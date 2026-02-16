¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤òÄó°Æ¤¹¤ëEmooove¡¢2·î18Æü¤è¤ê³«ºÅ¤Î¡ØEight EXPO 2026¡Ù¤Ë½ÐÅ¸
¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤òÄó°Æ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£ß·ÎÊ°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖEight EXPO 2026¡Ê¹½À®Å¸¼¨²ñ¡§SDX Âè5²ó ±Ä¶ÈDX Èæ³Ó¡¦Æ³ÆþÅ¸ Â¾¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¡Ê¾®´ÖÈÖ¹æ¡§SDX028¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö±Ä¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸¼¨¡¦¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://eight-event.8card.net/eightexpo/exhibitors/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260216&utm_term=linkedin&utm_content=header#entry
¢£Eight EXPO 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEight EXPO¡×¤Ï¡¢AI¡¦±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¸·Áª200¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¡¢Æ±¥·¥êー¥º²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¡Ö±Ä¶ÈDX¡×¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖAI³èÍÑ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÀìÌçÅ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤ä¡¢²ÝÂêÊÌ¤Î¸òÎ®²ñ¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³×¿·¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤È½Ð²ñ¤¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Emooove¤Î½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡ã¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
LinkedIn¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë±Ä¶ÈÆÃ²½µ¡Ç½¡ÖLinkedIn Sales Navigator¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ·èºÛ¼Ô¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¡§Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢·èºÛ¼Ô¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤è¤¯³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
- ±Ä¶È³èÆ°¤Î¥Þ¥ë¤Ã¤ÈÂå¹Ô¡§¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÀß·×¤«¤é¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂå¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://eight-event.8card.net/eightexpo/exhibitors/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260216&utm_term=linkedin&utm_content=body#entry
¢£½ÐÅ¸³µÍ×- Ì¾¾Î¡§Eight EXPO 2026 ¡Ê¹½À®Å¸¼¨²ñ¡§SDX Âè5²ó ±Ä¶ÈDX Èæ³Ó¡¦Æ³ÆþÅ¸ ¡¿ MSX Âè5²ó ¥Þー¥±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó Èæ³Ó¡¦Æ³ÆþÅ¸ ¡¿ AI-PAX Âè2²ó AI¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑÅ¸ ¡¿ ÆÃÀß¥¾ー¥ó¡Ö»º¶ÈAX SHOW Zero¡×¡Ë
- ²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦19Æü¡ÊÌÚ¡Ë 10:00～18:00
- ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Æî3¡¦4¥Ûー¥ë
- ¼çºÅ¡§Eight¡ÊSansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
- Åö¼Ò¾®´ÖÈÖ¹æ¡§SDX028
- »²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ê»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://eight-event.8card.net/eightexpo/exhibitors/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260216&utm_term=linkedin&utm_content=footer#entry
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡Ê¥¤¥àー¥ô¡Ë³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¤Ï¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¤ò¤´Äó°Æ ±Ä¶È5.0¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ½é¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç»ö¶È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±Ä¶È³èÆ°Á´ÈÌ¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÂç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¡×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¶È³¦¡¢µ¬ÌÏ´¶¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤ª¼è°ú¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãø½ñ¡ÖBtoB¥»ー¥ë¥¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë LinkedIn Sales Navigator ³èÍÑ½Ñ¡×
¹ñÆâºÇÂ¿¤ÎLinkedIn±Ä¶È»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÊÀ¼Ò¤¬¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î±Ä¶È¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡ÉLinkedIn¥»ー¥ë¥¹¡É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
È¯ÇäÆóÆü¤ÇAmazon¥«¥Æ¥´¥ê6ÉôÌç¤ÇÇä¤ì¶Ú¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ
LinkedIn¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¼ê´ë¶È～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·èºÛ¼Ô³«Âó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://emooove.co.jp/top/contact-press/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî£²ÃúÌÜ£²－£´ Å·²¦½§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー707
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£ß·ÎÊ°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ä¶È/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
HP¡§https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)
¥³¥é¥à°ìÍ÷¡§https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@emooove.co.jp