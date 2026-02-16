¡ãÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¶âÍ»DX¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡ä¥¤¥ó¥¿¥»¥¯¥È¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼Â±¿ÍÑ¤Î¡Ö¥«ー¥íー¥óÅý¹çDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡
¥¤¥ó¥¿¥»¥¯¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼Â±¿ÍÑÃæ¤Î¡Ö¥«ー¥íー¥óÅý¹çDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×
DX»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥¿¥»¥¯¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ëý ¶ÌÊö¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥«ー¥íー¥ó¶ÈÌ³¤Î¡Ö¿½¹þ¡¦¿³ºº¡×¤«¤é¡ÖºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¡×¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù¤¨¤ëÅý¹çDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥«ー¥íー¥ó¡¦¥êー¥¹Åý¹ç·¿¿½¹þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊBOP¡§Business Operation Platform¡£°Ê²¼¡¢¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ª¤è¤Ó¥«ー¥íー¥óºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAFCS¡§Auto Finance Collection System¡£°Ê²¼¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÄó¶¡¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¿½¹þ¡¦¿³ºº¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï3¼Ò¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï4¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿½¹þ¡¦¿³ººÎÎ°è¡Ê¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬3¼Ò¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ýÎÎ°è¡Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬£´¼Ò¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆü·ÏÂç¼ê¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò·Ï¤Î¶âÍ»¡¦
¥êー¥¹²ñ¼Ò¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¸ÜµÒÌ¾¤Ï·ÀÌó¾å¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤êÈó¸ø³«¡Ë¡£
¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¿³ºº»þ´Ö15Ê¬°ÊÆâ¡¦¼«Æ°¿³ººÎ¨85%°Ê¾å¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï½é²óÆÄÂ¥¤«¤éÊÖºÑÌóÄêÀ®Î©¤Þ¤Ç2±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶È³¦É¸½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë½èÍýÂ®ÅÙ¤È²ó¼ý¸úÎ¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤Ë¡¢³Æ¹ñ¡¦³ÆÃÏ°è¤ÎÀ©ÅÙ¡¦±¿ÍÑÍ×·ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Æ³Æþ»Ù±ç¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2006Ç¯ÀßÎ©¤ÇÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤ÎËÌµþ¸½ÃÏË¡¿Í¡Ê³«È¯µòÅÀ¡Ë(https://www.intasect.cn/)¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¡¦²þÎÉ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÝ¸±¡¦¼«Æ°¼Ö¶âÍ»¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¶È³¦¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¶âÍ»¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÀ©ÅÙ¡¦±¿ÍÑ¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿Í×·ï¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÂÎÀ©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤È¡¢²þÁ±¸ú²Ì¤Î¥¤¥áー¥¸¡Ê»ØÉ¸Îã¡¦²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¸ø³«(https://www.intasect.com/case.html)¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸¡Æ¤¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤ä¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ÎÊý¸þÀ¤òÇÄ°®¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¥«ー¥íー¥ó¶ÈÌ³¤Î¡ÖÆþ¸ý¡×¤È¡Ö½Ð¸ý¡×¤¬Ê¬ÃÇ¤·¡¢¸úÎ¨¤ÈÅýÀ©¤¬Î¾Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¼ÂÂÖ
Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Ë2,208²¯1,000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¢¨1¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»Ô¾ì 174²¯1,000ËüÊÆ¥É¥ë¢¨2¤ÈÈæ¤Ù¤Æ10ÇÜ°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¢¨3¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿½¹þ·ï¿ô¤ä¼è°·¥Çー¥¿ÎÌ¡¢¿½¹þ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉ¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¤ÈÅýÀ©¶¯²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëDX¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö¶âÍ»¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿½¹þ¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¥Çー¥¿·Á¼°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ë¤è¤ê¡¢¿½¹þ¾ðÊó¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢
³ÎÇ§¡¦ÆþÎÏ¡¦º¹Ìá¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¼êºî¶È¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÊÖºÑ±äÂÚ¤ÎÁý²Ã¤ä²ó¼ý¼êÃÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¤Î¸½¾ì¤ÏÊ£»¨²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¥ëー¥ë½å¼é¡¦´ÆººÂÐ±þ¡Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤ÎÎ¾Î©¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥íー¥ó¤È¥êー¥¹¤Ê¤É¤ò¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ê¤É¤ÎÊÌË¡¿Í¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¸½¾ì¤Ç¤ÏÆ±°ì¸ÜµÒ¤Ç¤â¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿½¹þ¼êÂ³¤¤¬È¯À¸¤·¡¢ÆþÎÏ¤Î½ÅÊ£¤ä±¿ÍÑ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¤Ï³ÆË¡¿ÍÃ±°Ì¤Ç¤ÎÍî¤È¤·Ê¬¤±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤Ï°ìËÜ²½¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¥Çー¥¿¤ÏÊ¬Î¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥«ー¥íー¥ó¶ÈÌ³¤ò¡Ö¿½¹þ¡¦¿³ºº¡ÊÆþ¸ý¡Ë¡×¤È¡ÖºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¡Ê½Ð¸ý¡Ë¡×¤Î2ÎÎ°è¤ËÊ¬¤±¤ÆºÇÅ¬²½¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾ÎÎ°è¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÁ´ÂÎ¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¤ÎÉ¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¡¦²Ä»ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÅý¹çDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Mordor Intelligence¡ÖÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¥íー¥ó»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¦¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ-À®Ä¹Æ°¸þ¤ÈÍ½Â¬¡Ê2024-2029¡Ë
¢¨2¡¡IMARC Group ¡ÈJapan Vehicle Financing Market¡É
¢¨3¡¡»Ô¾ì¿ä·×¤Ï³Æ¼Ò¥ì¥Ýー¥È¤Ë´ð¤Å¤¯»²¹ÍÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡Ê¥íー¥ó¡¿¥êー¥¹Åù¡Ë¤ÎÄêµÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³µÍ×¡§2¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡Ö¿½¹þ～²ó¼ý¡×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç
1¡Ë¿½¹þ¡¦¿³ººÎÎ°è¡§¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥«ー¥íー¥ó¡¦¥êー¥¹Åý¹ç·¿¿½¹þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¿¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Á¥ã¥Í¥ë¤«¤é¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤òÅý¹ç¤·¡¢¿½¹þ¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¦³ÎÇ§¡¦¿³ºº¶ÈÌ³¤òÉ¸½à²½¤·¤Þ¤¹¡£
OCRÇ§¼±¤äÀ¸ÂÎ¸¡ÃÎ¡ÊLiveness Detection¡Ëµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦½ñÎà¼«Æ°¸¡¾Ú¡¢¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¤Î
´°Á´¼«Æ°²½»Ù±ç¡¢±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¾µÇ§¥Õ¥íー¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢½èÍý¥¹¥Ôー¥É¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÊ¿½à²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
BOP (Business Operation Platform) ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁ´ÂÎ¿Þ
¼ç¤ÊÄó¶¡²ÁÃÍ
1.ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡§Á´À½ÉÊ¤ò¥«¥Ðー
¡Ê¼«¼Ò/Â¾¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥«ー¥íー¥ó¡¢Ä¾ÀÜ¥êー¥¹¡¢¥»ー¥ë¡õ¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡¢¾èÍÑ/¾¦ÍÑ¡¢ÀßÈ÷¤Ê¤É¡Ë
2.ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¡§Á´¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÂÐ±þ¡Ê»öÁ°¿³ºº¢ª¿½¹þ¢ª¿³ºº¢ªÅÅ»Ò·ÀÌó¢ªÍ»»ñ¼Â¹Ô¡Ë
3.¿½¹þÆ³Àþ¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¡Ê¥Á¥ã¥Í¥ëÅý°ì¡¦¾ðÊó¤Î°ì¸µ²½¡Ë
4.OCR¡¦À¸ÂÎ¸¡ÃÎ¤Ë¤è¤ëÆþÎÏ/³ÎÇ§ºî¶È¤Îºï¸º¡Ê¥Çー¥¿²½¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¹©Äø¤Î¸úÎ¨²½¡Ë
5.¼«Æ°°Õ»×·èÄê¡¿¾µÇ§¥Õ¥íー¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤Î¸úÎ¨²½¡¦²Ä»ë²½¡Ê½é¿³¢ªÉ÷¹µ¢ª¾µÇ§¤Ê¤É¤ò½ÀÆð¤Ë¡Ë
6.Áàºî¥í¥°¡¦¸¢¸ÂÀ©¸æÅù¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¶¯²½¡Ê´Æºº´ÑÅÀ¤Ç¤ÎÀâÌÀ²ÄÇ½À¤òÃ´ÊÝ¡Ë
7.¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¡ÜPaaS´ðÈ×¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥À¡Ê´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡¢µ¡Ç½ÄÉ²Ã¡¦Ï¢·ÈÁ°Äó¤Î¹½À®¡Ë
¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÄêÎÌ¸ú²Ì(¶È³¦É¸½àÃÍ¢¨¤È¤ÎÈæ³Ó)
¡¦Ê¿¶Ñ¿½¹þµÆþ»þ´Ö: 2Ê¬°ÊÆâ(¶È³¦É¸½à3～6Ê¬)
¡¦1¿Í1ÆüÊ¿¶Ñ½èÍý·ï¿ô: 150·ï°Ê¾å(¶È³¦É¸½à50～80·ï)
¡¦Ê¿¶Ñ¿³ºº½êÍ×»þ´Ö: 15Ê¬°ÊÆâ(¶È³¦É¸½à30Ê¬°ÊÆâ)
¡¦¼«Æ°¿³ººÈæÎ¨: 85%°Ê¾å(¶È³¦É¸½à60～80%)
¢¨¶È³¦É¸½àÃÍ¤Ï¡¢¸ø³«Åý·×¥Çー¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤¬¼«Æ°¼Ö¶âÍ»¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÀ°Íý¡¦¿äÄê¤·¤¿»²¹ÍÃÍ¤Ç¤¹¡£
2¡ËºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ýÎÎ°è¡§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥«ー¥íー¥óºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢°Æ·ï¤Î¾õÂÖ´ÉÍý¡¢²ó¼ý¥×¥í¥»¥¹¡¢¾µÇ§¡¢¥ì¥Ýー¥È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£AES-256°Å¹æ²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¾ðÊóÊÝ¸î¡¢Ã´Åö¼Ô¤Î³äÅö¤ä²ó¼ýµÏ¿¤ÎÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐ±þ¥¹¥Ôー¥É¤È±¿ÍÑÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
AFCS¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAFCS¡§Auto Finance Collection System¡Ë¤ÎÁ´ÂÎ¿Þ
¼ç¤ÊÄó¶¡²ÁÃÍ
1.°Æ·ï´ÉÍý¤È²ó¼ý¥×¥í¥»¥¹¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë²Ä»ë²½
2.¼«Æ°ÇÛÊ¬¡¿µÏ¿À°È÷¤Ê¤É¤Î¸úÎ¨²½»Ù±ç¡Ê±¿ÍÑÉÊ¼Á¤ÎÊ¿½à²½¡Ë
3.¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¡¦È½ÃÇ¤Î¿×Â®²½
4.¾µÇ§¡¦¸¢¸ÂÀ©¸æ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤Î¶¯²½
5.AES-256°Å¹æ²½¡¢Áàºî¥í¥°¼«Æ°µÏ¿¡¢ËèÆü¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Åù¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ»Ù±ç
¡¡¡Ê¥Çー¥¿ÊÝ¸î¡¦¥í¥°ÊÝÁ´¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÁ°Äó¡Ë
¼Â¾ÚºÑ¤ß¤ÎÄêÎÌ¸ú²Ì(¶È³¦É¸½àÃÍ¢¨¤È¤ÎÈæ³Ó)
¡¦½é²óÆÄÂ¥¤«¤éÊÖºÑÌóÄêÀ®Î©¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë:¡¡2±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ(¶È³¦É¸½à3～7±Ä¶ÈÆü)
¡¦±äÂÚ1¥ö·î°ÊÆâ°Æ·ï²ó¼ýÎ¨:¡¡98%°Ê¾å(¶È³¦É¸½à85～95%)
¡¦±äÂÚ3¥ö·î°Ê¾å°Æ·ï²ó¼ýÎ¨:¡¡70%°Ê¾å(¶È³¦É¸½à40～60%)
¢¨¶È³¦É¸½àÃÍ¤Ï¡¢¸ø³«Åý·×¥Çー¥¿¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤¬¼«Æ°¼Ö¶âÍ»¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÀ°Íý¡¦¿äÄê¤·¤¿»²¹ÍÃÍ¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¼ÂÀÓ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§ÎÎ°èÊÌ¤ËÆ³Æþ¤¬¿ÊÅ¸
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Î¼Â±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÎÎ°èÊÌ¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¿½¹þ¡¦¿³ººÎÎ°è¡Ë¡§ 3¼Ò
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ýÎÎ°è¡Ë¡§4¼Ò
¤¤¤º¤ì¤âÆü·ÏÂç¼ê¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò·Ï¤Î¶âÍ»¡¦¥êー¥¹²ñ¼Ò¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£(¸ÜµÒÌ¾¤Ï·ÀÌó¾å¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤êÈó¸ø³«)
Æ³Æþ»öÎã¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡§¿½¹þ¡¿²ó¼ý¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ»öÎã¤È¤·¤Æ·ÇºÜ
Åö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤ÇÆ³Æþ»öÎã¤òÀ°Íý¤·¡¢²þÁ±¸ú²Ì¤Î¥¤¥áー¥¸¡Ê»ØÉ¸Îã¡¦²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÈÊ»¤»¤ÆËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ³ÆþÇØ·Ê¡Ê¶ÈÌ³²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¡Ë
¡¦Æ³ÆþÈÏ°Ï¡ÊÂÐ¾Ý¥×¥í¥»¥¹¡Ë
¡¦²þÁ±¸ú²Ì¥¤¥áー¥¸
¡Ê´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢½èÍý¥êー¥É¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¡¢º¹Ìá¤·ºï¸º¡¢²ó¼ýÂ®ÅÙ¸þ¾åÅù¤Î¶ñÂÎÅª»ØÉ¸Îã¡Ë
¡¦Æ³Æþ¸¡Æ¤»þ¤ÎÎ±°ÕÅÀ¡Ê±¿ÍÑ¾ò·ï¡¦Á°Äó¤Ê¤É¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/32118/table/151_1_833219c94ca5075bbbd21f9f5e45127d.jpg?v=202602161151 ]
»öÎã£±.¡¡¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à
¿½¹þ～¿³ºº¤ÎÉ¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¡Ê¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
»öÎã·ÇºÜURL
https://www.intasect.com/case/carloan2.html
(2026Ç¯2·î16Æü¸ø³«)
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/32118/table/151_2_011064d22116b1df0fc26cf561db28a7.jpg?v=202602161151 ]
»öÎã£². ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à
ºÄ¸¢´ÉÍý¡¦²ó¼ý¤Î¸úÎ¨²½¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½
¡Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
»öÎã·ÇºÜURL
https://www.intasect.com/case/carloan1.html
(2026Ç¯2·î16Æü¸ø³«)
º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼Â±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÂ¾ÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â»ëÌî¤Ë¡¢
³ÆÃÏ°è¤ÎÀ©ÅÙ¡¦¾¦½¬´·¡¦±¿ÍÑÍ×·ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿Æ³Æþ»Ù±ç¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ä´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Ë±þ¤¸¤¿Ï¢·ÈÀß·×¡¢±¿ÍÑÄêÃå»Ù±ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥«ー¥íー¥ó¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§¥¤¥ó¥¿¥»¥¯¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ ¡§¢©101-0052¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®3ÃúÌÜ1ÈÖÃÏ¡¡B¡¦M¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2000Ç¯11·î¡¡¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ëý ¶ÌÊö
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§Ãæ¹ñËÜÅÚ¡¦ÂæÏÑ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´Ñ¸÷DX¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Ë¤è¤ë³¤³°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüÍ¶µÒ¡Ë»Ù±ç¤òÅ¸³«¡£±Û¶EC»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢QR¥³ー¥É·èºÑ¡¦¶ÈÌ³¡¦À¸»º¡¿ÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È±¿ÍÑÂå¹Ô¡¿¥µ¥¤¥È¥Ñ¥È¥íー¥ë¤òÄó¶¡¡£
»ñËÜ¶â¡¡ ¡§9,856Ëü±ß
URL ¡¡ ¡§https://www.intasect.com/
2000Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÆüËÜ¹ñÆâµÚ¤ÓÃæ¹ñËÜÅÚ¡¦ÂæÏÑÃÏ°è¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿³¤³°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ë¶È¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë²Ã¤¨¡¢·èºÑ¡¦¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦À¸»º¡¿ÊªÎ®¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤Þ¤Ç´Þ¤àDX¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°QR·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖIntaPay(https://intapay-payment.intasect.com/)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤¿´Ñ¸÷DX¤Ë¤è¤ëË¬ÆüÍ¶µÒ»Üºö¡¦Î¹¥Ê¥«²óÍ·Â¥¿Ê¡¢É´ÅÙ¹¹ð(https://www.intasect.com/service/baidu-ad.html)¤äSNS¡¢ºßÆü¡¦³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¤Î³¤³°¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡¢WeChat¥ß¥Ë¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¡¢±Û¶ECÅù¤Î³¤³°ÈÎÏ©³ÈÂç(https://www.intasect.com/service/export.html)¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Ç¤Î±¿ÈÂ¤äºî¶È¤Î¥à¥À¤ò¸º¤é¤·¡¢¾Ê¿Í²½¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëDX¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ð±¿ÍÑ(https://www.intasect.com/service/affiliate.html)¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥µ¥¤¥È¥Ñ¥È¥íー¥ë(https://www.intasect.com/service/webaegis.html)¡¢SI¥µー¥Ó¥¹¡¢ERP»ö¶È¡¢BPM¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¡¢¥¦¥©ー¥¯¥¹¥ëー·¿Ìµ¿ÍAIÅ¹ÊÞ(https://www.intasect.com/service/unstaffed-stores.html)¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡Öeateat¡×¡¢Åººï¡¦¶¦Í¡¦»Ø¼¨¥Äー¥ë¤Î¡ÖPasston(https://www.passton.jp/)¡×Åù¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆDXµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¸½ºß¡¢¹ñÆâ¡¦Ãæ¹ñËÜÅÚ¤¢¤ï¤»10µòÅÀ°Ê¾å¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó1,000Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¡¦»öÎãÎã°ìÍ÷
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Æ³Æþ¡¦Äó°Æ¡¦¼èºà¤Ê¤É³Æ¼ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
¡¡¥¤¥ó¥¿¥»¥¯¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡https://www.intasect.com/contact.html
¡¦Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
¡¡ËÌµþ²»ÂÙ»×·×»»µ¡µ»½ÑÍ¸Â¸ø»Ê(¥¤¥ó¥¿¥»¥¯¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¸½ÃÏË¡¿Í)
¡¡https://www.intasect.cn/