NEDO¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Éô²Â¹¨¡Ë¤Ï¡¢NEDO¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡Ë¤¬¸øÊç¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×*1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌ¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿»º¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¶¡µë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ØÅü²½¹ÚÁÇ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 NEDO¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ã¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×(https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100246.html)
º£²óºÎÂò¤µ¤ì¤¿»ö¶È¤Î³µÍ×
¡Ö¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê³×Ì¿¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Ï¡¢¸Å»æ¤ä¥Ñ¥ë¥×¡¢¿©ÉÊ»ÄÞÖ¤Ê¤ÉÌ¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÍÍÑ¤Ê²½¹çÊª¤äÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤ä¼Â¾Ú¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Îー¥ë¤äSAF¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡Ë¤ÎÀ½Â¤¤ò¤á¤¶¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÅü¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍÑ¤ÊÅü²½¹ÚÁÇ¤ò¹ñÆâ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢À°È÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²Ö²¦¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤Åü²½¹ÚÁÇ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ¸»ºµ»½Ñ¡¢À½Â¤ÀßÈ÷Àß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤éÀ®²Ì¤ò¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ØÅ¸³«¤·¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¿Þ1¡¥²Ö²¦¤¬¤á¤¶¤¹Åü²½¹ÚÁÇ¶¡µë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¤¥áー¥¸
£±. Åü²½¹ÚÁÇ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯
¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤ËºÇÅ¬¤ÊÅü²½¹ÚÁÇ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÅü²½¹ÚÁÇ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÊ¬²ò¤Ç¤¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¤Î³«È¯¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
£². Åü²½¹ÚÁÇ¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ
Åü²½¹ÚÁÇ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ¸»º¤¹¤ëµ»½Ñ¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹ÈùÀ¸Êª¤Î²þÎÉ¤äÀ¸»ºÊýË¡¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. Åü²½¹ÚÁÇ¤ÎÀ½Â¤ÀßÈ÷Àß·×
SAF¤ä¥Ð¥¤¥ªÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤»þ¤Ë¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤ò°ÂÄê¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹©¾ìÆâ¤ÇÅü²½¹ÚÁÇ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÀ½Â¤ÀßÈ÷¡×¤ÎÀß·×¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
£´. ¥æー¥¶ー»Ù±ç
£±.～£³.¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¾Ú¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç²þÎÉ¤È¸¡¾Ú¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åü²½¹ÚÁÇ¤ÎÀÇ½¤ä»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤¯¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²¦¤Î¥Ð¥¤¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
²Ö²¦¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ø¤ì¤òÊ¬²ò¤¹¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÀöºÞ¤Ë¹ÚÁÇ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÚÁÇ¤Î³«È¯¤«¤éÀ¸»º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò³è¤«¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¥±¥ß¥«¥ë»ö¶ÈÉôÌç¤Ç¥Ð¥¤¥ª»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Îー¥ëÀ½Â¤ÍÑ¤ÎÅü²½¹ÚÁÇ*2¤ä¡¢È¯¹ÚÀ¸»º¤Ë¤è¤ëË×¿©»Ò»À*3¡¢¥Ð¥¤¥ªÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹ÌôºÞ¤Ê¤É¤â¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤ÍøÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿»º¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÅü²½¹ÚÁÇ¶¡µë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥Ð¥¤¥ª»ö¶È¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
*2 2023Ç¯6·î2Æü ²Ö²¦¥ê¥êー¥¹
¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥¤¥ª¥¨¥¿¥Îー¥ëÇ³ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¸¦µæ¤Ë¸þ¤±¡¢¼¡À¤Âå¥°¥êー¥óCO2Ç³ÎÁµ»½Ñ¸¦µæÁÈ¹ç¤ËÅü²½¹ÚÁÇ¤ò¶¡µë¤Ø(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2023/20230602-001/)
*3 2023Ç¯12·î13Æü ²Ö²¦¥ê¥êー¥¹
È¯¹ÚÀ¸»º¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥ªË§¹áÂ²²½¹çÊª¡ÖË×¿©»Ò»À¡×¤ÎÈÎÇä³«»Ï¡¢¹©¶ÈÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê²½³ØÁÇºà¤ò°ÂÄê¶¡µë¤Ø(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2023/20231213-003/)
²Ö²¦¥±¥ß¥«¥ë»ö¶ÈÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Ö²¦¤Ï¡¢»º¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀºÌ©³¦ÌÌÀ©¸æµ»½Ñ¡É¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Ìý»é¤ª¤è¤Ó¹âÊ¬»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¸¦µæÃÎ¸«¤ò±þÍÑ¤·¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£¿È¶á¤ÊÀ¸³èÍÑÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅ»ÒºàÎÁ¤äÇÀ¶È¡¢Æ»Ï©ÅÚÌÚ»ñºà¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç»º¶È³¦¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó
¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤Î¥Ð¥¤¥ªÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ø¥ê¥ó¥¯(https://chemical.kao.com/jp/bio/)¤·¤Þ¤¹