¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë·èÄê¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÂåÉ½Íý»ö ½ÂÃ«½¤ÂÀ¡Ë¤¬°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ÜÀß¡ÖSTATION Ai¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖKOSENJIN SUMMIT 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¡ÖYappli¡×¤ä¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¡ÖUNITE by Yappli¡×¡¢¼¡À¤ÂåWeb¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖYappli WebX¡×¡¢¤òÄó¶¡¤·¡¢ÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢¼èÄùÌò ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Îº´Ìî¾»Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹âÀì½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¤é¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹âÀìÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢¥ä¥×¥ê¤¬·Ç¤²¤ë¥Ð¥ê¥åー¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¹âÀìÀ¸¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹âÀìOB/OG¤¬½¸¤¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¹âÀì¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¶¨»¿¤ò¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥×¥ê¡§https://yappli.co.jp/
¢£ KOSENJIN SUMMIT¡Ê¹âÀì¿Í¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï
¡ÖKOSENJIN SUMMIT¡×¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¹âÀìÀ¸¡¢Â´¶ÈÀ¸¡ÊOB/OG¡Ë¡¢¶µ¿¦°÷¡¢¤ª¤è¤Ó¹âÀì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸òÎ®¡¦Áí²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¶µ°é¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¹âÀì¿Í¡Ê¤³¤¦¤»¤ó¤¸¤ó¡Ë¡×¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡§https://event.kosenjin.org/
¡ÖKOUSENJIN SUMMIT 2026¡×¤Ï¸½Ìò¹âÀìÀ¸¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÂ¾¡¢¹âÀì¤Ë±ï¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹âÀì´Ø·¸¼Ô¤ÏÀ§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£KOUSENJIN SUMMIT 2026 ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë13:00³«²ñ¡Ê12:00³«¾ì¡Ë
¢¨Á°Æü2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÁ°Ìëº×¡õ¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅÍ½Äê
²ñ¾ì¡§ STATION Ai ¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1-2-32¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ ¹âÀìÀ¸¡¢¹âÀìOBOG¡¢¹âÀì¶µ°÷µÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ
¾ÜºÙURL¡§ https://kosenjin.org/
¡Ú°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¤Ï¡¢¹âÀì½Ð¿È¼ÔÆ±»Î¤¬Ï¢·È¤·¡¢·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ßÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÀì½Ð¿È¼Ô¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¹âÀì¿Í²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kosenjin.org/
»öÌ³¶É¡ÊÃ´Åö¡§ÌÚÂ¼¡Ë¡§info@mail.kosenjin.org
´óÉÕ¡¦¶¨»¿¡ÊÃ´Åö¡§»³²¼¡Ë¡§donation@mail.kosenjin.org
¹Êó¡ÊÃ´Åö¡§Æü¹â¡Ë¡§press@mail.kosenjin.org