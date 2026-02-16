¼Ò°÷¤Î¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤ÇÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¼ÂÁ©ÃÎ¤òÌµÎÁ¸ø³«¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û
¡ÚÌµÎÁ¡Û»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://contents.enco.co.jp/wp-ownership
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¼çÂÎÀ¤ÈÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤¬´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢³ô¼°²ñ¼Òenco¡ÊËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌîÆóÃúÌÜ14ÈÖ1¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¾®ÎÓ±ä¸÷¡¢°Ê²¼¡Öenco¡×¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬»ö¶È¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê10¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÍýÏÀÅªÇØ·Ê¤È¼õ¹Ö¼Ô»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¡Ø¼Ò°÷¤¬»ö¶È¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¤¿»þ¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½10Áª¡Ù¤òËÜÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤ÁÊ¸²½¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Î¥êー¥Àー¤ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¼Ò°÷¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://contents.enco.co.jp/wp-ownership(https://contents.enco.co.jp/wp-ownership)
¢£ ÇØ·Ê¡§¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¼Ò°÷¡×¤Î¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÄäÂÚ
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿ÁÈ¿¥¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤ÎÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥¹½Â¤¤¬Â¤«¤»¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¼Ò°÷¤¬¡Ö»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡×¤Î¼õÆ°Åª¤Ê»ÑÀª¤Ë´Ù¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤òÍ¥Àè¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ÎÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¼¥í¤«¤é¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ÂÎ¸³¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Ê¤áÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Î»ÑÀª¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ÎÆÃÄ§1. À®¸ù¤ÎÊýÄø¼°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ
ËÜ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢°ðÀ¹ÏÂÉ×»á¤ÎÀ®¸ù¤ÎÊýÄø¼°¤òÍýÏÀÅª´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÀº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¹½Â¤¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò°÷¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©Ìó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¼Ò°÷¤Ëµ¯¤¤ë10¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð
¼Ò°÷¤¬»ö¶È¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤ò¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½5Áª¤È»×¹Í¡¦»ëÅÀ¤ÎÊÑ²½5Áª¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¡×¤Ø¤Î°Õ¼±Å¾´¹¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ç¤¤ëÊýË¡¡×¤òÃµ¤¹»×¹Í½¬´·¡¢Éô½ð¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¼«È¯Åª¤Ê¶¨Æ¯¤ÎÈ¯À¸¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÄäÂÚ´¶¤òÂÇÇË¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡¢ÍýÏÀÅªÇØ·Ê¤È¼ÂÁ©»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´10¤ÎÊÑ²½¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥ÑーËÜÊÔ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3. ÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÊýË¡ÏÀ¤òÄó¼¨
¡Ö¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤ò³Ý¤±À¼¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÈ¿¥¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¼ÂÁ©ÊýË¡¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£enco¤Î¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Î6¥ö·î´Ö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò°÷¤Î¹ÔÆ°¤È»×¹Í¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://contents.enco.co.jp/wp-ownership(https://contents.enco.co.jp/wp-ownership)
¢£ ¤³¤ó¤ÊÁÈ¿¥²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹- ¿·µ¬»ö¶È¤ò¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤·¤¿¤¤
- ¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«¤é¹Í¤¨Æ°¤¯¡×¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤
- ¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò¾úÀ®¤·¤¿¤¤
- Éô½ð¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨Æ¯¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉ÷ÅÚ¤òºî¤ê¤¿¤¤
- ¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
enco¤Ï¡¢ËÜ¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤Î¸ø³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¼Ò°÷¤Î¼«Ê¬¤´¤È²½¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤ÎÊ¸²½¤«¤é¼«È¯Åª¤ÊÄ©Àï¤ÎÊ¸²½¤Ø¤È³Î¼Â¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤¬¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âenco¤Ï¡¢¼ÂÁ©·¿¤Î¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤È¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òenco¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òenco¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤¬¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÎÏ¤òÍÜ¤¤¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤ÎÊÑ³×¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Öenco¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¡Èencourage¡áÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼´¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹ÎÏ¡É¡£
¤½¤ÎÎÏ¤¬°é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¤âÁÈ¿¥¤âËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Áenco¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òenco
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ±ä¸÷
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§451-0042¡¡ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆá¸ÅÌîÆóÃúÌÜ14ÈÖ1¹æ
ÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯10·î
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§ ¿Í¤ò¡¢´ë¶È¤ò¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¡¦¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¼Ò°÷¤ÎÍÜÀ®¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ç½ÎÏ³«È¯¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¸¦½¤»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.enco.co.jp/