë¥¯¥êー¥à(ÈþÍÆ¥¸¥§¥ë)
¥Ö¥é¥ó¥É¡§AQUA VENUS
²Á³Ê¡§14,300±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§50g
ÆÃÄ§
¤Ê¤á¤é¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¥ô¥§ー¥ë¤ÇÈ©¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥«¥µ¤Ä¤¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢¤æ¤é¤®¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥±¥¢¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊý
¡¦È©¤¬¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÖ¤ß¤ä¥Ò¥ê¤Ä¤(¢¨10)¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý
¡¦Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë´¥Áç¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¤¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Êý
¡¦¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢(¢¨11)²½¾ÑÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦µ¨Àá¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÇÈ©¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊý
(¢¨10)´¥Áç¤Ë¤è¤ë
(¢¨11)Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/ladire-gel-cream
beautyworld JAPAN FUKUOKA
¶å½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈþ¤È·ò¹¯¤Î¸«ËÜ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¾ðÊó¡¢µ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¦¶å½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç¥Ó¥åー¥Æ¥£¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢Ìó220¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢¥Ø¥¢¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¡¢ïªµä¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¢ÈþÍÆ¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¾ðÊó¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤äµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤È¤Ï
¥É¥¯¥¿ー¥ê¥»¥é¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡È°ÂÁ´¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À½ÉÊ¤ò¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¤ÈÃÏµå´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×À½ÉÊºî¤ê¤ËÅØ¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ3,376Å¹ÊÞ(¢¨12)¤Î¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤Ç¼è°ú¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ÉÎã¿ô¤Ï91,434·ï(¢¨12)¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÄ´¤Ù¤Î¡Ö¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁíÁªµó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ2012～2014Ç¯¤ÎÁ´Ç¯(3Ç¯Ï¢Â³)Âè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢BEST BEAUTY ITEM ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ëÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡ÖADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)¡×¡ÖRecella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)¡×¡ÖAQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)¡×¤¬3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥óÀìÇäÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖAQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)¡×¡¢Å·Á³ÁÇºà¤ÎÆüÍÑÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¡Öcocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)¡×¡¢ÌµÅº²Ã(¢¨13)¤Î¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVI PLANTE(¥ô¥£ ¥×¥é¥ó¥Ä)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)¡×¤Ê¤É¤ò°ìÈÌÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨12)2025Ç¯8·îËö»þÅÀ
(¢¨13)ÀÐÌý·Ï¹çÀ®³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó(ËÉÉåºÞ)¤ò´Þ¤àµìÉ½¼¨»ØÄêÀ®Ê¬¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¦¹ÛÊªÌý¤Î5¤Ä¤òÉÔ»ÈÍÑ
¸ø¼°HP :
https://www.dr-recella.com/
¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/dr.recella.official/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://www.recella3d.com/