MH¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´Ú¹ñ¡¦Ãæ¾®¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÉô¤è¤êÉ½¾´
Æü´Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç¤Î¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëMH¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§Ê¸ ¸¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃæ¾®¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÉô¡ÊMinistry of SMEs and Startups¡Ë¤è¤ê¡¢Æü´Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢É½¾´¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÉ½¾´¤ÏÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼øÍ¿¼°¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏºÑ½£Æ»ÃÎ»ö¤â½ÐÀÊ¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Æü´Ú¤Î·ÐºÑÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼øÍ¿¼°¤Ë¤Æ¡¢ºÑ½£Æ»ÃÎ»ö¡Êº¸¡Ë¤ÈMH¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½ Ê¸ ¸¡Ê±¦¡Ë¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹´Ú¹ñ´ë¶È¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤ÎºÎÍÑ´·½¬¤ä¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MH¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸²½¤ÈºÎÍÑ»Ô¾ì¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿ÀìÌç´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎÀß·×¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¡£ÆüËÜË¡¿ÍÎ©¤Á¾å¤²»þ¤ÎºÎÍÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¤äÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ÍºàÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢ÂåÉ½¤ÎÊ¸¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÉ½¾´¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÆü´Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ÍºàÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤âMH¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¿Í»ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼Ò¡¡Ì¾¡§MH¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-2-9 ¿·½É¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¥Ó¥ëËÜ´Û 2F
ÂåÉ½¼Ô¡§Ê¸¡¡¸¡Ê¥à¥ó¡¡¥Ò¥ç¥ó¡Ë
Àß¡¡Î©¡§2024Ç¯1·î
U R L ¡§https://mhptr.com/