¥»¥ß¥Êー¡ÖAI»þÂå¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ø·ÐÈñÀº»»¡¦ÀÁµá½ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÙÅ°ÄìÈæ³Ó 2026¡×3·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ô»²²Ã¼ÔÊç½¸¡Õ
»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦¶áÆ£Å¯»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ß¥Êー¡ÖAI»þÂå¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ø·ÐÈñÀº»»¡¦ÀÁµá½ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÙÅ°ÄìÈæ³Ó 2026¡§¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ø»Ä¶Èºï¸º¡Ù¤È¡ØÃ¦Â°¿Í²½¡Ù¤Ë¸ú¤¯·ÐÍýDX¤È¤Ï¡©¡×¤ò¡¢3·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¡¦¼õÎÎ¤ä·ÐÈñÀº»»¤Ê¤É¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·ÐÍýDX¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¹©¿ôºï¸º¸ú²Ì¤ä¥Çー¥¿¶¦Í²½¡¢Ã¦Â°¿Í²½¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´ðÄ´¹Ö±é¤Ï¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍFLAGS¤ÎËö¾¾ÏÂ¿¿»á¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤äÀ®¸ù»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÐÍýDX¤ËÌòÎ©¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Æ¼Ò¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿·µ¬Æ³Æþ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÐÍý¡¦ºâÌ³ÉôÌç¤ÎÊý¡¹¤âÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀèÃå500¿Í¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¡£¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5248?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx56&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5248?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx56&utm_campaign=content-text)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖAI»þÂå¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ø·ÐÈñÀº»»¡¦ÀÁµá½ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÙÅ°ÄìÈæ³Ó 2026¡§¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ø»Ä¶Èºï¸º¡Ù¤È¡ØÃ¦Â°¿Í²½¡Ù¤Ë¸ú¤¯·ÐÍýDX¤È¤Ï¡©¡×
¡Ô´ðÄ´¹Ö±é¡Õ·ÐÍýDX¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¡ªAI¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¡Èºî¶È¡É¤«¤é¡È·Ð±ÄÈ½ÃÇ¡É¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹²þ³×
Ëö¾¾ÏÂ¿¿»á¡¡ÀÇÍý»ÎË¡¿ÍFLAGS ÂåÉ½¼Ò°÷
¡Ô¶¨»¿¼Ò¹Ö±é¡Õ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥êー¥Á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Òinvox¡¢Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È ¤Û¤«
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～14:20¡ÊÍ½Äê¡Ë ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢½ªÎ»»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÄê°÷¡Û500Ì¾ ¢¨ÀèÃå½ç¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ
¡Ú¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡Û
https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5248?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx56&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/5248?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_dx56&utm_campaign=content-text)
¡ÚÄù¤áÀÚ¤ê¡Û2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¡Ú¼çºÅ¡Û»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡Ú¶¨»¿¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥êー¥Á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Òinvox¡¢Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È ¤Û¤«
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û »º·Ð¿·Ê¹DX¥»¥ß¥Êー»öÌ³¶É¡¡¥áー¥ë : ml.digitalsales@sankei.co.jp