bitBiome¡¢²Ö²¦¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿NEDO¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤ò¶¦Æ±¼Â»Ü ～¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¼¡À¤ÂåÅü²½¹ÚÁÇ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç～
bitBiome³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢bitBiome¡Ë¤Ï¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢²Ö²¦¡Ë¤¬¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡ÊNEDO¡Ë¤«¤é¼õÂ÷¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×(*1)¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌ¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿»º¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¶¡µë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡×(*2)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±¼Â»Ü·ÀÌó¤ò²Ö²¦¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï²Ö²¦¤¬¿Ê¤á¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¶¡µë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤Î¤¦¤Á¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î°ìÉô³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£²Ö²¦¤ÏÅü²½¹ÚÁÇ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤ËºÇÅ¬¤ÊÅü²½¹ÚÁÇ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅü²½¹ÚÁÇ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÊ¬²ò¤Ç¤¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¤Î³«È¯¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê*2¡Ë
²Ö²¦¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹ÚÁÇµ»½Ñ¤È¤½¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤È¡¢bitBiome¤ÎÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÈùÀ¸Êª°äÅÁ»Ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¹ÚÁÇ¤òÈ¯¸«¤·¡¢ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¹ÚÁÇÃµº÷¡¦¹ÚÁÇ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¸«¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅü²½¹ÚÁÇ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ
(*1) NEDO¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ã¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×(https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100246.html)
(*2) ²Ö²¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È | ¡ÖNEDO¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¡¡¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Îー¥ë¤äSAFÀ½Â¤¤ò»Ù¤¨¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¶¡µë´ðÈ×¹½ÃÛ¤Ø¡×(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2026/20260216-001/)
¢£bitBiome³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
bitBiome¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬Èë¤á¤ë²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£bitBiome¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈùÀ¸Êª¥·¥ó¥°¥ë¥»¥ë¥²¥Î¥à²òÀÏµ»½Ñ¡Öbit-MAP(R)¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸øÅª¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÌ¤¼ýºÜ¤ÎÇÛÎó¤ò¼ç¤Ë´Þ¤à25²¯Ä¶¤ÎÇÛÎó¤«¤é¤Ê¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿ÍÍ¤ÇÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ëÈùÀ¸Êª¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Öbit-GEM¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢µ¡³£³Ø½¬¡¢AIµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¹ÚÁÇÃµº÷¡¢¹ÚÁÇ¡¦Âå¼Õ·ÐÏ©Àß·×¡¢ÆÈ¼«ÈùÀ¸Êª³ô²þÊÑ¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öbit-QED¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ªÍ³ÍèÀ½ÉÊ¤Î¿×Â®¤Ê³«È¯¤È¼êº¢¤ÊÀ½Â¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£bitBiome¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Á³Í³Íè¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥ªÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤È¿·»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
bitBiome¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢bitBiome¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@bitbiome.bio