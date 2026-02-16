Agentic AI ¡ß Orchestration¤ÇDX¤ò²ÃÂ®, Workato¼Ò¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÅç ³Ø¡¢°Ê²¼¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±Åý¹ç¡¦¼«Æ°²½¡¦Agentic¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë Workato, Inc¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢°Ê²¼Workato¼Ò¡Ë¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢Workato¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëiPaaS¤ª¤è¤Ó¼¡À¤ÂåAgentic AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWorkato ONE¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¡¦¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¡¦AI³èÍÑ¤ò²£ÃÇÅª¤ËÅý¹ç¡¦¼«Î§²½¤¹¤ëDX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Workato¡Ê¥ïー¥«ー¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Workato¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¤ÎÅý¹ç¡¦¼«Æ°²½Agentic¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎGartner(R) Magic Quadrant(TM) for iPaaS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥êー¥Àー¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û
- °µÅÝÅª¤ÊÀÜÂ³À: 12,000°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¡£
- Full Agentic AI Platform: AI Copilot¤«¤é¡¢¼«Î§Åª¤ËÈ½ÃÇ¤·¼Â¹Ô¤¹¤ë¡ÖAgentic Orchestration¡Ê¼«Î§·¿¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Þ¤Ç¤òÊñ´Þ¡£
- Enterprise MCP ¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó: AI¤È¶ÈÌ³¤ò¡È°ÂÁ´¡¦³Î¼Â¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢Í£°ì¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºMCP´ðÈ×¡£
- ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹: ¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤¬¥íー¥³ー¥É¤Ç¿×Â®¤Ë³«È¯¤Ç¤¤ëÁàºîÀ¤È¡¢ITÉôÌç¤¬µá¤á¤ë¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦´Æººµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¡£
Workato Enterprise Orchestration Platform
WorkatoONEÁ´ÂÎÁü
¢£¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹¤Î»Ù±çÆâÍÆ
¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢Workato¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- WorkatoÆ³Æþ¡¦³èÍÑ»Ù±ç¡ÊiPaaS¡Ë SaaS¤ä¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤òÌä¤ï¤º¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²£ÃÇ¤·¤¿Åý¹ç¡¦¼«Æ°²½´ðÈ×¤òÀß·×¡£¥Çー¥¿¤Î°ì¸µ²½¤È¥×¥í¥»¥¹¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- Agentic AI¡ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë³èÍÑ»Ù±ç ¶ÈÌ³ÆÃ²½·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊGenie¡Ë¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡£Ã±¤Ê¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È²óÅú¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂåÍý¼Â¹Ô¤¹¤ë¼«Î§·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
- UX ¡ß ¶ÈÌ³ ¡ß AI¤ÎÅý¹çÀß·× ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¡ÊUX¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÈAI¤¬ºÇÅ¬¤Ë¶¨Æ¯¤¹¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òºÆÀß·×¡£¸½¾ì¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëDX¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI´ðÈ× ´Æºº¥í¥°¡¢¸¢¸ÂÀ©¸æ¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÃ´ÊÝ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½å¼é¤·¤¿°ÂÁ´¤ÊAI³èÍÑ´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢Workato¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¶ÈÌ³ÂÎ¸³¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶ÈÌ³ÊÑ³×¡×¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¡×¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼ÂÁõ¡¦ÄêÃå¡×¤òÊñ³çÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¿¿¤ÎÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Workato³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ Allan Teng»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹ÍÍ¤¬WorkatoÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¡¢¶ÈÌ³ÊÑ³×¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ Agentic AI¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÅç¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀ¸À®AI¤Î¼Â¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÄêÃå¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëº£¡¢¥Çー¥¿Åý¹ç¤È¼«Î§·¿AI¤òÍ»¹ç¤·¤¿Workato¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ø¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÃÎ¸«¤ÈWorkato¤Îµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢AI¤òÃ±¤Ê¤ëÊä½õ¥Äー¥ë¤«¤é¡Ø¼«Î§Åª¤Ë¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦Æ±Î½¡Ù¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑÀß·×¤È¶¯¸Ç¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎAI³èÍÑ¤ò¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Workato¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Workato¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Workato¤Ï´ë¶È¤Î¥Çー¥¿¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÏ¢·È¡¦Åý¹ç¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£AI¼çÆ³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁàºî¤·¡¢¸úÎ¨À¤È½ÓÉÒÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£12,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÜµÒ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëWorkato¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¤¬¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢º£Æü¤ÎµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Workato¤¬¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢workato.com(https://www.workato.com/ja-JP)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¶¯¤ß¤ËÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ Ä´ºº¡¦¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ÊDiscovery¡Ë¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¡ÊStrategy¡Ë¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¡ÊData¡Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡ÊCommunications¡Ë¡¢¼Â¹Ô¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¡ÊExecution¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊGovernance¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÅç ³Ø
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-19-13 ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥Ó¥ë7F
ÀßÎ©¡§2006Ç¯4·î
URL¡§https://www.underworks.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢¥ó¥Àー¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
