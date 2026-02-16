¥Í¥ª¥½¥¦¥ë³¦¤Î½÷¿À¥¸¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊJill Scott¡Ë¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTo Whom This May Concern¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹

¥°¥é¥ßー¾Þ£³´§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWho Is Jill Scott? : Words And Sounds Vol. 1¡Ù¤Ç¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢½Ð¿È¤ÎR&B/¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎJill Scott¡Ê¥¸¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢ÄÌ»»£¶ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTo Whom This May Concern¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥ìー¥Ù¥ëBlues Babe¤«¤éHuman Re Sources/The Orchard¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤ËÈ¯É½¡£10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢°¦¤Î¼ê»æ¤È·Ù¹ð¡¢¾Ú¸À¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£



¼Â¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ë¤Ë¤è¤ë¿·¶­ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÄó¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÄêµÁ¤Ê¤Î¤À¡£



¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTo Whom This May Concern¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥ë¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¾õ¡£Èà½÷¤Î²È¤ÎÎ¢Äí¤Ø¤È¾·¤«¤ì¡¢°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤È¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë²»³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬¶¦Í­¤¹¤ë¿Í´ÖÀ­¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ëÈþ¤·¤¤Áê°ã¤È¤Î¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£



Ë­¤«¤Ê¥¸¥ã¥º¤Î¼Á´¶¡¢¶Á¤­ÅÏ¤ë¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ëßê¤á¤¯¥é¥Ã¥×¤Î¥ê¥º¥à¡¢¤½¤·¤ÆÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸ÝÆ°¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¹­Âç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÆÌ©¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¸¥ë¤Ï¼«¤é¤ò°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë²¡¤·Î±¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Âç¤­¤¯ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿§ºÌ¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥½¥¦¥ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥¹¥Ýー¥¯¥ó¥ïー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¦¥¹¤µ¤¨¤â·Ú¡¹¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡£



¥ª¥ó¥Þ¥¹¡¦¥­ー¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖRight Here, Right Now¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥¦¥¹¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿DJ¤¿¤Á¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¥¸¥ë¤¬º²¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ²Î¤¦¥·¥ó¥¬ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òº£°ìÅÙ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£



°ìÊý¤Î¡ÖPressha¡×¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤òÇí¤­½Ð¤·¤Ë¤·¤¿²òÊü¥¢¥ó¥»¥à¡£R&B¥é¥¸¥ª¥Á¥ãー¥È¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤À¡£Èà½÷¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿¿¼Â¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤ÎÄÌÀâ¡¢ÃÏ°Ì¶¥Áè¡¢Æ±Ä´°µÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤´üÂÔ¤ä½Å°µ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£



¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È¥½¥¦¥ë¤ò¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÂç¤­¤Ê³ó¤òÊú¤¨¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÕ»Ìô¤È½ÏÎýµ»¤¬¶ÑÅù¤Ëï»¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£



¿¿¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ーÀº¿À¤ËÂ§¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ö¡¦¥½¥¦¥ë¡¢J.I.D.¡¢¥Æ¥£¥¨¥é¡¦¥ï¥Ã¥¯¡¢¥È¥¥ー¡¦¥·¥çー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀ­ÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃøÌ¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥Èー¥ó¡¢¥ª¥ó¥Þ¥¹¡¦¥­ー¥¹¡¢DJ¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¥­¥ã¥ó¥Ñー¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢¥·ー¥¸¡¦¥â¥ó¥È¥é¥·¥Æ¥£¡¢¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¡¦¥·¥çー¥Æ¥£¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ïー¥µ¥à¡¢DW¥é¥¤¥È¡¢VT¥È¥é¥ó¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£



¥È¥í¥ó¥Üー¥ó¡¦¥·¥çー¥Æ¥£¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¹¤«¤é¡¢¥Îー¥¹¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¶²¤ìÃÎ¤é¤º¤Î¥ê¥ê¥·¥¹¥È¤Î¥Æ¥£¥¨¥é¡¦¥ï¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ö¡¦¥½¥¦¥ë¤Î³ê¤é¤«¤Ê·ã¤·¤µ¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥È¥¥ー¡¦¥·¥çー¥È¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ë¤ÏÀ¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆËÜÊª¤é¤·¤µ¤È¼«Í³¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò¥­¥å¥ìー¥È¤¹¤ë¡£



¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTo Whom This May Concern¡Ù¤Ï±ß½Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃÀ¤«¤Ä¶¦Æ±ÂÎÀº¿À¤Ë°î¤ì¡¢¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¡£



´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂÔ¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£




¢£Jill Scott¡Ê¥¸¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤È¤Ï¡©


photo by Kennedi Carter

¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿µ©¤Ë¤ß¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò£³ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯»æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤¥­¥ã¥ê¥¢¤È¥Á¥ãー¥È¾å°Ì¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÈÂî±Û¤·¤¿·Ý½ÑÀ­¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÊ¸²½ÅªÂ¸ºß¤À¡£



2000Ç¯È¯É½¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWho Is Jill Scott? : Words And Sounds Vol. 1¡Ù¤Ï¡¢Á´ÊÆR&B¥Á¥ãー¥È¤ÇºÇ¹â£²°Ì¤òµ­Ï¿¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¤ËÇ§Äê¡£Â³¤¯¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBeautifully Human: Words And Sounds Vol. 2¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á´ÊÆR&B¥Á¥ãー¥È¤Ç£±°Ì¤ò¡¢Á´ÊÆÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¡ÊBillboard 200¡Ë¤Ç£³°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹¹¤Ë£´ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Light Of The Sun¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤È£µºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWoman¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÊÆR&B/Hip-Hop¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤ÈÁ´ÊÆÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ãー¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ç1°Ì¤òµ­Ï¿¡£¸½ÂåR&B³¦¤Ë¤ª¤±¤ë²è´üÅª¤Ê°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡££³ÅÙ¤Î¥°¥é¥ßー¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èà½÷¤ÎÊ¸³ØÅªÉ½¸½¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»í½¸¡ØThe Moments, The Minutes, The Hours¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥ê¥¹¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¥¹¥Ýー¥¯¥ó¥ïー¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂ¿ºÍ¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÞÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï´¶¾ð¤Î¿¼¤ß¡¢Ê¸²½Åª¤Ê¶¦ÌÄ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤­¤¿¿¿¼Â¤¬º¬Äì¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£



20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êµÓ¸÷¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¥¸¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª°µÅÝÅª¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤Î¸»¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¿¿¼ÂÀ­¤È¿Ê²½¡¢¤½¤·¤Æ·Ý½ÑÀ­¤È¿Í´ÖÀ­¡¢´î¤Ó¤äÌµ¸Â¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ëºîÉÊ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤À¡£



¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó

Jill Scott¡Ê¥¸¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë


¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTo Whom This May Concern¡ÙÇÛ¿®Ãæ


ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://orcd.co/twtmc


¥ìー¥Ù¥ë¡§Blues Babe Records







Track Listing


1. Dope Shit (ft. Maha Adachi Earth)


2. Be Great (ft. Trombone Shorty)


3. Beautiful People


4. Offdaback


5. Norf Side (ft. Tierra Whack)


6. Disclaimer


7. Pay U on Tuesday


8. Pressha


9. BPOTY (ft. Too ¡ðhort)


10. Me 4


11. The Math


12. A Universe


13. Liftin¡Ç Me Up


14. Ode to Nikki (ft. Ab-Soul)


15. Don¡Çt Play


16. To B Honest


17. Right Here Right Now


18. Àṣẹ


19. Sincerely Do



