¡ÈÁá¤¯ÆÏ¤¯¡É»Ù±ç¤ØÊý¿ËÅ¾´¹¡¡ÇÛÁ÷Ã±²Á135±ßÁý¤Ç¤âËþÂÅÙ¤¬¸þ¾å
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¡ÊÆàÎÉ¸©°ë¾ë·´ÅÄ¸¶ËÜÄ®¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾¾ÅçÌ÷Ï¯¡Ë¤Ï¡¢ÅöÃÄÂÎ¤«¤éÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÁ´¹ñ¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¿ô¡§2,909À¤ÂÓ¡Ë¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢²ÈÄí¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä»Ù±ç¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÇÄ°®¤·¡¢³èÆ°²þÁ±¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2020Ç¯¤«¤éËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÄ´ºº¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¿¤òÆÏ¤±¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯ÆÏ¤¯¤«¡×¤¬»Ù±ç¤ÎÀ®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜÄ´ºº¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤¬¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥»ö¶È»ýÂ³À¤òÍ¥Àè¤·¤¿±¿ÍÑ¤Î·ë²Ì¡¢´ûÂ¸À¤ÂÓÃæ¿´¤Î¹½À®¤Ë
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³À¤òÍ¥Àè¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¸¶»ñ¤ò´ûÂ¸À¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç·ÑÂ³¤Ë½¼¤Æ¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·µ¬À¤ÂÓ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥êー¥Á¤ÏÍÞÀ©Åª¤Ê±¿ÍÑ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä´ººÂÐ¾ÝÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤ò£²²ó°Ê¾å¼õ¤±¼è¤Ã¤¿²ÈÄí¡×¤¬£¸³ä¶¯¤òÀê¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥½é²óÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¡È¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¡ÉÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢À®²Ì»ØÉ¸¤¬²þÁ±
½é¤á¤Æ¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿·µ¬À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¸ÉÎ©´¶¤ä¸ÉÆÈ´¶¤¬ÏÂ¤é¤°¡×¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤ÊÀ®²Ì»ØÉ¸¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°²óÄ´ºº¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÁá¤¯ÆÏ¤¯¤³¤È¡É¤¬¡¢»Ù±ç¤Î¼Á¤ä¿´ÍýÅª¸ú²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥¸øÅª»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ä¤¹¤¤À¤ÂÓ¤Îº¤Æñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²Åù¤Ë¤è¤ê¸øÅª»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤ä¡¢¿È¶á¤ËÁêÃÌÀè¡¦»Ù±çÀè¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¤Î¸·¤·¤µ¤¬Â¿¤¯¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À©ÅÙ¤ä»Ù±ç¤Î¡ÖÂÐ¾Ý¡×¤«¤é³°¤ì¤ä¤¹¤¤²ÈÄí¤Û¤É¡¢º¤Æñ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤Ê¤¼¡ÈÁá¤¯ÆÏ¤¯¡É¤³¤È¤¬À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«
º£²ó¤ÎÁ´¹ñÄ´ºº¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÆÃ¤ËÃí»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤ò¼õ¤±¼è¤ë²ÈÄí¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò½Å»ë¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢À®²Ì»ØÉ¸¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¹¥³¥¢¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÏÇÛÁ÷Èñ·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ±°ìÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÈ¯Á÷¤¹¤ë±¿ÍÑ¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤éÈ¯Á÷¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1¤«·î°Ê¾åÂÔµ¡¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡Ö¤¿¤¹¤±¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¡¢¡ÖÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤è¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤ò½½Ê¬¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡ÈÁá¤¯ÆÏ¤¯¤³¤È¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¸ÉÎ©¤òÏÂ¤é¤²¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï2025Ç¯ÅÙ¡¢½é¤á¤Æ¤ª¤¹¤½¤ï¤±¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤´²ÈÄí¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â±óÊý¡Ê¥¨¥ê¥¢³°¡Ë¤Î¤ª»û¤µ¤Þ¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡×¤òÇÛÁ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÛÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥ê¥¢À©¸Â¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÇÛÁ÷µ÷Î¥¤Ï¿¤Ó¡¢ÇÛÁ÷Ã±²Á¤Ï°ìÈ¢¤¢¤¿¤ê135±ß¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡öÆàÎÉ¸©¤Î»û±¡¤«¤éÇÛÁ÷¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡ÊÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Î²ÈÄí¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¤³¤Î¥¨¥ê¥¢À©¸Â¤ò°ìÉô´ËÏÂ¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÃæÉô¡¦ËÌÎ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤Î³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤âÇÛÁ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¸øÅª»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ä¤¹¤¤À¤ÂÓ¤ÎÂ¸ºß¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢
¡¦ÄÂ¾å¤²Åù¤Ë¤è¤ê¸øÅª»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤
¡¦¿È¶á¤ËÁêÃÌÀè¡¦»Ù±çÀè¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â
¡¦Ä¹´ü²½¤¹¤ëÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¤Î¸·¤·¤µ
¤¬Â¿¤¯¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸øÅª»Ù±ç¤ÎÌÖ¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ä¤¹¤¤À¤ÂÓ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¡¢½é¤á¤ÆÈó²ÝÀÇ¤«¤é³°¤ì¡¢ÉÞÍÜ¼êÅö¤âÁ´Éô»Ùµë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±ÀÇ¤â°ú¤«¤ì¤Æ»Ò¶¡¤Î°åÎÅÈñ¤â¤«¤«¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¿©ÎÈ»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¿½¤·¹þ¤ß¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤À¤±¤É¡ÖÁ´Éô»Ùµë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡áÍµÊ¡¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢²æ¤¬²È¤ÏÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ó¥°¥ë¤À¤±¤ÉÈó²ÝÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÀ¤ÂÓ¤Ë¤â¡¢»Ù±ç¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÊËÌ³¤Æ»¡¿40Âå¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¿¤ª»Ò¤µ¤ó£²¿Í¡Ë
¢£ º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¨¡¨¡3¤Ä¤ÎÊý¸þÀ
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤ò¼´¤Ë»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤ò²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤¹¤ë
¡ÖÁá¤¯ÆÏ¤¯¤³¤È¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ëÀè¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÆÏ¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò¡¢¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë»Ù±ç¤Î¼Á¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÊªÎ®¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¤ÎºÆÀß·×¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦³°ÉôÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»Ù±ç´ðÈ×¤Î³ÈÄ¥
´ë¶È¤È¤ÎÄ¾ÀÜÇÛÁ÷Ï¢·È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤ª»û¤«¤é¤Î¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢»Ù±ç¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
3¡¥¡ÖÈ¼Áö¡×¤ÎºÆÄêµÁ
½é²ó¤Î»Ù±ç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°ì²áÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¡¦ÃÏ°èÃÄÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£¤ª»û¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥Ï¥Öµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸«¼é¤ê¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ªº¤¤ê¤Î¤´²ÈÄí¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¾õ¶·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¤¤ê¤´¤È¤òÊú¤¨¤¿¤È¤¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¡Ö¤¿¤¹¤±¤Æ¡×¤È¸À¤¨¤ë¡¢¡Ö¤¿¤è¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¿¤è¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡×¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª¤Æ¤é¤ª¤ä¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ª»û¤Ë¤ª¶¡¤¨¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤ª¤½¤Ê¤¨¡×¤ò¡¢Ê©¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤µ¤¬¤ê¡×¤È¤·¤ÆÄºÂ×¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»Ù±çÃÄÂÎ¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤Çº¤¤ê¤´¤È¤òÊú¤¨¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ø¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡×¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
