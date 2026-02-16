¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÄ¾±Ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦Àè¹ÔÈ¯Çä³«»Ï
¡ã¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä³«»Ï¡ä
¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤Ï¡¢JRÌ¾¸Å²°¹âÅç²°¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¾¥ó¤ÎÆüËÜ½éÄ¾±Ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ëGerald Charles Boutique JR Nagoya Takashimaya Watch Maison¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Î"¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó"¤ò¡¢À¤³¦Àè¹Ô¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯¤Î¼«Á³¤Ê¿Ê²½·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¾¥ó¤Î½é¤ÎÈóÂÐ¾Î°ìÂÎ·¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿²ò¼á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ÂÄê¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢JRÌ¾¸Å²°¹âÅç²°¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥¿»á¤Î¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¥±ー¥¹¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Èー¥ó¤ÈÆÈ¼«¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÈþ³Ø¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ·¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢Â³À¤òÊÝ¤Á¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÊ£»¨¤µ¤Ï±£¤µ¤ì¤¿¹½Â¤¤ÈÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Í¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ª¤ß¤ËÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖErgonTeq(R)¡×Àß·×¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Ø¤Î²÷Å¬À¤òºÇÅ¬²½¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Âî±Û¤·¤¿ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥à¤ÇÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢°ìÌÜ¤Ç¥¸¥§¥ó¥¿¤ÎºîÉ÷¤È¤ï¤«¤ë¤³¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÆÃÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡£¥¹¥Áー¥ëÀ½¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥¿»á¤¬Àè¶î¤±¤Æ¡Öµ®¶âÂ°¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÁÇºà¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¥¹¥Áー¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§Ä´¤È·úÃÛÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿¼¤ß¤È¸÷¤ò½É¤¹Ê¸»úÈ×¡ä
¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥ì¥¤»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÆó½Å¹½Â¤Ê¸»úÈ×¤òºÎÍÑ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Éâ¤Ä¦¤ê¤ÏÆóÁØ¹½Â¤¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¹ï°õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î©ÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Â¤·Áµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ò¼á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ì¥¤»Å¾å¤²¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿âÄ¾À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢±Æ¤È¸÷¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÂÐÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»þ·×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Åª¤ÊÀºÌ©¤µ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ»½ÑÅª½ÏÎý¤ÈÆÃÄ§Åª¤Ê»Å¾å¤²¡ä
¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢µ¡³£Åª¤ÊÂî±ÛÀ¤ÈÆÈ¼«¤Î¼«¼Ò»Å¾å¤²¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥±ー¥¹¤È°ìÂÎ·¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÊ´ÂÎÅÉÁõ¥×¥í¥»¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»Å¾å¤²µ»½Ñ¡Ö¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¹¥È(R)¡×¤òºÎÍÑ¡£É½ÌÌ¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÏ¢Â³À¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥È¤Ç¸½ÂåÅª¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò»þ·×¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥íー¥¿ー¤òÈ÷¤¨¤¿Ä¶Çö·¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ü¤µ¤ï¤º¤«2.7mm¡¢50»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤Îµ»½ÑÅª½ÏÎý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï½ÄÊý¸þ¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¹ï°õ¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÂÄêÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ä
¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Î¤ßÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µð¾¢¤Î±ÊÂ³Åª¤Ê°ä»º¤È¡¢¾ðÇ®¡¢´ÕÄê´ã¤ÎÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¹âµé»þ·×À½Â¤¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥á¥¾¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤ÎÁ°¤ËÆüËÜ½é¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ì½ê¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥á¥¾¥ó 1³¬¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø»°ÃúÌÜ28ÈÖ12¹æ ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥° 1³¬
¡ãÅ¹ÊÞ³µÍ×¡ä
Å¹ÊÞÌ¾¡§ Gerald Charles Boutique JR Nagoya Takashimaya Watch Maison
½êºßÃÏ¡§ ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥á¥¾¥ó 1³¬
½»½ê¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø»°ÃúÌÜ28ÈÖ12¹æ ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥° 1³¬
¥ªー¥×¥óÆü¡§ 2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë ±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10:00～20:00¡ÊÉÔÄêµÙ¡Ë
¢¨Mugino & Co.Ä¾±Ä¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯
¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥¾¥ó¡¦¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Íー¥Ö¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÆÈÎ©·Ï²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î»þ·×¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£2000Ç¯¤Ë¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¸¥§¥ó¥¿»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Èà¤Ï¼«¿È¤ÎºÇ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¼«¿È¤ÎÆó¤Ä¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÈºîÉÊ¤È¤Î´Ö¤ËÆÃÊÌ¤Êå«¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2003Ç¯¡¢¥¸¥§¥ó¥¿»á¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ô¥£¥¢ー¥Ë²È¤Ë²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢2011Ç¯¤Þ¤Ç¥Áー¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¸¥ô¥£¥¢ー¥Ë»á¤Ï¥¸¥§¥ó¥¿»á¤È¶¦¤Ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÎ¨¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤Î»þ·×¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿ー¸þ¤±¤Î¸ÂÄêÀ¸»ºÉÊ¤È¤·¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ó¥¿»á¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î11Ç¯´Ö¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò²ñ¼Ò¤ËÂ÷¤·¤¿¡£º£Æü¤Ç¤âÌ¤È¯É½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ÊÂ³Åª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢Êõ¸Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¸¥ô¥£¥¢ー¥Ë¤òCEO¤È¤¹¤ë¿·¼èÄùÌò²ñ¤¬»²²è¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯Ëö¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥¸¥ô¥£¥¢ー¥Ë»á¤¬¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤Æ²È¶È¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯½Õ¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤Ï¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥óÄÌ¤ê3ÈÖÃÏ¤Ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ·óÊ¸²½¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤ò³«Àß¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤È¥³¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾Êý¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£Æü¡¢¥á¥¾¥ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Î°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±¤ÆÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥²¥ó¥¿»á¤Î°ä¤·¤¿¡Ö·Ý½ÑÅªÁÏÂ¤À¡¢µ»½ÑÅª½ÏÃ£¡×¤ÎÀº¿À¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¾¥ó¤ÏÇ¯´Ö1500ÅÀ¤Î»þ·×¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥º¤ÎÁ´»þ·×¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¡¦¿³ÈþÅª¤ËÆÈ¼«¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÅ¶¨¤Ê¤¯Àß·×¡¦À½Â¤¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¥¹À½¹âµé»þ·×¤Ï¡¢¥¯¥¢¥ë¥Æ¡¦¥Õ¥ë¥ê¥¨´ð½à¤Ë½àµò¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿ÀºÅÙ¤ÈÀÇ½¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿ÂÑ¿åÀ¤ÈÂÑ¾×·âÀ¤ò¼Â¸½¡£³Æ»þ·×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â¤¤¿Í´Ö¹©³ØÀ¤ÈÈÆÍÑÀ¤òÊÝ¾Ú¤·¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê±Ê±ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥¿»á¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥â¥Ç¥ë¾ÜºÙ
REF: ML1.0-SSDB-00SR-SBDP-BTQ
²Á³Ê¡§ 466Ëü150±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡¿Í½²Á¡Ë
µ»½Ñ¾ÜºÙ
»þ·×Ì¾:
¥Þ¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯ ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
References:
ML1.0-SSDB-00SR-SBDP-BTQ
¥±ー¥¹:
¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥ºÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀìÍÀß·×
316L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¹¥È(R)»Å¾å¤²
31ÉôÉÊ¹½À®
Ä¾·Â:
38 mm x 38 mm
±¦´¬¤¹þ¤ß¼°¥¹¥¯¥ê¥åー¥À¥¦¥ó¥ê¥åー¥º¡Ê¥¯¥ë¡¦¥É¡¦¥Ñ¥êÌÏÍÍ¡Ë
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È:
¼«¼Ò³«È¯¥¥ã¥ê¥Ðー¡¢Ä¶Çö·¿¡¢Ref. GCA1000¡¢¥Ï¥Ë¥«¥à¥â¥Áー¥Õ¤Î¼«Æ°´¬¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥íー¥¿ーÅëºÜ
µ¡Ç½:
»þ¡¦Ê¬É½¼¨¡ÊÃæ±ûÇÛÃÖ¡Ë
»Å¾å¤²:
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¥¹¥Í¥¤¥ëÌÏÍÍ¡¢¥¸¥å¥Íー¥Ö¡¦¥³ー¥È¡¢¥µー¥¥å¥éー¥°¥ì¥¤¥ó²Ã¹©
¸ü¤µ:
2.67mm
ÉôÉÊ¿ô:
176
ÊõÀÐ¿ô:
29ÀÐ
¿¶Æ°¿ô:
3Hz
¥¢¥ó¥«¥Ö¥í¥Ã¥¯ËÉ¿ÌÁõÃÖ¡¢ÉÃ¿ËÄä»ßµ¡¹½¡¢°ìÊý¸þ¥íー¥¿ー
¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö: ¡¡
50»þ´Ö
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë:
ÆâÂ¦¡¦³°Â¦Î¾ÌÌÂ¿ÁØÈ¿¼ÍËÉ»ß¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹
Ê¸»úÈ×:
¥µ¥ó¥ì¥¤»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿Æó½Å¹½Â¤¥Ö¥é¥Ã¥¯Ê¸»úÈ×
¥Û¥ï¥¤¥ÈÊ¬ÌÜÀ¹
¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥ËÀ¾õ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈËÀ¾õ¿Ë
Çò¿§¥¹ー¥Ñー¥ë¥ß¥Î¥Ð¥¤¥ó¥µー¥È
¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯:
¥ªー¥×¥ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¡¢±ß·Á¥Ö¥é¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¹¥È¥¨¥Ã¥¸
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È:
¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Á¥ãー¥ë¥ºÆÈ¼«³«È¯¡¢¼«¼ÒÀß·×
316L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
3¥µ¥¤¥º¡§157mm¡Ê¾®¡Ë¡¢205mm¡ÊÃæ¡Ë¡¢222mm¡ÊÂç¡Ë
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥ÈÈùÄ´À°ÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥ê¥ó¥¯ÂÐ±þ
¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¹¥È(R)»Å¾å¤²
Ï»³Ñ·Á¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤¥Õ¥©ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¹¥×¡Ê¡ØGC¡Ù¹ï°õ¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½:
10µ¤°µ¡Ê100¥áー¥È¥ëÁêÅö¡Ë
¸ü¤µ:
7.99 mm
ÊÝ¾Ú:
5Ç¯´Ö¡Ê¥¹¥Þー¥ÈÊÝ¾ÚÅÐÏ¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë
Mugino & Co.³ô¼°²ñ¼Ò/¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî¤ÏÂåÉ½¤ÎÇþÌî¹ë¤¬¿ô¡¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¸å¤ËÆÈÎ©¡¦ÀßÎ©¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç´ë¶È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÉÙÍµÁØ´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÞÂÎ¡¦Î®ÄÌ¡¦¸ÜµÒ¡¦¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¤È¤Î¿ÍÌ®¤òËÉÙ¤ËÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊÆ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥°¥¢¥à¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸½ÃÏË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¤äÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Mugino & Co.³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî¥°¥ëー¥×Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈÎ©·Ï»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢ー¥È¡¦Êõ¾þ¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¾¦ºà¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀìÌç´ë¶È¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤äÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆÈÎ©»þ·×Ê¸²½¤ÎÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Mugino & Co.³ô¼°²ñ¼Ò/¥ª¥Õ¥£¥¹ÇþÌî
Email¡§info@officemugino.com
Tel¡§03-5422-8087
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://geraldcharles.jp/
²èÁü¥Çー¥¿¡§
https://www.dropbox.com/scl/fo/q6pv60r95ynl23tzroum9/ABWx0mk7Ar1q5mi8jBKuu3I?rlkey=wjf078pbrn3qxnw5m3oa0s22a&st=wp4hbyq6&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/q6pv60r95ynl23tzroum9/ABWx0mk7Ar1q5mi8jBKuu3I?rlkey=wjf078pbrn3qxnw5m3oa0s22a&st=wp4hbyq6&dl=0)