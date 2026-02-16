ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¡¢ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¡¢¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤¬¡Ö´Ä¶²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°èÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
¡ÖGX¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ¤³¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ½Û´Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼Â¼ Íº°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©°¤Æî»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§´äº´ µÁ¹°¡¢°Ê²¼¡Ö°¤Æî»Ô¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§ÈÄÅì ËÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·Ìî ²ÅÉ§¡¢°Ê²¼¡Ö¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¡Ë¤È¡¢¡Ö´Ä¶²ÁÃÍ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°èÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¼Ô¤ÏËÜ¶¨Äê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È(*1)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡¦Î®ÄÌ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ìî²ÅÉ§»á¡¢ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡¡²¬Æ»¿®»á¡¢°¤Æî»ÔÄ¹¡¡´äº´µÁ¹°»á¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¡ã·Æ£²í±Ñ
*1¡§J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑÅù¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÃ¦ÃºÁÇ³èÆ°¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤¿CO2Åù¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤äµÛ¼ýÎÌ¤ò¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤¬Ç§¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¡£È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÏÂ¾¤Î´ë¶ÈÅù¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÄù·ëÆü¡Û
2026Ç¯2·î13Æü ¡Ê¶â¡Ë
Äù·ëÆüÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢°¤Æî»ÔÌò½ê¤Ë¤ÆÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¨ÄêÆâÍÆ¡Û
4¼Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë´Ä¶²ÁÃÍ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦Åù¤ÎÄó¶¡
¡¡¡Ê£²¡ËJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð
¡¡¡Ê£³¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤Ë»ñ¤¹¤ë¤ÈÅö»ö¼Ô¤¬Ç§¤á¤ë»ö¹à
¡ÚÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¡Û
°¤Æî»Ô¤Ï¡¢2021Ç¯8·î30Æü¤Ë2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¹ÔÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ä¾Ê¥¨¥Íµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÀÑ¶ËÅªÆ³Æþ»Ù±ç¤Ê¤É¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢°¤Æî»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤êÃÏ°èÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê¤ò¶¨¶È¤·¤Æ¤¤¿ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹ÔµÚ¤Ó¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Î4¼Ô¤Ë¤ÆËÜÏ¢·È¶¨Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*»²¹Í¡Ë
¡¦°¤Æî»Ô¡§°¤Æî»Ô¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¡×Àë¸À
¡Ê https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021083000044/file_contents/sengen.pdf ¡Ë
¡¦°¤Æî»Ô¡§°¤Æî»ÔÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¼Â¹Ô·×²è¡Ê¶è°è»ÜºöÊÔ¡Ë¡ÚËÜÊÔ¡Û
¡Ê https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2023053000047/file_contents/kuikihonpen.pdf ¡Ë
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
°¤Æî»Ô¤Î¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢4¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½ÐÊýË¡¡ÊÊýË¡ÏÀ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ª¤è¤ÓLEDÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤«¤éÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊýË¡ÏÀ¤Ë¤è¤ëÁÏ½Ð¤Ë¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢°¤Æî»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¤«¤é¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢ÁÏ½Ð¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¡ÖÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¤Æî»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú4¼Ô³µÍ×¡Û
¡ã°¤Æî»Ô³µÍ×¡ä
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§»ÔÄ¹¡¡´äº´ µÁ¹°
¢£½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©°¤Æî»ÔÉÙ²¬Ä®¥È¥ÎÄ®12ÈÖÃÏ3
¢£¸ø¼°HP¡§ https://www.city.anan.tokushima.jp/
¡ãÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô ³µÍ×¡ä
¢£Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹Ô
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡ÈÄÅì ËÉ§
¢£ËÜÅ¹¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»ÔÉÙÅÄÉÍ1ÃúÌÜ41ÈÖÃÏ
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ä¹Ô¶È
¢£¸ø¼°HP¡§ https://www.tokugin.co.jp/
¡ã¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥× ³µÍ×¡ä
¢£Ì¾¾Î¡§¤È¤¯¤®¤ó¥È¥â¥Ë¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ìî ²ÅÉ§
¢£ËÜÅ¹¡§ÆÁÅç»ÔÉÙÅÄÉÍ°ìÃúÌÜ41ÈÖÃÏ¡¡ÆÁÅçÂçÀµ¶ä¹ÔËÜÅ¹¥Ó¥ë
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÈ¯ÅÅ¡¦ÇäÅÅ»ö¶È¤ª¤è¤ÓÃßÅÅ»ö¶È
¡¦GX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢J¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä»ö¶È
¡¦°ì¼¡»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë»ñ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦Êä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È
¡ã¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë ³µÍ×¡ä
¢£Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Â¼ Íº°ìÏº
¢£½êºßÃÏ¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-3-5¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¶äºÂ7ÃúÌÜ¥Ó¥ë4³¬
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅù¤ÎÁÏ½Ð¡Ë
¡¦´Ä¶²ÁÃÍÇäÇã»ö¶È¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅù¤ÎÄ´Ã£¡¦Ãç²ð¡Ë
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢£¸ø¼°HP¡§https://www.bywill.co.jp/
