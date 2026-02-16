2026¡ÖSnowflake Data Superheroes ¡×¤ËÅö¼Ò¡¦´îÅÄ¤¬Áª½Ð
¥¨¥¯¥¹¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ÅÄ·û¸ç¡¢°Ê²¼ ¥¨¥¯¥¹¥Á¥å¥¢¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î´îÅÄ ¹É²ð¡ÊSr. Data Evangelist¡Ë¤¬¡¢Snowflake¤¬È¯É½¤·¤¿2026Ç¯¤Î¡ÖSnowflake Data Superheroes¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£´îÅÄ¤Ï2024Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁªÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖSnowflake Data Superheroes¡×¤Ï¡¢¶µ°é³èÆ°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Snowflake¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥êー¥Àー¤ò¾Î¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Áª½Ð¤ÎÇØ·Ê
Snowflake Data Superheroes ¤Ï¡¢¶µ°é³èÆ°¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ÅÐÃÅ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Snowflake¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥êー¥Àー¤ò¾Î¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡Ö¸ì¤ê¼ê¡×¡Ö³×¿·¤ÎÃ´¤¤¼ê¡×¤½¤·¤Æ¡Ö·Ò¤®¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢AI¥Çー¥¿¥¯¥é¥¦¥É¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£²è´üÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀß·×¤«¤é¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÃÎ¸«¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¶¦Í¤·¡¢Snowflake¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Áª½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´îÅÄ ¹É²ð¡ÊSr. Data Evangelist¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó2026¡ÖSnowflake Data Superheroes¡×¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Îºâ»º¤Ë
¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÇº¤ß¤Ë¿¨¤ì¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä·Ð¸³ÃÍ¤òÍê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤¬
¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿³Ø¤Ó¤ä¹©É×¤ò¡¢È¯¿®¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¦Í¤·¡¢Snowflake ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Î°Õ»×·èÄê¤ä¼ÂÁõ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¥Çー¥¿¤È AI ¤Î²ÁÃÍ¤ò¸½¾ì¤ÇºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Çー¥¿
³èÍÑ¤ÎÁ°¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥¨¥¯¥¹¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¡¿¥Çー¥¿³èÍÑ¡¿AI³èÍÑ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¹âÅÙ²½¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿µ»½Ñ¸¡¾Ú¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿/AI³èÍÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Ê°ì¼¡¥½ー¥¹¡Ë
¡¦Snowflake Builders Blog¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡§Celebrating the 2026 Data Superheroes
¡¡https://medium.com/snowflake/celebrating-the-2026-data-superheroes-e1ca84f89020
¡¦Snowflake¸ø¼°¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡§Snowflake¡¢2026¡ÖSnowflake Data Superheroes¡×¤ò·èÄê
¡¡https://www.snowflake.com/ja/news/press-releases/snowflake-2026-data-superheroes/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¨¥¯¥¹¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸¶ÅÄ ·û¸ç
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¡¿¥Çー¥¿³èÍÑ¡¿AI³èÍÑ»Ù±ç
URL¡§https://corp.ex-ture.com/
¾¦É¸Åù
Snowflake¤ª¤è¤ÓSnowflake¤Î¥í¥´¤Ï¡¢Snowflake Inc. ¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£