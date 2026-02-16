¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¹â¾¾Ãæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤ÎÇÛÁ÷ÍÑEV¸þ¤±¤Ë¡Ö½¼ÅÅ´ïÉÕ¤Ãó¼Ö¾ì¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò1·î¤«¤éÄó¶¡³«»Ï
EV½¼ÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±º¿¹Ô¡¢°Ê²¼¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢EV½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê³°ÉôÃó¼Ö¾ì¤ò¡Ö¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥ÈÌµ¤·¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·î³Û¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·îËöÆü¤è¤ê¡¢¹â¾¾Ãæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤Ë¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëEV8Âæ¤¬¡Ö½¼ÅÅ´ïÉÕ¤Ãó¼Ö¾ì¡×¥¹¥ー¥à¤Ë¤Æ±¿ÍÑ³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â¾¾Ãæ±ûÍ¹ÊØ¶ÉÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÎÙ¤Î·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÄÉ²Ã¤ÎEV¼ÖÎ¾¤È½¼ÅÅ´Ä¶¤ÎÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï½¼ÅÅ´Ä¶Àß·×¡¢Ãó¼Ö¾ì¥ªー¥Êー¤È¤Î¸ò¾Ä¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤È¤ÎÄ´À°¡¢Êä½õ¶âÂÐ±þ¡¢½¼ÅÅ´ïÀßÃÖ¹©»ö¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËEVÆ³Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªº¤¤ê¤´¤È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦½¼ÅÅÀßÈ÷¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤
¡¦»ö¶È½êÆâ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê½¼ÅÅ¥¹¥Úー¥¹¤¬¤Ê¤¤¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¬½¼ÅÅ´ï¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ë
¡¦³°ÉôÃó¼Ö¾ì¡Ê·î¶Ë¤Ê¤É¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦½¼ÅÅÀßÈ÷¤ò½êÍ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¦Êä½õ¶â¤äÅÅÎÏ¿½ÀÁ¤¬Ê£»¨
¾åµ¤¤¤º¤ì¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï½¼ÅÅ»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãó¼Ö¾ìGX»ö¶È¤Ë¤è¤ê¡Ö½¼ÅÅ²ÄÇ½¤ÊÃó¼Ö¾ì¤Î»ÅÆþ¤ì¡×¤È¡¢¡ÖEV¥æー¥¶ーÍÍ¤Ø¤ÎÄó¶¡¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EV½¼ÅÅ¤ÈÃó¼Ö¾ì¤Î¥Ù¥¹¥È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤Ï
2018Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡È°ÜÆ°¤ò¤â¤Ã¤È¥¯¥êー¥ó¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´ðÁÃ½¼ÅÅ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿EV½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤«¤é¤ÏË¡¿Í¸þ¤±EV½¼ÅÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëÂ¿µ¡Ç½¤Ê½¼ÅÅ´ÉÍý¤«¤é¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½¼ÅÅÀß·×¤ª¤è¤Ó»Ü¹©¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ãó¼Ö¾ìGX»ö¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö½¼ÅÅ´ïÉÕ¤Ãó¼Ö¾ì¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥¼¥í¤Î¡Ö·î³Û¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥æ¥¢¥¹¥¿¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô ¡¡ ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡±º ¿¹Ô
½êºßÃÏ ¡¡ ¡¡¡§¢©140-0002 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî4ÃúÌÜ10-13 ¥×¥é¥¤¥àÅìÉÊÀî¥Ó¥ë5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§¥Õ¥êー¥ÈÍÑÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö½¼ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¡¦¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡
