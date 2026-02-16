¡Ø¤Ê¤¼¼«¸Ê³Ø½¬¤Ï¡È¸Ä¿Í»ß¤Þ¤ê¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤« ― ¸øÊç·¿¸¦½¤¡¦±Û¶·Ð¸³¡¦¸ì³Ø³Ø½¬¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO²ÃÆ£·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë11:00-12:00¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤¼¼«¸Ê³Ø½¬¤Ï¡È¸Ä¿Í»ß¤Þ¤ê¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤« ― ¸øÊç·¿¸¦½¤¡¦±Û¶·Ð¸³¡¦¸ì³Ø³Ø½¬¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹½Â¤¡Ù¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://sbbiz.jp/event/260225?organizationId=1780(https://sbbiz.jp/event/260225?organizationId=1780)¡Ë
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
¡¦¸øÊç·¿¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤·¤«»²²Ã¤·¤Ê¤¤
¡¦ËÜÅö¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤ÁØ¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¦¸¦½¤¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È°Ê³°¤Ç¡¢À®²Ì¤ò¸ì¤ê¤Å¤é¤¤
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¿ÍÑ¤Ï¸½¾ìÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦³Ø¤Ó¤ò¡ÖÅÀ¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥¤Ë»Ä¤ë·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í»ö¡¦¿Íºà³«È¯Ã´Åö¼Ô
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢
´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤òÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸øÊç·¿¸¦½¤¤ä¼«¸Ê³Ø½¬¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢
»²²Ã¼Ô¤¬¸ÇÄê²½¤·¡¢³Ø¤Ó¤¬¸½¾ì¤Î¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢
¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤¬¡Ö»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¼¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³Ø½¬¤¬¸Ä¿Í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö¸øÊç·¿¸¦½¤¤Ï¡¢¤Ê¤¼³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢
¸Ä¿Í¤Î³Ø¤Ó¤òÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¤Ó¤òÅÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢
¿Í»ö¤¬´Ø¤ï¤ì¤ë·Á¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤È¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢
3¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://sbbiz.jp/event/260225?organizationId=1780(https://sbbiz.jp/event/260225?organizationId=1780)
ÅÐÃÅ´ë¶È
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¼çºÅ¤Î¤â¤È¡¢
³Ø½¬¤ò¡Ö»Ï¤á¤ë¡¦¿¼¤á¤ë¡¦À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤
3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬Â·¤Ã¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
1¡§³ô¼°²ñ¼ÒNEWONE
¸øÊç·¿¸¦½¤¤ÏÀß·×¤Ç·è¤Þ¤ë
― ¼«¸Ê³Ø½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÊ¬¤±¤ëºÇ½é¤ÎÊ¬´ôÅÀ
2¡§¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¸Ä¿Í¤Î»É·ã¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤
― ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿ÍÁÐÊý¤ËÀ®Ä¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ø±Û¶³Ø½¬¡Ù¤Îµ¡²ñ¡¦Æâ¾Ê¡¦ÁÈ¿¥ÇÈµÚ¤ÎÀß·×ÊýË¡¤È¤Ï
3¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡Ê¼çºÅ¡Ë
¼«¸Ê³Ø½¬¤ò¿Í»ö¤¬°·¤¨¤ë³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë
― ²Ä»ë²½¤È»Ù±çÀß·×¤¬¡¢³Ø¤Ó¤òÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë
3¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Ø½¬»Üºö¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤«¤é
¡ÖÀ®²Ì¤ò¸ì¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÍ×¹à[É½: https://prtimes.jp/data/corp/25659/table/335_1_f65fe4c5e650d0ca592ec1c2a603f2a9.jpg?v=202602161051 ]
¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£¡¡
Corporate Sales Manager¡¡
¹â¶¶ ¸ç
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×2¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Salesforce¤Ç¤ÏMid～EnterpriseÎÎ°è¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò·Ð¸³¡£¿Í¤Î°éÀ®¤ä²ÄÇ½À¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¥â¥Î¥°¥µ¤Ë»²²è¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ôー¥¯¥Ð¥Ç¥£Ë¡¿Í»ö¶ÈÉô¤Î¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È ±Ä¶È¥êー¥Àー/±Û¶¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Åçºê Í³¿¿
´ë¶È¤Î¼«Î§·¿¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Î±Û¶·¿¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¤Î¡ÖÊ£¶ÈÎ±³Ø¡×¡Ö±Û¶¥µー¥¥Ã¥È¡×¡Ö¥êー¥ÀーÎ±³Ø¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò³°¤Ø¤Î±Û¶¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¡¦ÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¾ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄó°Æ¡¦»Ù±ç¤¹¤ë±Û¶¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í»ö¡¦HR»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë1500Ì¾¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖOne HR¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNEWONE
ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà³«È¯»ö¶ÈÉô¡¡ÉôÌçÄ¹
°¤Éô ¿¿Ìï
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNEWONE¤ËÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¡£
Æþ¼Ò¸å¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ç¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢¼ç¤Ë20Âå°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤òÃ´Åö¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥Ë¥¢HR¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¿·Æþ¼Ò°÷°éÀ®¤«¤é´ÉÍý¿¦°éÀ®¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢±Ä¶È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ò·Ð¸³¡£
2025Ç¯¤è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà³«È¯»ö¶ÈÉô ÉôÌçÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¢©101-0047 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ1-9-13 ³Á¾Â¥Ó¥ë4³¬
TEL: 03-6869-6801
FAX: 03-6696-9710
URL: https://enfactory.co.jp/
E-mail¡§sales@tle.enfactory.co.jp
Ã´Åö¡§¾®Åç
