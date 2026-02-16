¡Ú¥Ç¥ô¥£É×¿Í¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¡Û½é´üÈñÍÑ300Ëü±ß～¤ÇÇ¯Íø²ó¤ê100%Ä¶¤¨¤âÁÀ¤¨¤ë¡Ö´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºamau¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¥â¥Ç¥ë
AK¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºamau¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é¡Ö¥Ç¥ô¥£É×¿Í¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡× ¤è¤ê¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÏÂçÊÑ¡×¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¡¢ÀÖ»ú¥ê¥¹¥¯¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡×¤½¤ó¤Ê¾ï¼±¤òº¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤¹¡¢¡È¥ªー¥Êー¤¬²¿¤â¤·¤Ê¤¤°û¿©Å¹Åê»ñ¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºamau¤Ï¡¢°û¿©Å¹±¿±Ä¤ò100¡óÂå¹Ô¤·¡¢¥ªー¥Êー¤Ï¡È½êÍ¤¹¤ë¤À¤±¡É¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢³«»Ï¤·¤Æ¤¿¤Ã¤¿1Ç¯°ÊÆâ¤Ë30°Ê¾å¤Î²ÃÌÁ¥ªー¥ÊーÍÍ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª·ïÁªÄê¤«¤éÀß±Ä¡¢ºÎÍÑ¡¢¸¦½¤¡¢Æü¡¹¤Î±¿±Ä¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆËÜÉô¤¬°ì³ç´ÉÍý¤Ç¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ËÎ©¤ÄÉ¬Í×¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´ÉÍý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¤´¼«¿È¤Ç±¿±Ä¤·¤¿¤¤Êý¤Î»²²Ã¤ÏOK¤Ç¤¹¡Ë
https://www.fc-hikaku.net/amau_fc
¢£¡ÚÄã¥ê¥¹¥¯¡ß¹âÍø²ó¤ê¡Û¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß
´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºamau¤Ï¡¢½é´üÅê»ñ300Ëü±ß～¥¹¥¿ー¥È²ÄÇ½¡£
Ëè·î¤ÎÁÛÄê¥ê¥¿ー¥ó¤Ï20Ëü±ß～40Ëü±ß¤È¡¢Ç¯´ÖÍø²ó¤ê´¹»»¤Ç50¡ó～100¡óÄ¶¤â¸«¹þ¤á¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖ»úÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤â°ìÉôÆ³Æþ¤·¡¢Ëü¤¬°ì¡¢±¿±Ä³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¼ý±×¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê°û¿©Å¹Åê»ñ¤¬¡Ö²ó¼ý¤Þ¤Ç3～5Ç¯¡×¤òÍ×¤¹¤ëÃæ¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÅê»ñ²ó¼ý¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È1Æü3ÁÈ¡É¤ÇÂ»±×Ê¬´ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢°Û¾ïÃÍ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¥³¥¹¥È¹½Â¤
´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºamau¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ë»ÅÁÈ¤ß²½¤µ¤ì¤¿Ä¶Äã¥³¥¹¥È±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Í·ïÈñ¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¥ï¥ó¥ª¥ÚÀß·×
¡¦»Å¹þ¤ß¡¢Ä´Íý¡¢Äó¶¡¤Þ¤Ç¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊ¬²ò¤·¤¿¶ÈÌ³¥Õ¥íー
¡¦¥Õー¥É¥í¥¹£°¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥ー¥à
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢1Æü¤ï¤º¤«3ÁÈ¤ÎÍèÅ¹¤ÇÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë·Ð±Ä¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çä¾å¤ò¡ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤ë·Ð±Ä¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁý¤ä¤¹Åê»ñ·¿°û¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤ÎÌ£¤ò¡ÈÃ¯¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡É»ÅÁÈ¤ß
ÎÁÍý¤Ï¡¢°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¡¦³«È¯¡£¤·¤«¤·¡¢Â°¿ÍÀ¤Ï¤Ê¤¯Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý¹©Äø¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â¹âÉÊ¼Á¤ÊÎÁÍý¤ò°ÂÄê¤·¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¥·¥§¥Õ¤¬¼¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°û¿©¶È³¦ÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÆ¯¤«¤Ê¤¤¥ªー¥Êー¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µ¯¶È¥¹¥¿¥¤¥ë
´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºamau¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ËÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¶È¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ýÆþ¤ÎÃì¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò°÷¡¦·Ð±Ä¼Ô
¡¦ÉÔÆ°»º¤ä³ô¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Åê»ñÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È
¡¦°û¿©¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤µ¯¶È´õË¾¼Ô
¡¦µ¯¶È¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¤É¤³¤ÎFC¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦Éû¶È¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¥ªー¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý
¥ªー¥Êー¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÄº¤¯¤Î¤Ï¡Ö·ÀÌó¼êÂ³¤¡×¤Î¤ß¡£
https://www.fc-hikaku.net/amau_fc
¢£¤Ê¤¼¡Ö°û¿©Å¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ð¥ë¡×¤Ê¤Î¤«
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡§Ìó24Ãû±ß¡Ê³°¿©Á´ÂÎ¡Ë¡Ö¿©¡×¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¾ï¤Ë°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÏºÇ¤â»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶²Á¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥åー¹½À®
¡¦¾¯¿Í¿ô¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½
¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤
¡¦Î©ÃÏÅ¬±þÎÏ¤¬¹â¤¤
¡ÖÄê´üÅª¤Ë¥ê¥Ôー¥È¤·¤ä¤¹¤¤¡×¶ÈÂÖÆÃÀ¤È¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é·Ð±ÄÀß·×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È°û¿©Åê»ñ¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºamau¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëFC¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅê»ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°û¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¡Ö·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Î¿¦¿ÍÀ¤³¦¡×¡Ö¸½¾ìÏ«Æ¯·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤ì¤ò¡¢¡ÈÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢»ÅÁÈ¤ß·¿¡¦Äã¥ê¥¹¥¯¡¦Åê»ñ¥â¥Ç¥ë¡É¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¤Íè¤Î¥ªー¥Êー¡¦Åê»ñ²ÈÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡ÖÆ¯¤¯»þÂå¡×¤«¤é¡¢¡Ö»ñ»º¤ò»ý¤Ä»þÂå¡×¤Ø¤È¾¯¤·¤º¤Ä³µÇ°¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë¤Ï¿§¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¶È¤ò¡ÈÅê»ñ¡É¤È¤·¤Æ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½êÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë¡¢º£¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¡¦µ¯¶È²È¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¡¢±¿±ÄÉÔÍ×¤Ç¡¢»ÅÁÈ¤ß¤¬²ó¤êÂ³¤±¤ë»ö¶È¤Î»ÅÁÈ¤ß¹½ÃÛ¡£
¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.fc-hikaku.net/amau_fc
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡Ö°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÅê»ñ¥â¥Ç¥ë¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´°Á´Âå¹Ô·¿°û¿©Å¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Öamau¡×¤òÅ¸³« ¡£
³«»Ï1Ç¯¤Ç30²ÃÌÁ¤òÆÍÇË¤·¡¢Ä¶Äã¥³¥¹¥È±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤»ñ»º·ÁÀ®¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§AK¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©530-0001 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1-1-3 Âçºå±ØÁ°Âè3¥Ó¥ë 29³¬¡¡1-1-1¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼Ò°÷ ËÌÌî ¾¼Íµ
ÀßÎ©¡§£²£°£²£±Ç¯£±·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê½¸µÒ¡¦±Ä¶È¡¦ºÎÍÑ¡¦Í»»ñ¡¦°û¿©¤Î»Ù±ç¡Ë