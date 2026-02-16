Third Intelligence¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È
AI¸¦µæ³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒThird Intelligence¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÐ¶¶ ½àÌé¡¢°Ê²¼¡ÖThird Intelligence¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾»³ ÂÙ±û¡¢°Ê²¼ ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁµ× ¾¼É§¡Ë¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤ÈThird Intelligence¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Î´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Third Intelligence¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡ÊÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¸þ¤±AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖHuman-Centered AI¡×¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯ÁÛ¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯³ÈÄ¥¤µ¤»¡¢À¸³è¼Ô¤¬¿¿¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Third Intelligence¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤äÁÈ¿¥¤Î¤â¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÈ¼«¤Ë³Ø½¬¤·À®Ä¹¤¹¤ë¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤ÇÍøÍÑÍÑÅÓ¤ò´ÉÍý²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¸þ¤±¥×¥í¥À¥¯¥È¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡×¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¶¯¤ß¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢¹¤¯À¸³è¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤È¡¢Third Intelligence¤Î¡ÖÊ×ºß·¿AGI¡×¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯ÎÏ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢À¸³è¼Ôµ¯ÅÀ¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿»ö¶È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÏAI»þÂå¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©107-6320 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ ÀÖºäBiz¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO À¾»³ ÂÙ±û
Àß¡¡Î©¡¡¡§2003Ç¯10·î1Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§107²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹¹ð¼çÅù¤ËÂÐ¤·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
URL¡§https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/
¢£Third Intelligence¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒThird Intelligence
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©101-0052 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®1-4 WORK VILLA MYJ kanda 11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÀÐ¶¶ ½àÌé
Àß¡¡Î©¡¡¡§2025Ç¯3·î27Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§45.1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¸¦µæ³«È¯¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯
URL¡§https://third-intelligence.com/