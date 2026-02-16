UPDATER¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê»Ù±ç¥íー¥ó¡×Í»»ñ·ÀÌó¤òÄù·ë
¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUPDATER¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀÐ±Ñ»Ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Æ¬¼è¡§È¾Âô ½ß°ì¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê»Ù±ç¥íー¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÍ»»ñ·ÀÌó¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ·ÀÌó¡Ë¤ò2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó»°É©UFJ¥ê¥µー¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÂÎÀ©¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¿ËÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë¿ÇÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼èÁÈ¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÍ»»ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò¶âÍ»ÌÌ¤«¤é¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢UPDATER¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー100¡ó¢¨¤ÎÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¡Ö¤ß¤ó¤ÊÅÅÎÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ã¦ÃºÁÇ¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿»ö¶È³èÆ°¤ä¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¦¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤òÆ±»þ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶È»ÑÀªÅù¤¬¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ËÜ·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
UPDATER¤Ïº£¸å¤â¡¢ËÜ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤ò¤è¤ê¤è¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅµ¤¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ØÄê¤ÎÈó²½ÀÐ¾Ú½ñ¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー100%¤ÎÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤â¥¼¥í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒUPDATER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
2021Ç¯10·î1Æü¤Ë¤ß¤ó¤ÊÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÆ©ÌÀÀ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÅÅÎÏ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¾¦ÍÑ²½¤·¤¿Ã¦ÃºÁÇ»ö¶È¡Ö¤ß¤ó¤ÊÅÅÎÏ¡×¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ò¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÇÊÑ³×¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥ïー¥¯¥¹¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥·¥«¥ëÅÙ¤òÉ¾²Á¡¦¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖShift C¡×¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤ä¥¹¥Èー¥êー¤ò¤â¤È¤Ë¹ØÇã¤Ç¤¤ëEC¡ÖTADORi¡×¡¢¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾¦Å¹¡×¡¢ÅÚ¾íºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂçÃÏ¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£Âè4²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥ÉÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¡¢ÆüËÜ¤Ç3¼Ò¤Î¤ß¤ÎCDPÇ§ÄêºÆ¥¨¥Í¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤ÆB CorpÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¼õ¾Þ¡¦Ç§¾ÚÂ¿¿ô¡£
³ô¼°²ñ¼ÒUPDATER²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°2-11-22 ¥µ¥ó¥¿¥ïー¥º¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë8F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ÂçÀÐ ±Ñ»Ê
ÀßÎ©¡§ 2011Ç¯5·î25Æü
»ñËÜ¶â¡§ 1²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â 1²¯4,391Ëü4Àé±ß¡Ë¢¨ 2025Ç¯8·î31Æü¸½ºß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Ã¦ÃºÁÇ»ö¶È¡Ö¤ß¤ó¤ÊÅÅÎÏ¡×¤Û¤«¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÅù¤ÎSX¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.updater.co.jp/
ËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒUPDATER¡¡ÀïÎ¬¹ÊóÉô¡¡ËÅç¡¦¾åÅÄ
TEL¡§03-6805-2228¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö Ê¿Æü 11:00～15:00¡Ë
E-mail¡§pr@minden.co.jp