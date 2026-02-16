È©¤Î¤¿¤á¤Î¿©À¸³è¡¢9³äÄ¶¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤â·ÑÂ³¤ÎºÇÂç¾ãÊÉ¤Ï¡Ö¿©Èñ¤Î¾å¾º¡×
¶áÇ¯¡¢¡ÖÄ²³è¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥ïー¥É¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©À¸³è¤«¤éÈ©¤òÀ°¤¨¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢È©¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©À¸³è¤Î¼ÂÂÖ¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸ú²Ì¡¢¤½¤·¤Æ·ÑÂ³¤òË¸¤²¤ë¾ãÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£9³äÄ¶¤¬¡ÖÈ©¤ÎÄ´»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡×
È©¤ÎÄ´»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤¬57.3%¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¤¬36.7%¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×¤Ç94.0%¤¬È©¤ÎÉÔÄ´¤òµ¤¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¤¡×¤Ï¤ï¤º¤«6.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤··Ð¸³¤Ï9³äÄ¶¡¢¤¿¤À¤·3³ä¤Ï¡ÖÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¿©À¸³è¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊÑ¤¨¤¿·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬42.3%¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬º£¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê21.3%¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï6³ä°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬29.7%¤ÈÌó3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø¿´¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Â¹Ô¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤ÁØ¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤ë¤â¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÌîºÚ¡×¡¢2°Ì¡Ö¿å¡¦ÇòÅò¡×
È©¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌîºÚ¡Ê¥µ¥é¥À´Þ¤à¡Ë¡×¤¬186²óÅú¤Ç°µÅÝÅª¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿å¡¦ÇòÅò¡×¤¬150²óÅú¡¢¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ÊÆù¡¦µû¡¦Íñ¡Ë¡×¤¬123²óÅú¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÂçÆ¦À½ÉÊ¡Ê114²óÅú¡Ë¤äÆýÀ½ÉÊ¡Ê89²óÅú¡Ë¤Ê¤ÉÄ²³è´ØÏ¢¤Î¿©ÉÊ¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ²¤ÈÈ©¤Î´Ø·¸¡×¤¬¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î1°Ì¤Ï¡Ö»é¤Ã¤³¤¤ÎÁÍý¡×
È©¤Î¤¿¤á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»é¤Ã¤³¤¤ÎÁÍý¡Ê¤³¤Ã¤Æ¤ê·Ï¡Ë¡×¤¬148²óÅú¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖÍÈ¤²Êª¡×¡Ê126²óÅú¡Ë¡¢¡Ö´Å¤¤Êª¡Ê²Û»Ò¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¡Ë¡×¡Ê102²óÅú¡Ë¡¢¡Ö²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¡Ê89²óÅú¡Ë¤È¡¢»é¼Á¡¦Åü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤òÈò¤±¤ë°Õ¼±¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³µ½Ò¤Ç¤â¡ÖÍÈ¤²Êª¤ò¾ø¤·ÎÁÍý¤ËÊÑ¤¨¤¿¡×¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¹µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬ºÃÀÞ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ú²Ì¼Â´¶¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ë¥¥Ó¡¦¿á¤½ÐÊª¤¬¸º¤Ã¤¿¡×
È©¤Î¤¿¤á¤Î¿©À¸³è¤Ç¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥¥Ó¡¦¿á¤½ÐÊª¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤¬94²óÅú¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÊØÄÌ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬88²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÆÃ¤ËÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤¬74²óÅú¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬28²óÅú¤È¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³°¿©¤Ç¤â¡ÖÌîºÚ¤¬Â¿¤¤¥á¥Ë¥åー¡×¤òÁª¤Ö·¹¸þ
³°¿©»þ¤Î¿©»öÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤¬Â¿¤¤¥á¥Ë¥åー¡×¤¬130²óÅú¤ÇºÇÂ¿¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÏÂÄê¿©¡×¤¬98²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¡×¤â97²óÅú¤ÈÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¿©»þ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Í³µ½Ò¤Ç¤â¡Ö³°¿©¤Î¤È¤¤¯¤é¤¤¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈþÈ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çã¤¤Êª¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¥èー¥°¥ë¥È¡×
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈ©¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÇã¤¦¤â¤Î¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦Çã¤¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤¬110²óÅú¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢°Õ¼±Åª¤ËÁª¤Ö¿Í¤Ç¤Ï¡Ö¥èー¥°¥ë¥È¡×¡Ê92²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÌîºÚ¥¸¥åー¥¹¡¿¥¹¥àー¥¸ー¡×¡Ê54²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¡×¡Ê53²óÅú¡Ë¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£´Ö¿©¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î35.7%¡¢Áª¤Ö´ð½à¤Ï¡ÖÌ£¡¦ËþÂ´¶¡×
´Ö¿©¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×¤¬35.7%¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢¡Ö½µ¤Ë1～2²ó¡×¡Ê23.0%¡Ë¡¢¡Ö½µ¤Ë3～4²ó¡×¡Ê18.7%¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢7³äÄ¶¤¬½µ1²ó°Ê¾å´Ö¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö¿©¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ£¡¦ËþÂ´¶¡×¤¬148²óÅú¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¡Ê120²óÅú¡Ë¡¢¡Ö²Á³Ê¡×¡Ê105²óÅú¡Ë¡£¡ÖÈþÍÆ¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¡×¤Ï26²óÅú¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢´Ö¿©»þ¤ÏÈþÍÆ¤è¤êÓÏ¹¥À¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ÑÂ³¤ÎºÇÂç¾ãÊÉ¤Ï¡Ö¿©Èñ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¨¡¨¡ ÌóÈ¾¿ô¤¬¼Â´¶
È©¤Î¤¿¤á¤Î¿©À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¾ãÊÉ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿©Èñ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤¬146²óÅú¤È·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö½àÈ÷¤äÄ´Íý¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ê86²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¥â¥Á¥Ù¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê84²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ë¡×¡Ê75²óÅú¡Ë¤¬Â³¤¡¢¶âÁ¬ÌÌ¡¦¼ê´Ö¡¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î»°½Å¶ì¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È©¤Î¤¿¤á¤Ë¿©»ö¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¹©É×¤äºÃÀÞ¤ÎÀ¼
¼«Í³µ½Ò¤Ç¤Ï¡¢È©¤Î¤¿¤á¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹©É×¤ÈºÃÀÞ¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬À¸¡¹¤·¤¯¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê·¹¸þ¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹©É×¤È¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿À¼¡Û
ÌîºÚ¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¡¢¿å¤äÇòÅò¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë°û¤à¡¢ÍÈ¤²Êª¤ò¾ø¤·ÎÁÍý¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£¡Ö´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½µ¤Ë1²ó¤Ï¥Áー¥È¥Ç¥¤¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¥µ¥é¥À¤ä¤æ¤ÇÍñ¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³¤Î¥³¥Ä¤ò¸«½Ð¤·¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚºÃÀÞ¤È¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿À¼¡Û
¡Ö¿©Èñ¤¬¤«¤µ¤ó¤ÇÂ³¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ú²Ì¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤º¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö½àÈ÷¤äÄ´Íý¤¬ÌÌÅÝ¡×¤¬»°ÂçºÃÀÞÍýÍ³¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¡ÖÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬¹â¤¯¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥µ¥×¥êÂå¤â´Þ¤á¤ë¤È¿©Èñ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡Ö¤ä¤êÊý¤¬¶ËÃ¼¤¹¤®¤ÆÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¡¢¡ÖÀ©¸Â¤·¤¹¤®¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈ©¹Ó¤ì¤·¤¿¡×¡Öºá°´¶¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ëÊý¤¬È©¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³ÃÌ¤Ï¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢È©¤È¿©À¸³è¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢9³ä°Ê¾å¤¬È©¤ÎÉÔÄ´¤òµ¤¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿©À¸³è¤ò°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â9³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌîºÚ¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¡×¡Ö¿å¤äÇòÅò¤ò°û¤à¡×¡Ö»é¤Ã¤³¤¤¿©»ö¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¿©½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤ËÍê¤ë¤è¤ê¤â¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö·ÑÂ³¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©Èñ¤Î¾å¾º¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¡¢¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥óÄã²¼¤¬¼ç¤Ê¾ãÊÉ¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¡¢¼«Í³µ½Ò¤Ç¤âÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³µ½Ò¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿À®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡Ö´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤êµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÈ©¤Î²þÁ±¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥¤¥ó¥Êー¥±¥¢»Ô¾ì¤ä¿©ÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
