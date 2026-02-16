¡Ú´Ú¹ñ¸ì¤Ê¤éK Village¡ÛK-POP¥°¥ëー¥×¡ØD-ONE¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¡ªÀ¸ÅÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡õLIVE¤ò³«ºÅ·èÄê¡ª
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¡ÖK Village ´Ú¹ñ¸ì¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒK Village¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬¸¶ ¸µ½¢¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñÈ¯¤ÎK-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×D-ONE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ª¤è¤ÓÀ¸ÅÌ¸ÂÄêLIVE¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢K-POP¤ä´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤³Ø½¬¼ÔÁØ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö³Ø¤ó¤À´Ú¹ñ¸ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¡×¡Ö¿ä¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø½¬¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢K Village¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
D-ONE¥á¥ó¥Ðー¤¬¹»¼Ë¤òË¬¤ì¤¿É½·ÉË¬Ìä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤â¡Ö¿ä¤·¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ö¡×¡Ö³Ø¤ó¤À´Ú¹ñ¸ì¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡×ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¸ÂÄê ´Ú¹ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó
D-ONE¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ë¡¢»²²Ã·¿¤ÎÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÀ¸¤¤¿É½¸½¤ò³Ú¤·¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～15:00
¡¦Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§K-POP¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½¤ä¿ä¤·³è¡¦Æü¾ï²ñÏÃ¥Õ¥ìー¥º¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー
¡¦·Á¡¡¡¡¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§K Village ´Ú¹ñ¸ìÀ¸ÅÌ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Þ¤Ç¤ÎÆþ¹»¼Ô¤âÂÐ¾Ý
¡¦Èñ¡¡¡¡ÍÑ¡§ÌµÎÁ
´Ú¹ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/KQ6QvNfkLPJEa5QX6
À¸ÅÌ¸ÂÄê LIVE
¶µ¼¼¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÖÂÎ¸³¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢À¸ÅÌ¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00
¡¦²ñ¡¡¡¡¾ì¡§K STAGE O!¡Ê¿·Âçµ×ÊÝ K-SQUARE¥Ó¥ë3F¡Ë
¡¦ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§K Village ´Ú¹ñ¸ìÀ¸ÅÌ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Þ¤Ç¤ÎÆþ¹»¼Ô¤âÂÐ¾Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ¤Ë¤ÆK Village MODULY(https://moduly.kvillage.jp/)²ñ°÷¾ÚÄó¼¨É¬¿Ü
¡¦Èñ¡¡¡¡ÍÑ¡§ÌµÎÁ
À¸ÅÌ¸ÂÄê LIVE¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchjB8hVrqHPDu1KY2O6d92DUz4dmgOdN__47w2ktvPzkjChA/viewform?usp=publish-editor
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
K Village ´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ì³Ø½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢³Ø½¬¼Ô¤Î´Ö¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ä¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ö¼ÂÁ©¤¹¤ë¾ì¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢º£²ó¤ÎD-ONE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äLIVE¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò¡Ö³Ø¤Ö¡×¤«¤é¡Ö»È¤¦¡¦³Ú¤·¤à¡×ÂÎ¸³¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¹»¼Ë¤Ç¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ´ë²è¤ËÀèÎ©¤Á¡¢D-ONE¥á¥ó¥Ðー¤¬K Village ´Ú¹ñ¸ì¤Î³Æ¹»¼Ë¤òË¬Ìä¡£À¸ÅÌ¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÆüËÜ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤Ê¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï¡Ö³Ø½¬°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ä¤·³è¤È³Ø¤Ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
D-ONE ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´Ú¹ñÈ¯¤Î6¿ÍÁÈK-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¹â¤¤ÆüËÜ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê¡¢ÍèÆüÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖD-ONE JAPAN LIVE -PHASE 01-¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
D-ONE¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é :
https://x.com/DONE_OFFICIALJP
K Village ´Ú¹ñ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
K Village ´Ú¹ñ¸ì¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë27¹»¼Ë¤òÅ¸³«¤·¡¢ºßÀÒÀ¸ÅÌ¿ô16,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£ÄÌ³Ø¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦AI³Ø½¬¡ÊËèÆü¥Ï¥ó¥°¥ë¡¦K VillageÀèÀ¸¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î´Ú¹ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 : 2025Ç¯12·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡ÊÄ´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒK Village
¼èÄùÌò ´Ú¹ñÉôÌç ´É¾¸Ìò°÷ »³ËÜ Î´
https://kvillage.co.jp/contact/
K Village ´Ú¹ñ¸ì
ÅìÆüËÜ
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿·Âçµ×ÊÝËÜ¹»¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shinokubo/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿·Âçµ×ÊÝ±ØÁ°¹»¡¡ https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿·½ÉÀ¾¸ý¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ½ÂÃ«±ØÁ°¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shibuya/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ÃÓÂÞÅì¸ý¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¾åÌî¹»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/ueno/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ½©ÍÕ¸¶¹»¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/akihabara/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Î©Àî¹»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/tachikawa/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì È¬²¦»Ò¹» ¡¡¡¡¡¡¡¡https://kvillage.jp/school/hachiouji/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ²£ÉÍ±ØÁ°¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ²£ÉÍ¹»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/yokohama/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Àîºê±ØÁ°¹»¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/kawasaki/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Á¥¶¶¹»¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë https://kvillage.jp/school/funabashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ÂçµÜ¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë https://kvillage.jp/school/omiya/
À¾ÆüËÜ
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Ì¾¸Å²°¹»¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/nagoya/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Ì¾¸Å²°±ØÁ°¹» https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ´ôÉì¹»¡¡ ¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/gifu/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¶â»³¹»¡¡ ¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/kanayama/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Âçºå¹»¡¡¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/osaka/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¤Ê¤ó¤Ð¹»¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì µþ¶¶±ØÁ°¹» ¡¡ https://kvillage.jp/school/kyobashi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿´ºØ¶¶¹» ¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì µþÅÔ¹»¡¡¡¡ ¡¡ https://kvillage.jp/school/kyoto/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ¿À¸Í»°µÜ¹» ¡¡ https://kvillage.jp/school/kobe/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì Ê¡²¬¹» ¡¡¡¡¡¡ https://kvillage.jp/school/fukuoka/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ÇîÂ¿±ØÁ°¹» ¡¡ https://kvillage.jp/school/hakata/
¡¦K Village ´Ú¹ñ¸ì ËÌ¶å½£¾®ÁÒ¹» https://kvillage.jp/school/kokura/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò K Village ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§¢©163-0807¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1 ¿·½ÉNS¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·¬¸¶ ¸µ½¢
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2010Ç¯
URL ¡¡ ¡¡¡§https://kvillage.co.jp/
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¤Î·Ð±Ä¡Êhttps://kvillage.jp/¡Ë
¡¦´Ú¹ñÎ±³Ø¼êÂ³¤Âå¹Ô¡Êhttps://kankokuryugakuguide.com/¡Ë
¡¦´Ú¹ñ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡ÖK Village MODULY Web(https://kasioda.com/)¡×
¡¦´Ú¹ñ¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖK Village MODULY¡Ê¥â¥É¥¥¥êー¡Ë(https://moduly.kvillage.jp/)¡×±¿±Ä
¡¡App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)
¡¡Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)
¡¦·î³ÛÀ©¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖK Village ¥×¥é¥¤¥à(https://moduly.kvillage.jp/prime/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¦´Ú¹ñ¥¹¥¥ó¥±¥¢ÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖK Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)¡×
¡¦¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Ê¥æ¥¿¥¹(https://nayutas.net/)¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¾¯¿Í¿ô¤Ç¸ú²Ì¼Â´¶¡£ÀµÅýÇÉ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡ÖK Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)¡×
¡¦ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð