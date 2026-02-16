¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¨¡¨¡ÂÀÍÛ·Ï¤ò¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤ë¡×µ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¡ÚSphear¡Ü¡Û3·î13Æü³«ºÅ
¥¯ー¥¬ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æ ÆØ¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î±§Ãè°Ü½»¤ËAI¤ÎÎÏ¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¨¡¨¡ÂÀÍÛ·Ï¤ò¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤ë¡×µ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¤ò¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Sphear¤Î½é²ó¤«¤éÈ¾Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢´¶¼Õ¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢º£²ó¤ÏSphear+¡Ê¥¹¥Õ¥£¥¢¥×¥é¥¹¡Ë¤È¤·¤ÆÌµÎÁ³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÏÇÀ±´Ö±ýÉü¡×¡£¥¯ー¥¬ーCEO ÀÐ°æÆØ¤Ï¡¢2026Ç¯»þÅÀ¤ÎÀ¤³¦Æ°¸þ¤òÐíâ×¤·¡¢ÏÇÀ±´Ö±ýÉü¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÀ°Íý¡£¤½¤·¤Æ¡¢JAXA±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê Éû½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¡¢¸µ¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¤ÎÄÅÅÄÍº°ì¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÄ©Àï¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Sphear¡Ü ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×- Æü»þ¡¡¡Ã2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～22:00¡Ê³«¾ì 18:45¡Ë
- ²ñ¾ì¡¡¡Ã¥·¥¢¥¿ー¥®¥ë¥ÉÂå´±»³¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±î³ÚÄ®11－6¡Ë
- »²²ÃÈñ¡ÃÌµÎÁ
- Äê°÷¡¡¡Ã50Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡¦Í×¿½¹þ¡Ë
¢¨²ñ¾ì³«ºÅ¤Î¤ß¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ê¤·¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸
https://sphear-plus.peatix.com(https://sphear-plus.peatix.com)
¢£ ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë- 18:45 ³«¾ì¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
- 19:00-19:10 ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
- 19:10-19:30¡ÖÏÇÀ±´Ö±ýÉüµ»½Ñ¤È¤Ï¨¡¨¡2026Ç¯À¤³¦ºÇÁ°Àþ¡×ÀÐ°æ ÆØ¡Ê¥¯ー¥¬ー³ô¼°²ñ¼Ò CEO¡Ë
- 19:30-20:30¡Ö¼«ºß¤ÊÂÀÍÛ·ÏÈô¹Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¨¡¨¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ2¤«¤é¤½¤ÎÀè¤Ø¡×ÄÅÅÄ Íº°ì¡ÊJAXA±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê Éû½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¡¦¸µ¤Ï¤ä¤Ö¤µ£²¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¡Ë
- 20:30-21:00 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡ÄÅÅÄ Íº°ì¡¢ÀÐ°æ ÆØ¡¢Å·Ìî ¿¿Íü²Ö¡Ê¿Ê¹Ô¡Ë
- 21:00-22:00 º©¿Æ²ñ¡Ê·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ë¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡¦»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
ÄÅÅÄ Íº°ì | Yuichi Tsuda
JAXA±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê Éû½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¡¦¸µ¤Ï¤ä¤Ö¤µ£²¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã
ÀìÌç¤ÏÂÀÍÛ·ÏÃµºº¡¢±§Ãè¹Ò¹ÔÎÏ³Ø¡£2003Ç¯¡¢JAXA±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ËÃåÇ¤¡£2008-2009Ç¯¡¢¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥é¥ÉÂç³Ø¥Ü¥ë¥Àー¹»µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë10cm¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿±ÒÀ±¡Ö¥¥åー¥Ö¥µ¥Ã¥È¡×¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡ÖM-V¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Î³«È¯¡¢¾®ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¤Þ¤¿¥½ー¥éー¥»¥¤¥ë±§ÃèÁ¥¡Ö¥¤¥«¥í¥¹¡×¤Î¥µ¥Ö¥Áー¥à¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î¥½ー¥éー¥»¥¤¥ëµ»½Ñ¤Î¼Â¸½¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£¾®ÏÇÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ£²¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¤È¤·¤Æ¾®ÏÇÀ±¤Î¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è¤ÈÃÏµåµ¢´Ô¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¶áÃø¤Ë¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ£² ºÇ¶¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿¿¼Â¡×¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ£²¤Î±§ÃèÂç¹Ò³¤µ¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ£²¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÌµÂÌ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
ÀÐ°æ ÆØ¡ÃAtsushi Ishii
¥¯ー¥¬ー³ô¼°²ñ¼Ò CEO
ÆüËÜIBM¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÚÅ·¤ä¥é¥¤¥³¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüÊÆ´Ú¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à³«È¯¤ÎÅý³ç¡¢Amazon Robotics Challenge¾å°Ì¥Áー¥à¤Ø¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Ø¤ÎAI³Ø½¬¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ーÄó¶¡¡¢NEDO¥¯¥é¥¦¥É¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³«È¯Åý³ç¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£¸½ºß¡¢¿Í·¿AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖLUDENS¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø2018Ç¯AIÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤Î¹Ö»Õ¡£ÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø ¸µµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£Enterprise Ethereum AllianceÆüËÜ»ÙÉôÂåÉ½¡£
¢£»Ê²ñ
Å·Ìî ¿¿Íü²Ö | Marika Amano
ÊóÆ»µ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«Á³ºÒ³²¤ä»ö·ï¡¢À¯¼£Ê¬ÌîÅù¤Î¸½¾ì¼èºà¤Ë½¾»ö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥Ë¥åー¥¹¥Ç¥¹¥¯¤È¤·¤ÆÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢±§Ãè¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ²áµî¤ÎSphear¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¢£ Sphear¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¸ø³«Ãæ¡ª
ÅÐÃÅ¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢1¤Ä1¤Ä¤¬ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¢¤ëµ»ö¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://note.com/sphear
¢£ ¤Ê¤¼¡¢º£¡Ö±§Ãè ¡ß AI¡×¤Ê¤Î¤«¡©
·îÌÌ´ðÃÏ¤Î·úÀß¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤Î¾¦ÍÑ²½¡¢²ÐÀ±¤Ø¤ÎÄ¹´üÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏSF¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¿ÍÎà¤Î¼¡¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤Ï¤½¤Î¿¿²Á¤òºÇ¤âÈ¯´ø¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¶Ë¸Â´Ä¶¡¢ÃÏµå¤«¤é¤Î±ó³ÖÁàºî¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡£¤³¤ì¤é¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤òÊä´°¡¦³ÈÄ¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼«Î§À©¸æ¡¢Ãµººµ¡¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢´Ä¶Ç§¼±¡¢ÄÌ¿®¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¡¢AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁí¹çÅª¤Ê³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£ Sphear¤È¤Ï¡©¨¡¨¡·î¡¦²ÐÀ±°Ü½»¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾ì
Sphear¡Ê¥¹¥Õ¥£¥¢¡Ë¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè ¡ß AI¡×¤ò¼´¤Ë¡¢·î¡¦²ÐÀ±°Ü½»¤ò¶¦¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£AI¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢±§Ãè¹©³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢·úÃÛ²È¡¢¶µ°é¼Ô¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÂÐÏÃ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- ±§Ãè¤äAI¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
- ±§Ãè´ØÏ¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äJAXAµ»½Ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
- ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢²èÁüÇ§¼±¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý
- ÎÎ°è²£ÃÇÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÃç´Ö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý