¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡Û¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¿·µ¬¡¦·¡¤êµ¯¤³¤·Î¾Êý¤ÎKPI¤ò²þÁ±
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂÀÅÄ¾¢¸ã¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾¿¹¹¯Æó¡¢°Ê²¼¡¢¥Ýー¥¿ー¥º¡Ë¤È¶¦ºÅ¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëKPI²þÁ±¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ²þ¤á¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
Ï«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î²è°ìÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¸õÊä¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤È¡¢´ûÂ¸¸õÊä¼Ô¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤È¤¤¤¦½ÅÍ×²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤ä¡¢¤â¤¦°ìÅÙÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢CX¡Ê¸õÊä¼ÔÂÎ¸³¡Ë¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼êË¡¤È»öÎã¤ò²òÀâ¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹¹ð·ÐÍ³¤Ç¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¿ô¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤ä¡¢´ûÂ¸²ñ°÷ÍÍ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò»ý¤Ä¿Íºà²ñ¼Ò¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëµá¿¦¼Ô¥Ëー¥º¤òÇÄ°®¡ª¿·µ¬¤È·¡¤êµ¯¤³¤·Î¾Êý¤ÎKPI¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¹Ô¤¤Êý
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ) 12:00～13:00
³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
»²²ÃÈñ ¡§ ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¼Ô ¡§ ¿Íºà²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Þ¤¿¤Ï»ö¶È¤´ÀÕÇ¤¼ÔÍÍ¡¢¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡§Æ£ÅÄ µª¿ò»á ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¦¥¼¥ó VP of Marketing¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÒ¹Á ¸¬»á ¡Ê¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò Consulting Unit ¿Íºà¶È³¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡Ë
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§¿Íºà¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·LINE³èÍÑ¥È¥ì¥ó¥É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PORTERS¤È¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢±þÊç¤«¤éºÎÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼«Æ°²½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µá¿¦¼Ô¤ÎÎ¥Ã¦¤òËÉ¤°¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å»Üºö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ³Æþ´ë¶È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð
¿½¹þÊýË¡¡§ ¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸(https://kuzen.io/seminar/line-20260219)¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¡×¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÐÏÃ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£³°Éô¤ÎCRM¤äMA¥Äー¥ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤È¤Î½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤ä½¼¼Â¤·¤¿±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º650¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.kuzen.io/
¥µー¥Ó¥¹¿½¹þ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§marketing@kuzen.io
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ä
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯8·î29Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾¿¹ ¹¯Æó
½êºßÃÏ¡§ ¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8-5-34 TODA BUILDING ÀÄ»³3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡µÚ¤ÓÆ³Æþ»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ýー¥¿ー¥º¥Þ¥¬¥¸¥óÈ¯¹Ô
URL¡§ https://www.porters.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¦¥¼¥ó¡ä
ÀßÎ©¡§ 2015Ç¯2·î6Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÂÀÅÄ ¾¢¸ã
½êºßÃÏ¡§ ¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ10-1 ÆüÅÚÃÏÀ¾¿·½É¥Ó¥ë 5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÂÐÏÃ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¯¥¦¥¼¥ó¡ÊKUZEN¡Ë¡×¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤Î¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.kuzen.io/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§https://kuzen.io/
