ÈþÌ£¤·¤µ¤È±ÉÍÜ²Á¤òÎ¾Î©¡¡¡Ö¤ª¤ä¤Ä°Ê¾å¡¢¿©»öÌ¤Ëþ¡×¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£
·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÍ¢Æþ¤ò¹Ô¤¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥â¥¢¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¿©½¬´·¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡È¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡É¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Ëー¥º¤ËÃåÌÜ¤·¡¢MIYONG LAB¡Ê¥ß¥è¥ó¥é¥Ü¡Ë¤è¤ê¡ÖÁ´Î³Ê´¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ò2·î16Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMIYONG LAB¡Ê¥ß¥è¥ó¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÈÈþÍÆ¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö미용¡Ê¥ß¥è¥ó¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥â¥¢¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥ºÆâ¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡È´Ú¹ñÈþ¡É¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÈþ¤·¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ê·Ú¤Ë¡¦¼êº¢¤Ë¡¦ÈþÌ£¤·¤¯¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¸úÎ¨»Ö¸þ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤º¤Ë¤µ¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÆ°¤¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´Î³Ê´¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤È±ÉÍÜÀß·×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤ä¤Ä¤ÎËþÂ´¶¤È·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¤ò¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥¤¥Á¥¸¥¯¡Û
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥ß¥è¥ó¥é¥Ü Á´Î³Ê´¥¯¥ê¥¹¥Ôー¥Á¥Ã¥×¥¹
¡Ú²Á³Ê¡Û490±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û 45g
¡Ú¼ïÎà¡ÛÁ´2¼ï¡§¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¡¿¥¤¥Á¥¸¥¯
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¢£±Ñ¹ñ¥ô¥£ー¥¬¥óÇ§¾Ú¼èÆÀ
¿¢ÊªÀÍ³Íè¸¶ÎÁ¤òÃæ¿´¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Àß·×¤·Â¿ÍÍ¤Ê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Á´Î³Ê´¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤¿¤Ã¤×¤ê
Á´Î³Ê´¤ÏÄãGI¿©ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ËèÆü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£
¢£´Ú¹ñ¸¶ÎÁ¡Ö¥Þ¥Ã¥³¥ê¡×»ÈÍÑ
´Ú¹ñ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿¿©ÉÊ¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ë¤·Ì£¤ï¤¤¤ÈÁÇºà´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¡£
¡¡
¡¦¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー
¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤È·ò¹¯¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤à¡£±ÉÍÜËþÅÀ¡¢¿´Ìö¤ë¤´Ë«Èþ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£
¡¦¥¤¥Á¥¸¥¯
¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤ÈÁ´Î³Ê´¤Î±ÉÍÜ¤ÇËþÂ´¶¤¬up¡ª¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ÇÈþÌ£¤·¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ÆìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ë¡£