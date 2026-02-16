¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¡¢¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡£À¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¡£ONODERA USER RUN¡¢Ë¡Ì³¾Ê¡Ö£Íy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø»²²è
³ô¼°²ñ¼ÒONODERA USER RUN(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÃÆ£ ½ç¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è °Ê²¼¡ÖOUR¡×)¤Ï¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸¢Âº½Å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤«¤Ä¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Ì³¾Ê¿Í¸¢ÍÊ¸î¶É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖMy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¤È¤Ï
¡ÖMy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¤È¤Ï¡¢´ë¶È¡¢ÃÄÂÎµÚ¤Ó¸Ä¿Í¤¬¡¢¿Í¸¢¤òÂº½Å¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¿Í¸¢¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£¡ÖMy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ä´´Éô¤ÎÊý¤¬¡¢¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¡ÖMy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¡É¤ª¤è¤Ó¼«¤é¤¬¼è¤êÁÈ¤à¿Í¸¢²ÝÂê¤òÁªÂò¤·¡¢Àë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¿Í¸¢²ÝÂê¤Ø¤Î¼èÁÈ¤òÂ¥¤¹¡È¸Ä¿Í¤Î¡ÖMy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¡É¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£OUR¤Î¿Í¸¢Âº½Å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
OUR¤Ï¡Ö¿Í¤ò°é¤Æ¡¢¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë¤¢¤ë¼«¼ÒÌµ½þ¶µ°éµòÅÀ¡ÖOUR BLOOMING ACADEMY¡×¤Ç¤Î¿Íºâ¶µ°é¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Î½¢Ï«¡¦À¸³è»Ù±ç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä¸À¸ì¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢OUR¤È´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¿Í¸¢¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·è°Õ¤ò¼Ò²ñ¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖONODERA USER RUN¿Í¸¢Âº½ÅÀë¸À¡×¤òÀ©Äê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖMy¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
My¤¸¤ó¤±¤óÀë¸À
ONODERA USER RUN¿Í¸¢Âº½ÅÀë¸À
°ú¤Â³¤¡¢OUR¤Ç¤Ï¿Í¸¢¥Ç¥åー¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ÎÆÃÄê¤È²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹ñÀÒ¤äÇØ·Ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¡¢À¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒONODERA USER RUN¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºâ¶µ°é¤È¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤Î¿Íºâ¾Ò²ð»ö¶È¤òÅ¸³«¢¨¡£2025Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡¢Îß·×¶µ°é¿Í¿ô9,683Ì¾(¼«¼Ò³¤³°¥¢¥«¥Ç¥ßーºß³ØµÚ¤Ó½ªÎ»¤·¤¿Îß·×¿Í¿ô)¡¢ÆÃÄêµ»Ç½»î¸³¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò8,592Ì¾ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêµ»Ç½¿Íºâ¤Î¿¦¶È¾Ò²ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï7,844Ì¾¤¬ÆâÄê¡¢5,983Ì¾(Îß·×)¤¬¤¹¤Ç¤Ë¾Ò²ðÀè¤Ç½¢¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¸½ÃÏ¤Î¼«¼Ò¶µ°éµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖOUR BLOOMING ACADEMY¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¸ì¤ª¤è¤ÓÆÃÄêµ»Ç½¶µ°é¤«¤é¿Íºà¾Ò²ð¡¢½¢¶È¸å¤ÎÀ¸³è¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦ÆÈ¼«¥¹¥ー¥à¡ÖOUR¥¹¥È¥ìー¥È¥¹¥ëー¡×¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë¿Íºâ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ Åö¼Ò¤ÏË¡Ì³¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¡¦ ½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®£±ÃúÌÜ£±ÈÖ£³¹æ Âç¼ê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë5³¬
¡¦ ÀßÎ©¡§2016Ç¯11·î1Æü¡¡¡¦ »ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡¡¡¦ ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½ç
ONODERA GROUP¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ONODERA GROUP ¤ÏÁ´¹ñ3,000¥«½ê°Ê¾å¤Ç¿©»öÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒLEOC ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ê¥½ー¥¹¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢¥Õ¥¡ー¥Þ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ò¡×¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤ËÀ®Ä¹¤È¹¬Ê¡¤ò¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤ò¡×¤È¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§¥°¥ëー¥×ÂåÉ½CEO¡¡¾®Ìî»û Íµ»Ê¡¡
URL¡§https://www.onodera-group.jp/