¡ÚDMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¡ÛÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤¬ÀÐÀî¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¶åÃ«¾Æ¡×¤Ë¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥ËーCEO¡§½ïÊýÍª¡¢°Ê²¼DMM¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò´©¡Ë¤È¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ë¶åÃ«¾Æ¤ò¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü2·î16Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¡ß¶åÃ«¾Æ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
DMM¤Ï2019Ç¯¤è¤ê¡ÖDMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤È¤·¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ï¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ä¼ûÍ×¸º¾¯¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀÐÀî¸©¤ÎÆ«¼§´ï¡Ö¶åÃ«¾Æ¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶åÃ«¾Æ¤ÇÉ½¸½¡£Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ø¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ³µÍ×
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë³¨ËÜ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÍÒ¸µ¡¦ÀÄ¹ÙÍÒ¤¬»ý¤Ä¡ÖÀ¹¤ê¤Î¸ü¤µ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¡ÖÁ¯¤ä¤«¤µ¡×¤ÇÉ½¸½¡£Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à´ï¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥¹¥¯¥¨¥¢¥×¥ìー¥È¡Ê2¼ï¡§ÀÐ¾ö / ¿§³¨²´Ã°¡Ë
¶åÃ«¾Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸ÍÍ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤±¤ä¤¦¤µ¤³¤¿¤Á¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÏÂ²Û»Ò»®¤ä¥³ー¥¹¥¿ー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥È¥ì¥¤¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÑÅÓ¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥Õ¥êー¥«¥Ã¥×¡Ê2¼ï¡§ÀÐ¾ö / ¿§³¨²´Ã°¡Ë
¤ªÃã¤ä¥³ー¥Òー¡¢¶¾ÇþÃö¸ý¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ð¤±¤ä¤¦¤µ¤³¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤ò¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÈÎÇä¾ðÊó
¡¦CAMPFIRE¡ÊDMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Æâ¡Ë
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÉ»æ¤â¸ÂÄêÈÎÇä
ÈÎÇä»þ´ü¡§2·î16Æü～3·î15Æü
URL¡§https://camp-fire.jp/projects/911158/
¡¦DMMÄÌÈÎ
ÈÎÇä»þ´ü¡§3·îÃæ½Ü～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì
ÈÎÇä»þ´ü¡§3·îÃæ½Ü～¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ ³¨ËÜ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤Î¤´¾Ò²ð
³¨ËÜ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¡Ê1975Ç¯´©¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×260ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ±ï¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ä¤Î¡Ö¤¦¤µ¤³¡×¤È¡¢¤¦¤µ¤³¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤ÆËè²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤Ð¤±¡×¤È¤Î¡¢¥æー¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤¤Êª¸ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»ö¶ÈÁÏ½Ð´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢DMM¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë60°Ê¾å¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÀìÌç¿Íºà¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È´ë²è¤òÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Ê¤É¡¢»ýÂ³Åª¤Ë»ö¶È¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¡¢ÎÎ°èÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥ー¥ïー¥É¤Ç¤Î¤ªÇº¤ß¤ä²ÝÂê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
#´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É #°Ü½»¡¦Äê½» #´Ø·¸¿Í¸ý #¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó #¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥° #¶õ¤²È¡¦ÇÑ¹»³èÍÑ #¶µ°é #¿Íºà°éÀ®¡¦½¢¶È»Ù±ç #¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê #¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£ #¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ® #AR/VR #¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È #DX #¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È #»º¶È¿¶¶½¡¦¸ÛÍÑÁÏ½Ð #µ¯¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç #¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó #£³D¥×¥ê¥ó¥¿¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤ê #ÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È #¿©¡¦·ò¹¯ #¾ÃËÉ¡¦µßµÞ #ËÉºÒ #¥¹¥Ýー¥Ä¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä
DMM ÃÏÊýÁÏÀ¸¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sousei.dmm.com/
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò DMM.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô5,146Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯2·î»þÅÀ
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://dmm-corp.com/
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://dmm-corp.com/presskit/
¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://inside.dmm.com/
