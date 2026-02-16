½Ã°åÎÅ¥Çー¥¿¤¬¡Ö¿Í¤Î¿´ÉÔÁ´¡×Í½Ãû¸¡ÃÎ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¡£¸¤Ç¸þ¤±¼óÎØ·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ØPetVoice¡Ù¤Î¥Çー¥¿²òÀÏÏÀÊ¸¤¬¡¢±Ñ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø½ÐÈÇ¶É¤Î¹ñºÝ°å³Ø»ï¤Ë·ÇºÜ
¸¤¡¦Ç¸þ¤±¤Î·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPetVoice¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¿¼ÅÄ ÆÆ¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¸¤¤ÎÀ¸ÂÎ¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¾ÉÎãÊó¹ð¤¬¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø½ÐÈÇ¶É¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¹ñºÝ°å³Ø»ï¡ØQJM: An International Journal of Medicine¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹ ¡£
ËÜÊó¹ð¤Ï¡¢¸¤¤Î¡Ö¸ÆµÛ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤¬¿´ÉÔÁ´¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò»ý¤Ä¡Ö¿Í¤ÎËýÀ¿´ÉÔÁ´´ÉÍý¡×¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÎ¸«¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½Ã°åÎÅ¤È¿Í°åÎÅ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ë¡ÖOne Health¡Ê¥ï¥ó¥Ø¥ë¥¹¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤¬¡ÉOne Heatlth¡É¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¤Ê¤¼º£²ó¡¢PetVoice¤¬¼¹É®¤·¤¿½Ã°åÎÅ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤¬¿Í¤Î°å³Ø»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢º£²óPetVoice¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¡¢¿´ÉÔÁ´¤ÎÃû¸õ¤òÂª¤¨¤ë¡Ö»ØÉ¸¡×¤Î¡¢¥Ò¥È°åÎÅ¤È¤Î¶¦ÄÌÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Î¿´ÉÔÁ´ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§ー¥ó¡¦¥¹¥Èー¥¯¥¹¸ÆµÛ¡×¤Ê¤É¤Î¸ÆµÛ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÍð¤ì¤¬µÞÀÁý°¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¾ï»þ·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿ ¡£ °ìÊý¡¢PetVoice¤Ï¼óÎØ·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³·×Â¬¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö°ÂÀÅ»þ¸ÆµÛ¿ô¤ÎÆüÆâÊÑÆ°¥¹¥³¥¢¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Î²Ä»ë²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¸¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¸ÆµÛ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡ÊÉ¸½àÊÐº¹¡Ë¡×¤¬¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¸ÆµÛ¿ô¤Î¾å¾º¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç°²½¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£ ¤³¤Î¡ÖÊÑÆ°Éý¤Î´Æ»ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢Æ°Êª°åÎÅ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤ÎËýÀ¿´ÉÔÁ´´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹³èÍÑ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£
¼ÂºÝ¤Î¾ÉÎã¡§Î¥Åç¤Î°¦¸¤¤òµß¤Ã¤¿¡ÖÍ½Ãû¡×¤Î¸¡ÃÎ¡£»ô¤¤¼ç¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤ÊÑ²½¤ò¥Çー¥¿¤¬Âª¤¨¤ë¡£
PetVoice¤Ç·ò¹¯´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ
ËÜÏÀÊ¸¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÄÅÅç¤Ë½»¤à¤¢¤ë°ìÆ¬¤Î¸¤¤Î»öÎã¤Ç¤¹ ¡£ Î¥Åç¤È¤¤¤¦´Ä¶ÊÁ¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÉÂµ¤¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¯»¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÏÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤·¤¿ ¡£
¤¢¤ë»þ¡¢PetVoice¤¬»»½Ð¤¹¤ë¡Ö¸ÆµÛÊÑÆ°¥¹¥³¥¢¡×¤¬½ù¡¹¤Ë¾å¾º¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤â¡Ö¾¯¤·Èè¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤Î·ÚÈù¤ÊÊÑ²½¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿ ¡£ ¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥¿¾å¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê°Û¾ïÃÍ¡Ê´ð½àÃÍÄ¶²á¡Ë¤È³±¤ÎÉ½½Ð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤òº¬µò¤Ë¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤ÏÁá´ü¼õ¿Ç¤ò·èÃÇ ¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÙ¿å¼ð¤ò¶Ë¤á¤ÆÁá´ü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÈ¯¸«¡¦¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½Å¾É²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö³±¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¿ôÆü¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ôÆü´Ö¤ÎÃÙ¤ì¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤¬°¦¸¤¤ÎÀ¼¤Ê¤À¼¤ò½¦¤¤¾å¤²¤¿»öÎã¤Ç¤¹ ¡£
¡ÈOne Health¡É ~½Ã°åÎÅ¤È¥Ò¥È°åÎÅ¤¬¤È¤â¤Ë¹â¤á¤¢¤¦»þÂå¤Ø~
º£²ó¤Î·ÇºÜ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Ã°åÎÅ¤Î¸½¾ì¥Çー¥¿¤¬¿Í°åÎÅ¤Î¸¦µæÊ¸Ì®¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö½Ã°åÎÅ¡×¤È¡Ö¥Ò¥È°åÎÅ¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÉ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹ ¡£
PetVoice¤Ïº£¸å¤â¡¢¸¤¡¦Ç¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼ï¤ò±Û¤¨¤ÆÌ¿¤òµß¤¦¡ÖOne Health¡×¤Î¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢°å»Õ¡¦½Ã°å»Õ¡¦¸¦µæ¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú¼èºà¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
2/18 Instagram LIVE
2/25 YouTube LIVE
2·î25Æü¤Ï½Ã°å½Û´Ä´ïÎÎ°è¡Ê¿´Â¡ÉÂ¡Ë¤ÎÀìÌç°å¤ò¾·¤¡¢¿´Â¡ÉÂ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤òÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤´¼ÁÌä¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¼Áµ¿±þÅú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¼èºà¡¦»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒPetVoice
support@petvoice.co.jp