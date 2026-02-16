日本一かわいい女子中学生を支える父、リアルな金銭事情を暴露「衣装代だけで…」「物心ついたときから…」生田斗真似の日本一かっこいい中学生が“爆モテ”エピソードを語る｜『ななにー　地下ABEMA』#106

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月15日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#106を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

#106は、「日本一のイケメン＆美少女が大集合！最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞ！SP」と題し、応募総数3万5,000人の中から「JCミスコン2025」グランプリを獲得した中学1年生・ほのさんが登場しました。ほのさんは、ミスコン受賞の2週間後には地元・鹿児島県で人気のニュース番組で特集が組まれ、「パパとママが喜んでくれた」と語ります。スタジオには、SNSにダンス動画を投稿したところ再生回数が250万回を突破し、将来の夢は「コスメやカラーコンタクトのプロデュース」だというほのさんを支える母・ちえりさんと、父・隆広さんも登場。ミスコングランプリ獲得後の反響について母・ちえりさんは「買い物に行った際に『日本一の女子中学生が鹿児島にいるらしいよ』という話をしている人と遭遇した」といい、父・隆広さんも「最高な時間を過ごさせていただいています」とご満悦な様子。しかし、日本一の称号を得るために父・隆広さんはSNSの撮影や編集作業を行なうなどほのさんに全面協力しており、さらに涙ぐましい努力をしているそう。「SNS投稿は毎回衣装を替えながらやっているので、衣装代がこの3ヶ月間で30万円くらい…」「夜お惣菜を買いに行くときは半額シールのついているものを買っている。それしか私ができる努力はなかったので…」とリアルな金銭事情を告白しました。さらにみちょぱが「ほのちゃんもモテるでしょ？」とモテエピソードに迫ると、「あんまり恋愛経験がなくて…」と言うも、「これまでに5人くらいから告白されました」と暴露。これには父・隆広さんも「初めて聞きました…」と驚きの表情をみせました。

さらに、応募総数1万6,000人の中から見事「男子中学生ミスターコン」のグランプリに輝いた中学2年生・園山弥凪都さんも登場。似ている芸能人について「中島健人さん、生田斗真さんに似ていると言われる」と発言。キャイ～ン・天野も「斗真に似てる！」と納得の様子を見せます。

しかし、グランプリ獲得後、SNSに前代未聞のメッセージが届いたそうで、それは「チェキ会開かない？」という女性からの写真撮影会のお誘いだったとのこと。これにはEXIT・りんたろー。も「いやな大人の匂いがしますね…」とポツリ。

そんな園山さんにみちょぱが「小さい頃からチヤホヤされてた？」と切り込むと「小さい頃からかわいいね、イケメンだねって言われていた」といい、EXIT・りんたろー。が「何歳くらいで『俺イケメンかも』って気づいたの？」と聞くと、園山さんは「物心ついたときから」と回答。さらに草磲が「ずっとモテ期なの？」と聞くと、「生まれたときから！」と自信満々に答え、EXIT・兼近が「生まれた頃はみんなモテ期だから！」と鋭くツッコミを入れました。さらに「過去には15人から告白してもらって3人とお付き合いをさせていただきました」とリアルな恋愛事情を告白しましたが、母・絢子さんは「日本一ではないかな」「調子に乗ってんな」とバッサリ切り捨て、スタジオからは笑いが起きました。

またスタジオでは、園山さんがななにーメンバーに大人の恋愛について質問。「大人って恋愛になると我慢できなくなることがあるんじゃないかって思う。たとえば駅や路上でキスする人っているじゃないですか？それ家でやれば良くない？って思うんです」と疑問をぶつけます。EXIT・りんたろー。は「大人になればわかるよ、僕はどこでもしちゃうんで（笑）」と返す一方、稲垣は「僕は我慢してきたからね…」とコメント。しかし草磲から「（稲垣は）学校内で女の子といつもどこか行ってた」と暴露され、スタジオは大盛り上がりとなりました。

ほかにも、稲垣が「まるでAIが作った顔みたい！」と大絶賛する、ジュノンスーパーグランプリ獲得の日本一かっこいい高校生・大野礼音さんと母・佳奈子さんが登場。「礼音のために手作りの化粧水を作っている」「お風呂上がりに（礼音さんを）膝枕して30分小顔マッサージをしている」と明かしスタジオを驚かせた『ななにー 地下ABEMA』#106は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

次週2月22日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#107は、「バリバリ働く！エネルギッシュ女性社長大集合！」と題し、日本を最前線で牽引するバイタリティ溢れる3名の女性社長が登場。アイドルグループ事務所の社長、プロデューサー、そしてアイドルと三足の草鞋で活動するBiSの元メンバー・プー・ルイさん、世界187カ国に向けたサブスク事業で大注目を浴びる年商40億円・社員400名を束ねる敏腕社長の近本あゆみさん、さらに大企業の会議にギャルを送り込む「ギャル式ブレスト」という一見変わったビジネスを展開する合同会社CGOドットコム代表・バブリーさんも登場。すると、スタジオに実際にギャルが登場し「ギャル式ブレスト」を体験することに！果たしてななにーメンバーの反応は…？放送をお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#106番組概要

放送日時：2026年2月15日（日）夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#107放送日時：2026年2月22日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/dqCad(https://abema.go.link/dqCad)

