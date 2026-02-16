K2 Pictures¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£
³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò µª°Ë½¡Ç·¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-21-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¾Àî ¹°Åµ¡¢°Ê²¼ ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡ÊÆÉ¤ß¡§¥±ー¥Äー¥Ôー¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥¡¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤Ø5²¯±ß¤ÎÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¡§ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥í¥´¡¡±¦¡§K2 Pictures ¥í¥´
Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯5·î¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ü´ÖÃæ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤Î¿·¤·¤¤À¸ÂÖ·Ï¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢±Ç²èÀ½ºî¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖK2P Film Fund I¡ÊÆÉ¤ß¡§¥±ー¥Äー¥Ôー¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥¡¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¡£
¡¦¿·¤¿¤Ê¹ñÆâ³°Åê»ñ²È¤ÎÆüËÜ±Ç²è»º¶È¤Ø¤Î»²Æþ
¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿·¤·¤¤Åê»ñ²È¤¬»²Æþ¤·¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¼ê¿ôÎÁÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÁá¤¯¤¹¤ë¡£
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ
½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À®¸ùÊó½·¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢
»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¹½ÃÛ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¬ÆüËÜ±Ç²è»º¶È¤ËÌ´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê±Ç²èÀ½ºî¤Î·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ±Ç²è»º¶È¤ËÉ÷¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¯¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È±Ç²èÀ½ºî¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤Ë¤ÏËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É½éÀ½ºî¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¡¦¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬½é¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤ª¤ó¤Ê¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Ãæ¤Ë¤ÏÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¤ÎÌ¡²è¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¢·ÃÈæ¼÷¡¢¸¶½É¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤äÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¸ÄÀË¤«¤ÇÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¹°è½ÂÃ«·÷¡Ê1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»Ô´Ñ¸÷¡¦»º¶È°éÀ®¡¦ÅÔ»Ô´ðÈ×¹½ÃÛ¤Î3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ò¼´¤Ë¡Ö¹°è½ÂÃ«·÷ÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¡×¤òÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÔ»Ô´Ñ¸÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¹°è½ÂÃ«·÷¤¬»ý¤Ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÎÏ¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉË¬ÌäÎ¨¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¡Ê2¡Ë½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹°è½ÂÃ«·÷Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾ì½ê¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¡¢ÌÌÅª¤Ê²óÍ·¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹°è½ÂÃ«·÷Æâ¤Ç¤ÎÂÚºß¶õ´Ö¡¦ÂÚºß»þ´Ö¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹°è½ÂÃ«·÷¤¬Í¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ä¶¤È¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦À¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎÊ¸²½ÇÞÂÎ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²èÀ½ºî¤ÈÅÔ»Ô´Ñ¸÷¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¾Àî ¹°Åµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä 1-21-1 ½ÂÃ«¥½¥é¥¹¥¿
»ñËÜ¶â¡§77,562,030,000±ß
ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î
URL¡§https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒK2 Pictures
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEOµª°Ë½¡Ç·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ1－11－16
»ñËÜ¶â¡§492,142,000 ±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤â´Þ¤à¡Ë
»ö¶È³«»Ï¡§2023Ç¯8·î
URL¡§https://k2pic.com/
¡Ê1¡ËÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤¬½ÂÃ«¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄê¤á¤ë¡¢½ÂÃ«±Ø¤«¤éÈ¾·ÂÌó 2.5km ¤Î¥¨¥ê¥¢
¡Ê2¡ËÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É ÎáÏÂ£¶Ç¯¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ³°¹ñ¿Í¹ÔÆ°ÆÃÀÄ´ºº