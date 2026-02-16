¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¡ÖÌ¤Íè¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¡¦¹ñºÝÍý²ò¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò³«ºÅ
Èó±ÄÍø·¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHelloWorld¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì¸©²Æì»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÌîÃæ ¸÷¡¦ÉÚÅÄ ·¼Êå¡Ë¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¡¦¸¦µæ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ÖIntEx Lab¡Ê¹ñºÝ¸òÎ®¸¦µæ½ê¡¢¢¨¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¡¦¹ñºÝÍý²ò¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Á°¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¶µ°éÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ±û¶µ°é¿³µÄ²ñ¡¦¶µ°é²ÝÄøÉô²ñ¤Î³°¹ñ¸ì¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëºÙÅÄâÃÍ³Èþ»á¤È¡¢ÅöË¡¿Í¤ÎÏ¢·ÈÀè¤Ç¤¢¤ëHelloWorld³ô¼°²ñ¼ÒCo-CEO¤ÎÌîÃæ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ²þÄû¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀÆâÍÆ¤Î²òÀâ¤ä¡¢AI»þÂå¤Î³°¹ñ¸ì¶µ°é¤Î°ÕµÁ¡¢¹ñºÝÍý²ò¶µ°é¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉý¹¤¤¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î¶¦ÍÃÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÈ¯Å¸¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖIntEx¡×¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¢International Exchange / International Experience¤ÎÁí¾Î¡£¥ê¥¢¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿Ê¸²½Íý²òÅù¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¤¹¤ë³èÆ°¤òÁíÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤ë³µÇ°¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡ÖIntEx¡×¤ÏÏ¢·ÈÀè¤Ç¤¢¤ëHelloWorld³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
±Ñ¸ì¶µ°é¤Ïº£¡¢Âç¤¤ÊÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¶µ°é¿³µÄ²ñ¡¦¶µ°é²ÝÄøÉô²ñ¤Î³°¹ñ¸ì¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Î²þÄû¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³°¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö°ÕµÁ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHelloWorld¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¿·¤¿¤Ê¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÏ¢Â³¥»¥ß¥Êー¤ò¡¢Æ±³°¹ñ¸ì¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Î°Ñ°÷¤Ç¤â¤¢¤ëºÙÅÄâÃÍ³Èþ»á¤È¶¦¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ö±éÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ãºÙÅÄ»á¤Î¹Ö±é¡ä
ºÙÅÄ»á¤«¤é¤Ï¤Þ¤º¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î¶µ°é²ÝÄø´ë²èÆÃÊÌÉô²ñ¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖÏÀÅÀÀ°Íý¡×¤«¤é¡¢³°¹ñ¸ì¶µ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÆÃ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö¾ðÊó³èÍÑÇ½ÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëÊýºö¡×¤È¡Ö¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¡ØÍ¾Çò¡Ù¤ÎÁÏ½Ð¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ºÙÅÄ»á¤¬°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ëÃæ±û¶µ°é¿³µÄ²ñ¡¦¶µ°é²ÝÄøÉô²ñ¤Î³°¹ñ¸ì¥ïー¥¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¸ì×Ã¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¥Çー¥¿¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¡¢¶µ²Ê½ñ¤ò¸Ù¤¤¤À¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸¡Æ¤ÆâÍÆ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿ÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¤³Ø¤Ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¶µ°÷¤ÎÀ¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Î¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°Õ¸«¤òÊç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÌîÃæ»á¤Î¹Ö±é¡ä
ÌîÃæ»á¤«¤é¤Ï¡¢HelloWorld¤¬ÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝÍý²ò¶µ°é¤Î¤¢¤êÊý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ËÄÌ¤º¤ë³Ø¤Ó¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¡¢Ê¸²½¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤ò°é¤à¡×¤³¤È¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ»×¹Í¤¬¿¼¤Þ¤ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢AI³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡¦³¤³°¹»¤È¤Î¸òÎ®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¹ñºÝ¸òÎ®ÂÎ¸³¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼êË¡¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³Ø½¬¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤ä³Ø¤Ó¤Î°ÕµÁÉÕ¤±¤Ê¤ÉÌò³ä¤ò¤â¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤¬Á´¹ñ¤Î¸øÎ©¤Î¾®Ãæ¹â¹»¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÙÅÄ»á¤ÈÌîÃæ»á¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±.AI»þÂå¤Ë³°¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ÖËÜ¼ÁÅª°ÕµÁ¤È¤Ï
¡¡£².Í¾Çò»þ´Ö¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£³.¸ÄÊÌºÇÅ¬¡¦¶¨Æ¯Åª¤Ê³Ø½¬¤Î¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¸ì¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤³¤½°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢AI³Ø½¬¥¢¥×¥ê¤ÈALT¤È¤Î¥Áー¥à¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼ø¶È¤Î»öÎã¤ä¡¢³Ø¹»¶µ°é¤¬Ã´¤¦¡Ö¶¨Æ¯Åª¤Ê³Ø½¬¡×¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ï»²²Ã¤µ¤ì¤¿ÀèÀ¸Êý¤ò¸ò¤¨¤¿¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿°Õ¸«¤ä³Æ³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ðÊó¤¬³èÈ¯¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHelloWorld¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¦¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¡¦Â¿ÍÍÀ¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ä¹¥»öÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
